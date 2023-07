DFB-Frauen gegen Sambia live im TV und Online-Stream sehen

Die deutschen Fußballerinnen fordern in ihrem letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft den afrikanischen Turnier-Außenseiter Sambia. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird am Freitag (20.30 Uhr) in Fürth schon viele Fingerzeige auf die WM-Stammformation geben. Bei dem vom 20. Juli bis 20. August dauernden Turnier treffen die DFB-Frauen in der Vorrunde auf Marokko, Kolumbien und Südkorea. Deutschland zählt zu den Mitfavoriten.

Am Samstag wird die Bundestrainerin dann ihr derzeit 28-köpfiges Aufgebot auf 23 Spielerinnen reduzieren, ehe die DFB-Frauen am Dienstag ans andere Ende der Welt fliegen. „Man merkt schon, dass wir in der Nominierungsphase stecken. Da sind einige vielleicht nicht ganz so locker. Das gehört auch dazu“, sagt Voss-Tecklenburg und bekräftigte vor der Partie gegen Sambia: „Es sind noch nicht alle Entscheidungen getroffen, was die Nominierung angeht.“

Wie sehe ich das Länderspiel Deutschland gegen Sambia live im TV?

Der Free-TV-Sender ARD überträgt das Spiel zwischen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft und Sambia live im TV. Die Übertragung startet um 20.15 mit der Moderation von Claus Lufen und Expertin Nia Künzer. Zum Anpfiff der Partie um 20.30 Uhr übernimmt Stephanie Baczyk den Kommentar.

Kann ich Deutschland gegen Sambia im Livestream verfolgen?

Ja! Die ARD bietet einen Livestream auf ihrer Website, in der Mediathek und in der App an und überträgt die vollen 90 Minuten des Testspiels zwischen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft und Sambia.