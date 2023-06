Fragwürdiger Geschlechtstest: Schwedische Fußballspielerinnen mussten offenbar bei WM 2011 ihre Genitalien entblößen

Die Spielerinnen der schwedischen Frauen-Fußball­national­mannschaft mussten bei der Welt­meisterschaft in Deutschland 2011 offenbar ihre Genitalien entblößen. Auf diese Weise sollte kontrolliert werden, ob alle Spielerinnen tatsächlich Frauen sind, berichtet laut dem britischen „Guardian“ die ehemalige Nationalspielerin Nilla Fischer. Es sei „erniedrigend“ gewesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fischer war von 2001 bis 2022 als National­spielerin für Schweden im Einsatz und von 2013 bis 2019 beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. In ihrem neuen autobiografischen Buch „I Didn’t Even Say Half of It“ (Ich hab nicht einmal die Hälfte gesagt) macht sie die fragwürdige Maßnahme öffentlich. „Uns wurde gesagt, dass wir uns ‚da unten‘ in den kommenden Tagen nicht rasieren sollten und dem Arzt unsere Genitalien zeigen werden“, schreibt Fischer, die lange als Kapitänin der schwedischen National­mannschaft fungierte. Niemand habe die Sache mit dem Rasieren verstanden, „aber wir tun, was uns gesagt wird.“ Die Spielerinnen hätten in Erwägung gezogen, sich zu weigern. Allerdings habe niemand die Teilnahme an der WM riskieren wollen. „Wir müssen einfach die Scheiße erledigen, egal, wie krank und demütigend es sich anfühlt“, schreibt sie.

Physiotherapeutin machte Untersuchung

In einem Interview mit der schwedischen Zeitung „Aftonbladet“ erläuterte die 38-Jährige das Prozedere. Sie habe gleichzeitig ihre Trainingshose und die Unterwäsche ausgezogen. Die Physio­therapeutin, die die Untersuchung machte, habe genickt, „Ja“ gesagt und dann zu einem Arzt geblickt, der mit dem Rücken zu ihrer Tür gestanden habe. Der Arzt habe sich dann eine Notiz gemacht und sei weiter­gegangen, um an die nächste Tür zu klopfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gerüchte um männliche Spieler im Team von Äquatorialguinea

Die Fifa hatte zwei Wochen vor Beginn der Frauen­fußball-WM 2001 Richtlinien zur Geschlechts­anerkennung veröffentlicht, in denen von den Teams eine unterzeichnete Erklärung eingefordert wurde. Damit sollte laut Fifa das „korrekte Geschlecht“ sichergestellt werden. Mats Börjesson, Schwedens Mannschafts­arzt im Jahr 2011, erklärte, dass die Tests eine Folge einer Anordnung der Fifa gewesen seien. Zuvor waren Gerüchte aufgekommen, dass es männliche Spieler in der Mannschaft Äquatorial­guineas gebe.

Unklar sei, so der „Guardian“, warum Schwedens Spielerinnen auf diese Weise untersucht wurden. Eine Alternative wäre ein Wangenabstrich gewesen; eine Methode, die seit Jahrzehnten weit verbreitet sei.

Die Fifa reagierte kurz und knapp auf die Enthüllung. Man habe „die jüngsten Kommentare von Nilla Fischer zu ihren Erfahrungen und den von der schwedischen National­mannschaft bei der Frauen-Weltmeisterschaft 2011 durchgeführten Geschlechts­überprüfungs­tests zur Kenntnis genommen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dad