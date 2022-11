﻿Frankreich ist der Top-Favorit, Dänemark mit Außenseiterchancen

Mit Frankreich und Dänemark starten zwei europäische Top-Teams in der WM-Gruppe D. Während die Plätze eins und zwei klar vergeben sein dürften, geht´s bei Australien und Tunesien in Katar wohl eher nur um ein gutes Abschneiden in der Vorrunde.

FRANKREICH - Einfach unschlagbar

Frankreich geht als Titelverteidiger und großer Favorit in die Endrunde. Die Qualität des Deschamps-Teams ist riesig. Sorgen machen zwei Verletzte.

Man fragt sich manchmal, ob Didier Deschamps nach all den Jahren im Amt überhaupt noch zu schätzen weiß, in welch luxuriöser Situation er sich eigentlich befindet. Wohl kein anderer Nationaltrainer auf der Welt kann aus einem solch riesigen Reservoir an hochdekorierten Weltklassespielern auswählen wie der Südfranzose, der „Les Bleus“ 1998 bereits als Kapitän zur höchsten Ehre des Fußballs führte und dies 2018 als Coach wiederholte. Und so nennt selbst Argentiniens alternder Megastar Lionel Messi den Konkurrenten Frankreich – neben dem Erzrivalen Brasilien – als „großen Kandidaten auf den WM-Titel“.

Und mal ehrlich: Wer soll die Franzosen nach einem Blick auf ihren Kader von der Titelverteidigung abhalten? Allein im Angriff werden einige Superstars aufgrund der großen Auswahl mit Bankplätzen vorliebnehmen müssen. Zumindest PSG-Sprinter Kylian Mbappé und Real Madrids Torjäger Karim Benzema, im stolzen Fußballeralter von 34 Jahren gerade zum Ballon-d‘Or-Gewinner gekürt, scheinen gesetzt in Deschamps bevorzugtem 3-4-1-2-System. Dahinter dürfte der in mehr als 100 Länderspielen gestählte Antoine Griezmann als Wandler zwischen Zentrale und Strafraum die Fäden ziehen.

Fraglich, ob für Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani, der den verletzten Leipziger Christopher Nkunku vertritt und es somit neben Kingsley Coman, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano und Lucas Hernández (alle FC Bayern) und Gladbachs Marcus Thuram aus der Bundesliga in Frankreichs Edelauswahl geschafft hat, da noch viel Spielzeit herausspringt.

Wenn man auf diesem Niveau von Problemen sprechen kann, dann hat Frankreich diese im Mittelfeld – wegen Spielern, die nicht dabei sein können. Deschamps muss wegen Verletzungen auf N‘Golo Kanté und Paul Pogba verzichten, die beide großen Anteil am Erfolg von 2018 hatten. Andererseits drängen Real Madrids Supertalente Aurélien Tchouameni (22) und Eduardo Camavinga (20) nach. Womit wir wieder bei der Eingangsfrage wären ...

Christian Eriksen möchte mit Dänemark die Gruppenphase überstehen und auch in der Endrunde eine große Rolle spielen. © Quelle: Getty Images

DÄNEMARK- Geheimer Favorit

Dänemark fährt nach der starken EM mit großen Ambitionen nach Katar. Dabei baut „Danish Dynamite“ auf die Erfahrung international gestählter Stars.

Am 12. Juni 2021 hält die Welt den Atem an. Beim EM-Gruppenspiel gegen Finnland bricht Dänemarks Christian Eriksen zusammen. Herzstillstand. Sein Leben wird von den Sanitätern gerettet, seine fußballerische Zukunft ist zunächst offen. Wohl auch aus Solidarität mit dem Kollegen wächst Dänemark im weiteren Turnierverlauf über sich hinaus, fliegt bis ins Halbfinale.

Eriksen ist mittlerweile zurück auf dem Platz. Weil er in Italien mit seinem nach dem Zusammenbruch eingesetzten Defibrillator nicht mehr spielen darf, wechselte er von Inter Mailand über den FC Brentford zu Manchester United, wird wieder in die Nationalmannschaft berufen und führt nun das Aufgebot von Coach Kasper Hjulmand an.

Eriksen als Leader, dazu auf internationalem Niveau gestählte Profis wie die Verteidiger Simon Kjaer (AC Mailand) und Andreas Christensen (FC Barcelona), Mittelfeldmotor Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham Hotspur) und Abräumer Thomas Delaney, Bundesliga-Profis wie Frankfurts Jesper Lindström (kleine Bilder von oben), Jonas Wind (VfL Wolfsburg) und Torhüter Oliver Christensen (Hertha BSC): Dänemark hat das Potenzial zum Geheimfavoriten. „Wir wissen, dass die größeren Fußballnationen objektiv gesehen bessere Chancen haben, die großen Trophäen zu gewinnen. Aber wir haben unsere eigenen Träume“, sagte Coach Hjulmand nach der Qualifikation.

Klar ist auch: In einer Gruppe mit Titelverteidiger Frankreich sowie Tunesien (erster Gegner am 22. November) und Australien sollte der Einzug ins Achtelfinale Minimalziel sein. Optisch wird das Team für Aufmerksamkeit sorgen. Eine Version des WM-Trikots ist in schlichtem Schwarz gehalten, „um zu zeigen, dass wir einige Dinge an der Ausrichtung der Weltmeisterschaft in Katar nicht gutheißen“, wie Verbandsgeschäftsführer Jakob Jensen erklärte.

Jackson Irvine steht beim FC St. Pauli unter Vertrag und startet mit Australien bei der WM. © Quelle: Getty Images

AUSTRALIEN - Kiezkicker im Zentrum

Außenseiter Australien setzt in Katar auf den Kapitän des FC St. Pauli. Für den Erfolg lässt Coach Graham auch den eigenen Schwiegersohn zu Hause.

Im Fußball gehört Australien zu Asien. Denn seit 2010 nehmen die „Socceroos“ an der asiatischen WM-Qualifikation teil. Und reichte es vorher zu zwei WM-Teilnahmen bei elf Versuchen, hat sich das von Trainer Graham Arnold angeleitete Team nun zum vierten Mal in Folge qualifiziert.

Zum zweiten Mal bei einer Endrunde ist der Kapitän vom FC St. Pauli aus der 2. Bundesliga. Jackson Irvine kam 2018 zu drei Kurzeinsätzen. Seither ist er zur festen Größe in Arnolds Auswahl gereift, spielt fast immer und bildet die Schaltzentrale im Mittelfeld.

Arnold stellt sein Team sehr flexibel auf, was die Grundordnung betrifft. Je nach Gegner lässt er sie im 4-5-1 verteidigen oder im 4-3-3 respektive 4-1-3-2 angreifen. Einen Superstar hat das Team, dessen Profis über den gesamten Globus verteilt spielen, seit Tim Cahills letztem Länderspiel 2018 nicht mehr, umso wichtiger wird die mannschaftstaktische Disziplin auf den Spielfeldern in Katar.

Für den Erfolg trifft Arnold pikante Entscheidungen. So ließ er seinen Schwiegersohn Trent Sainsbury trotz der Erfahrung von 61 Länderspielen wegen Formschwäche zu Hause. Eine der schwierigsten Entscheidungen, die er je treffen musste, bekannte Graham.

Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln möchte mit Tunesien in Katar überraschen. © Quelle: Getty Images

TUNESIEN - Die Abwehr hält dicht

Tunesien setzt bei seiner sechsten WM-Teilnahme auf die stabile Hintermannschaft. Über den Status als Außenseiter kommen die Nordafrikaner dennoch nicht hinaus.

Muster ohne Wert oder echte Standortbestimmung? Tunesiens Testspiel gegen Brasilien Ende September ging mit 1:5 verloren. Auch Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln, als Sechser im Mittelfeld fürs Aufräumen und Antreiben zuständig, konnte den brasilianischen Angriffen nicht viel entgegensetzen.

Ein Eindruck bleibt haften: Mehr als ihre normalerweise ziemlich stabile Defensive werden die Nordafrikaner kaum in die WM-Waagschale werfen können.

Immerhin hält die Hintermannschaft meistens: Abgesehen von der Brasilien-Pleite kassierte das Team von Trainer Jalel Kadri 2022 in zwölf Länderspielen nur drei Gegentore. Diese wiederum mündeten jedoch alle in 0:1-Niederlagen, was gleichsam die Probleme in der Offensive illustriert und zum Viertelfinalaus beim Afrika-Cup im Januar führte (0:1 gegen Burkina Faso).

Tunesiens Hauptaugenmerk in Katar muss deswegen auf einem Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen den anderen großen Außenseiter Australien liegen. Vielleicht reicht dann ein überraschendes Unentschieden gegen Dänemark oder Frankreich für den Einzug ins Achtelfinale.