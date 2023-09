Drei Thesen mit Norbert Haug: Die womöglich „bessere Alternative“ für Mick Schumacher

Wird Felipe Massa im Jahr 2023 der Formel-1-Weltmeister von 2008? Was komplett unrealistisch klingt, könnte tatsächlich der Fall werden, sollte eine Klage des ehemaligen Ferrari-Piloten Erfolg haben. Der Brasilianer fühlt sich 15 Jahre nach der knappen WM-Entscheidung, die Lewis Hamilton dessen ersten Fahrertitel einbrachte, noch immer betrogen. Massa will das WM-Endergebnis notfalls vor einem Zivilgericht anfechten, weil er durch einen absichtlichen Unfall des damaligen Renault-Piloten Nelson Piquet Junior in Singapur 2008 („Crashgate“) um den Sieg gebracht wurde. Ein Sieg, der ihn in der Saison-Endabrechnung (Massa verfehlte den Titel um einen Punkt) zum Weltmeister gemacht hätte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sollte eine mögliche Massa-Klage im Sinne der sportlichen Fairness Erfolg haben? Das Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) hat dem ehemaligen Mercedes-Motorsport-Chef Norbert Haug in diesem Monat unter anderem diese These vorgelegt. Außerdem äußert sich der 70-Jährige, der die Karrieren der jeweils siebenmaligen (Rekord-)Weltmeister Hamilton und Michael Schumacher von Beginn an begleitete, beide ab dem Juniorenalter gefördert und mit ihnen als Sportchef erfolgreich gearbeitet hat, auch noch über das Ende der Red-Bull-Siegesserie in Singapur und über die Zukunft von Mick Schumacher. Dem Sohn von Michael Schumacher, der noch kein Formel-1-Cockpit für die kommende Saison hat, soll wohl ein Angebot von Alpine für ein Sportwagen-Engagement in der Langstreckenserie vorliegen.

These eins: Eine WM-Klage von Felipe Massa wegen „Crashgate 2008″ muss im Sinne der sportlichen Fairness Erfolg haben.

Haug: „Mein Fall ist das Aufrollen eines solchen Ereignisses nach 15 Jahren sicherlich nicht. So unsäglich und unvorstellbar der mutwillige Crash des Renault-Teamkollegen Piquet und der nur dadurch möglich gewordene Sieg von Fernando Alonso in der Folge des Singapur-Premierenrennens 2008 auch war – 15 Jahre danach ist nach meinem Empfinden nicht der passende Zeitpunkt der juristischen Klärung. Warum geschah das nicht in unmittelbarer Folge der Geschehnisse? Als Weltmeister mit Lewis Hamilton im Jahr 2008 waren wir mit McLaren-Mercedes ja unbeteiligte Beteiligte, aber nicht deshalb schätze ich den Fall so wie beschrieben ein.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

These zwei: Dass Red Bull doch schlagbar ist (wie in Singapur gesehen) ist ein gutes Zeichen für die Formel 1 – auch für die kommende Saison.

Haug: „Aus dieser Niederlage auf der wohl untypischsten Rennstrecke im Formel-1-Kalender würde ich weder für den weiteren Saisonverlauf noch für die Saison 2024 irgendwelche Rückschlüsse ziehen. Ich erwarte Max Verstappen und Red Bull Racing schon am nächsten Wochenende in Suzuka wieder so stark wie in der Saison vor Singapur. Im Sinne des spannenden Sports wäre ich allerdings nicht unglücklich, würde ich mich täuschen. So wie die letzten Runden in Singapur verliefen, mit einem Vierkampf an der Spitze und einem Fahrfehler in den letzten Runde des unglücklichen Russell, kann man sich spannende Formel-1-Rennen durchaus vorstellen.“

These drei: Mick Schumacher muss in der kommenden Saison ein Cockpit in der Formel 1 erhalten – oder kann seinen F1-Traum langsam begraben. Ein Wechsel in die Sportwagen-Serie wäre zudem ein Rückschritt.

Haug: „Müssen tut man in diesem Sport gar nichts und einen Anspruch auf einen Platz im Cockpit gibt es nur, wenn zwei Parteien sich einig sind. Das scheint im Falle Mick Schumacher derzeit nicht, oder zumindest noch nicht der Fall zu sein. Sportwagen-Rennen in einem konkurrenzfähigen Team zu fahren, ist aus meiner Sicht allemal die bessere Alternative für einen jungen Rennfahrer als tatenlos in der Box zu stehen und dem Geschehen auf der Rennstrecke untätig zuzuschauen.“