Drei Thesen mit Norbert Haug: „Verstappen ist exzeptionell, aber ...“

Die Formel 1 ist in dieser Saison die große Max-Verstappen-Show. Der zweimalige Weltmeister und Titelverteidiger fuhr auch im vergangenen Juli Kreise um die Konkurrenz. Regennasse Fahrbahn? Kein Problem! Nur Startplatz sechs? Verstappen gewinnt trotzdem mit großem Abstand. Der Niederländer degradiert die anderen Fahrer mit seinen Glanzvorstellungen zu Statisten. Nichts und niemand scheint den Champion absehbar schlagen zu können.

Nur klar, dass jetzt die Debatte aufkommt, dass sich Verstappen alle möglichen Rekorde schnappt und die F1-Geschichtsbücher neu geschrieben werden müssen. Nach der vierwöchigen Sommerpause kann sich der Red-Bull-Star bei seinem Heim-GP in Zandvoort bereits einen Rekord des deutschen Ex-Weltmeisters Sebastian Vettel schnappen: Der viermalige Weltmeister schaffte es in der Saison 2013, neunmal in Folge zu gewinnen. Verstappen steht bei acht Siegen hintereinander – und hat Hunger und vor allem das Talent für mehr.

Holt sich Verstappen alle Bestmarken? Das Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) hat dem ehemaligen Mercedes-Motorsport-Chef Norbert Haug in diesem Monat drei Thesen vorgelegt. So äußert sich der 70-Jährige, der die Karrieren der jeweils siebenmaligen (Rekord-)Weltmeister Hamilton und Michael Schumacher von Beginn an begleitete, beide ab dem Juniorenalter gefördert und mit ihnen als Sportchef erfolgreich gearbeitet hat, zum Super-Rookie Oscar Piastri im McLaren und den aufgeblähten Formel-1-Kalender.

These eins: Von Schumacher über Vettel bis Hamilton: Max Verstappen wird alle Formel-1-Rekorde brechen.

Haug: „Keine besonders steile These, zugegebenermaßen. Gleichwohl, mehr als die Hälfte an Siegen fehlen Verstappen auf die Bestmarken von Michael Schumacher und Lewis Hamilton noch. Bei den WM-Titeln hat er auch noch nicht die Hälfte der notwendigen erreicht, um auf Schumacher- und Hamilton-Niveau zu verkehren.

So, wie die Fachwelt vor zwei, drei Jahren noch behauptet hätte, Hamilton würde in absehbarer Zeit seinen zehnten WM-Titel einfahren, können sich – das Beispiel Hamilton zeigt das deutlicher als jedes andere – die Dinge in der Formel 1 im Extremfall auch im Renntempo ändern. Verstappen ist exzeptionell, keine Frage. Mit einem Fahrzeug, wie es derzeit Hamilton hat, könnte er aber in Zukunft keine Rennen und Titel gewinnen.

Das Problem der aktuellen Formel 1 ist keineswegs, dass Verstappen und Red Bull Racing so erdrückend gut sind, sondern vielmehr, dass die hinterherfahrende Konkurrenz nicht wirklich gut ist. Sorry – aber exakt so sieht es seit mittlerweile langer Zeit aus, und das nimmt keineswegs den Glanz von der Extraklasse von Red Bull und seinem Nummer-1-Fahrer, der – wenn er will – in dieser Saison bisher auf jeder Rennstrecke eine Sekunde pro Runde schneller fahren kann als all seine Konkurrenten. Die Hinterherfahrenden tun gut daran, sich dringendst Wirkungsvolles einfallen zu lassen, Mercedes und Ferrari zuvorderst.“

These zwei: Oscar Piastri ist der beste Rookie seit Verstappen.

Haug: „Danach sieht es tatsächlich aus. Er fuhr zum ersten Mal in Spa in einem Formel-1-Wagen, und das in einem ordentlichen, aber keineswegs im allerbesten Auto. Mit 22 Jahren ist Piastri nicht nur erstaunlich reif und schnell, sondern auch extrem cool und auffällig unaufgeregt. Mit seinem australischen Landsmann Mark Webber hat er einen Berater und Manager, der in Juniortagen sein Handwerk bei uns und unter spezieller Anleitung vom so talentierten wie erfahrenen Bernd Schneider perfektioniert hat. Eine bessere Wahl hätte der junge Piastri gar nicht treffen können. Herrlich, diese rasante Entwicklung eines kommenden und vollkommen unprätentiösen wirkenden Weltstars zu verfolgen. Deutschland hatte auch mal solche- die Älteren unter uns werden sich daran erinnern.“

These drei: Noch zehn Rennen nach einer vierwöchigen Sommerpause – Der F1-Kalender ist VIEL zu aufgebläht.

Haug: „Das finde ich keineswegs. Die wahre Bedrohung für die Formel 1 ist nicht ein voller Terminkalender, sondern vielmehr die volle Kasse, aus der mittlerweile auch keineswegs exzellente Leistungen exzellent belohnt werden. Eine Rennserie, die sich „Königin des Motorsports“ nennt, kann nur dauerhaft weltweit erfolgreich sein, wenn sie in Balance ist – was die ausgeschütteten Finanzen genauso betrifft wie die notwendigen Budgets, um Spitze sein zu können.

Eine Weltmeisterschaft, bei der der Sieger immer schon vor den einzelnen Wettbewerben feststeht, hat auf Dauer keine großen Perspektiven. Und das liegt keineswegs an dem, der vorausfährt, sondern einzig an denen, die nicht hinterherkommen. Das war schon zu Fangios glorreichen Zeiten keinen Deut anders.“