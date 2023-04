﻿Fortuna Düsseldorf: Spektakel für lau oder lausige Idee?

Genau 29.378 Zuschauerinnen und Zuschauer hat Zweitligist Fortuna Düsseldorf im Schnitt bei seinen bisher 14 Heimspielen in dieser Saison im heimischen Stadion begrüßen dürfen. Das ist Platz fünf in der Liga. Nur der Hamburger SV (53.097), der 1. FC Kaiserslautern (39.729), der 1. FC Nürnberg (29.113) und Hannover 96 (30.693) ziehen mehr Fans an.

Ganz so schlecht steht der Traditionsklub im gnadenlosen Verteilungskampf des deutschen Fußball-Unterhauses also nicht da. Trotzdem kommt der einmalige deutsche Meister (1933) und zweifache DFB-Pokal-Sieger (1979, 1980) nun mit einer für die Sportwelt revolutionär anmutenden Idee daher. Alle Zuschauer umsonst ins Stadion? Profifußball für lau? In der Merkur-Spiel-Arena, vormals Rheinstadion, soll dies bald Wirklichkeit werden. Sponsoren sollen mit ihrem Geld die Einnahmeverluste, die dadurch für den Klub entstehen, auffangen.

Wegweisend für den Profisport?

Weist Fortuna damit den Weg in die Zukunft des Profisports, in dem der Anteil des Eintrittskartenverkaufs an den gesamten Einnahmen eh immer weiter sinkt? Zumindest ist es zunächst einmal ein interessanter Vorschlag.

Ob es letztendlich auch funktioniert, das wird die Zeit zeigen. Die Konkurrenten nicht nur in Deutschland werden sich das Düsseldorf-Modell sehr genau anschauen. Dem Zweitligisten selbst ist mit seiner Idee schon jetzt ein gigantischer Marketingcoup gelungen. Denn mal ehrlich: Wann war Fortuna Düsseldorf das letzte Mal derart Thema der Debatten wie seit dem Bekanntwerden der Pläne zur Ticketrevolution?

Und genau an dieser Stelle sind wohl auch die Ziele zu verorten, die der Klub mit seinem Vorgehen verfolgt. Schauen wir uns nur mal die eingangs erwähnten fünf Vereine an, die in der Zuschauertabelle der 2. Liga vorn stehen: allesamt Traditionsklubs mit Meisterschaften, Pokalsiegen, ja sogar Europapokalerfolgen im Briefkopf – und doch seit Jahren irgendwie abgehängt in Liga zwei oder sogar darunter. Hoch wollen sie alle, nur in der 1. Liga sind für Klubs mit einer derartigen Geschichte und Selbstwahrnehmung das ganz große Geld und Prestige zu verdienen. Aber natürlich können nicht alle hoch, entsprechend hart ist der Verteilungskampf in der 2. Liga. Es braucht also mehr, um an diesem Ort des Profifußballs aus der Masse der Aufstiegsorientierten herauszuragen.

Ein Klub mit jeder Menge Dramen

Fortuna Düsseldorf hat in den vergangenen Jahrzehnten seinerseits jede Menge Drama erlebt, zeitweise ging es für den Klub hinunter bis in die 4. Liga. Mittlerweile scheint sich der Verein in der 2. Liga eingerichtet zu haben. Letztmals aus der Bundesliga stieg der Klub 2020 ab. Längst wird die Fortuna – das können auch Promifans wie die Toten Hosen nicht ändern – viel mehr als Zweitligist denn als Erstligist gesehen. Erschwerend kommt ein Standortnachteil dazu: Die geografischen Nachbarn 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach werben mit 1. Liga, schaffen es immer mal wieder in den europäischen Wettbewerb. Die Fortuna stinkt dagegen gewaltig ab, was potenzielle neue Fans abschrecken dürfte.

Mit der Idee, Zuschauerinnen und Zuschauer umsonst ins Stadion zu lassen, schreibt der Klub nun zunächst mal eine ganz eigene Geschichte, schafft Attraktivität über das gegebene regionale Anhängerpotenzial hinaus. Und um die Auslastung ihres fast 55.000 Gäste fassenden Stadions, in dem im Schnitt rund 25.000 Plätze pro Heimspiel frei bleiben, müssen sich die Düsseldorfer bei Umsetzung ihres Plans dann wohl auch keine Sorgen mehr machen. Die Prognose, dass die Hütte bei freiem Eintritt jedes Mal voll sein wird, ist recht einfach zu stellen. Und was kann ein Verein mehr wollen als ein volles Haus, dadurch mehr Chancen auf gute Stimmung – und dann noch garantierte Einnahmen?

Brutaler Konkurrenzkampf

Die Prognose, dass sich die Sponsoren, die den Ausfall der Ticketeinnahmen ausgleichen, im Stadion prominent inszenieren lassen werden, ist genauso einfach zu stellen. Auf eine Entkommerzialisierung des Profifußballs sollten sich Fans trotz des neuen Ansatzes also nicht einstellen.

Ob das Modell Düsseldorf dennoch Nachahmer findet? Das wird auch davon abhängen, wie eng das Band eines Vereins zu seinen jeweiligen Sponsoren ist, und vor allem davon, wie sich das Modell Düsseldorf in der Praxis umsetzen lässt. Bis dahin hat es die Fortuna zumindest mal geschafft, zum Tischgespräch zu werden. Und das ist im brutalen Konkurrenzkampf Profifußball ja auch schon mal was.