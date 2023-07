Frauen-WM: alle Ergebnisse und Tabellen im Überblick

Kostenfrei bis 16:30 Uhr lesen

Entscheidung offen

Endspurt in der Saisonvorbereitung. Holstein Kiel steht kurz vor dem Start in die neue Spielzeit in der Zweiten Liga. Und auch das Rennen um den Platz zwischen den Pfosten befindet sich auf der Zielgeraden. In der Woche vor dem Spiel bei Eintracht Braunschweig will Trainer Marcel Rapp die neue Nummer eins bestimmen.