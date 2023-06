Frankreich und England geben sich keine Blöße – Kuntz holt Last-Minute-Sieg mit der Türkei

Gibraltar - Frankreich 0:3 (0:2)

Vize-Weltmeister Frankreich hat sich beim klaren Underdog Gibraltar keine Blöße gegeben und mit einem 3:0 (2:0) die Spitzenposition in EM-Qualifikationsgruppe B manifestiert. Olivier Giroud köpfte nach Vorarbeit von Bayern-Star Kingsley Coman zur frühen Führung ein (3.). Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Star-Angreifer Kylian Mbappé vom Elfmeterpunkt auf 2:0 (45.+3). Vorausgegangen war ein Handspiel von Gibraltar-Kapitän Roy Chipolina. Auch in Durchgang zwei ließ sich die „Équipe Tricolore“ nicht mehr vom Sieg abbringen, ein Eigentor von Aymen Mouelhi (78.) stellte den Endstand her. Die Franzosen sind mit neun Punkten weiter Erster des Klassements. Gibraltar verweilt torlos und mit null Zählern auf dem letzten Platz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Malta - England 0:4 (0:3)

Die englische Nationalmannschaft hat auch im dritten Qualifikationsspiel die makellose Bilanz gewahrt. Die „Three Lions“ setzten sich in Malta souverän mit 4:0 (3:0) durch. Ein Eigentor von Ferdinando Apap brachte die Auswahl von Trainer Gareth Southgate früh auf die Siegerstraße (8.). Trent Alexander-Arnold (28.) und Harry Kane per Foulelfmeter (31.) bauten die Führung binnen weniger Minuten komfortabel aus. Callum Wilson setzte kurz vor Schluss abermals mit einem verwandelten Handelfmeter den Schlusspunkt (83.). Die Engländer führen Quali-Gruppe C durch den dritten Dreier im dritten Spiel weiter an. Malta bleibt stattdessen ohne Punkteertrag Gruppenletzter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lettland - Türkei 2:3 (0:1)

Nationaltrainer Stefan Kuntz hat mit der Türkei den zweiten Sieg auf dem Weg zur EM 2024 in Deutschland eingefahren. Gegen Lettland wendete die Kuntz-Elf einen Patzer ab und setzte sich schließlich mit 3:2 (1:0) durch. Abdülkerim Bardakci hatte die Gäste aus der Türkei zunächst per Kopf in Front gebracht (22.). Die Letten machten dem Favoriten das Leben aber in der Folge schwer, schlugen kurz nach der Pause durch Eduards Emsis (51.) zurück. Auch auf das Tor von Cengiz Ünder (61.) fand Lettland durch Kristers Tobers (90.+4) die passende Antwort, obwohl die Hausherren in Unterzahl agierten, nachdem Emsis die Gelb-Rote Karte gesehen hatte (82.). Irfan Can (90.+5) hatte jedoch das letzte Wort. Die Türkei stockte ihr Punktekonto so auf sechs Zähler auf und sprang damit vorerst an die Spitze von Gruppe D. Verfolger Kroatien hat bei zwei Punkten weniger jedoch ein Spiel weniger absolviert und kann noch vorbeiziehen. Lettland belegt nach zwei Pleiten punktlos den letzten Platz.

Die weiteren Ergebnisse in der EM-Qualifikation vom Freitag:

Finnland - Slowenien 2:0 (1:0)

Griechenland - Irland 2:1 (1:1)

Nordmazedonien - Ukraine 2:3 (2:0)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wales - Armenien 2:4 (1:2)

Dänemark - Nordirland 1:0 (0:0)

San Marino - Kasachstan 0:3 (0:1)

Kosovo - Rumänien 0:0

Belarus - Israel 1:2 (1:0)

Andorra - Schweiz 1:2 (0:2)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige