Frankfurt schiebt VAR-Frust – Trapp: „Für uns alle relativ unklar“

Nach dem 1:1 beim VfL Bochum zitierte Kevin Trapp seinen DFB-Kollegen Thomas Müller. „Was hat er gestern gesagt? Softer Elfmeter?“, sagte der Torhüter von Eintracht Frankfurt und wirkte am Samstagabend ähnlich frustriert wie der Bayern-Profi keine 24 Stunden zuvor. Während sich Müller allerdings eher aufgeregt hatte über den späten Elfmeterpfiff gegen sein Team beim 2:2 gegen Bayer Leverkusen, wirkte Trapp fast ein wenig so, als würde er angesichts des Strafstoßes, der am Samstag zum Endstand führte, resignieren. Zumal die Einschätzung von Sky-Experte Lothar Matthäus nicht unbedingt für mehr Verständnis beim SGE-Keeper sorgte.

„Es war keine klare Fehlentscheidung und deshalb darf der VAR nicht eingreifen“, erklärte der Rekordnationalspieler regelfest. Trapp reagierte, indem er die generelle Problematik mit dem Videoassistenten erklärte und erneut auf das Spiel der Bayern verwies, bei dem Schiedsrichter Daniel Schlager nach Ansicht der Bewegtbilder auf den Punkt gezeigt hatte. Dessen Kollege Benjamin Brand verzichtete bei der Partie der Frankfurter hingegen auf den Einsatz des technischen Hilfsmittels. Trapp: „Dann muss man sich fragen, ob es gestern eine klare Fehlentscheidung war, dass da der Videoschiedsrichter eingreift. Ich habe das Gefühl, dass es für uns alle relativ unklar ist.“

Klar hingegen: Omar Marmoush hatte VfL-Verteidiger Ivan Ordets tatsächlich gehalten - ob dies für einen Strafstoß genügt? „Es wird gezogen, er pfeift ihn. Das muss man am Ende akzeptieren. Aber solche Szenen sieht man in den Spielen relativ oft. Dann wird es Zukunft wahrscheinlich noch ein paar Elfmeter mehr geben“, mäkelte Trapp. Eintracht-Abwehrspieler Robin Koch assistierte: „Für mich ist es zu wenig. Wenn man so ein Gegentor bekommt, ist es extrem bitter. Er hält ihn vielleicht eine Sekunde. Das ist beim Eckball ganz normal.“

Bei den Bochumern wollte man naturgemäß nicht so hart mit Brand ins Gericht gehen. „Ja, kann man geben - würde ich schon sagen auf den ersten Blick und auf den zweiten auch. Vielleicht kommt Ivan auch an den Kopfball, wenn er nicht zieht“, meinte Außenverteidiger Felix Passlack. Trainer Thomas Letsch sagte, dass es für beide Ansichten Argumente gebe. Beim Blick durch die VfL-Brille hätte er allerdings auch auf den Punkt gezeigt. Kevin Stöger verwandelte sicher (74.) und entriss den Frankfurtern, die durch Junior Dina Ebimbe in Führung gegangen waren (65.), den Sieg.