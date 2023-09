Vettel über Comeback von Mick Schumacher: Warum es „schwierig“ ist

Kehrt Mick Schumacher in naher Zukunft in die Formel 1 zurück? Die Chancen stehen nicht besonders gut, meint Fahrer-Legende Sebastian Vettel. „Die Situation ist schwer im Moment. Es gibt vielleicht noch ein einziges Cockpit und im Moment ist es nicht so einfach oder eher schwierig, da noch reinzukommen und reinzurutschen”, sagte der vierfache Weltmeister im Interview mit Sky. „Aber irgendeine Möglichkeit gibt es immer”, fügte der 36-Jährige an.

Schumacher verlor zu dieser Saison seinen Stammplatz bei Haas an seinen deutschen Landsmann Nico Hülkenberg, der den amerikanischen Boliden auch in der kommenden Saison steuern wird. Schumacher blieb nur die Rolle als Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes. „Ich glaube, es ist wichtig, dass es nächstes Jahr in gewisser Weise für ihn weitergeht, dass er weiter an der zweiten Chance arbeitet”, meinte Vettel. „Aus deutscher Sicht ist es unabdingbar, er ist nicht nur das größte junge Talent, sondern im Moment sogar vielleicht das einzige.”

Vettel zeigte sich der Öffentlichkeit am Samstag bei einem Show-Event am Nürburgring. Dort fuhr er den RB7 aus, mit dem er 2011 seinen zweiten von vier aufeinanderfolgenden WM-Titeln gewonnen hatte. Der Wagen wurde für das Event mit synthetischem Kraftstoff betankt. „Einmal mit meinem Red-Bull-Boliden mit E-Fuels durch die grüne Hölle jagen. Ich freu’ mich”, sagte Vettel, der seine Formel-1-Karriere 2022 beendet hatte.