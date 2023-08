Frauen-WM: alle Ergebnisse und Tabellen im Überblick

Kostenfrei bis 08:04 Uhr lesen

Schleswig-Holstein Musik Festival

Extrem häufig im Programm und in den weit gestreuten Spielstätten des Schleswig-Holstein Musik Festivals taucht sein Name auf: Daniel Hope spielt beim SHMF 2023 in 50 SHMF-Konzerten 38 verschiedene Programme. Nur am 17. August, seinem 50. Geburtstag, wird pausiert. Ein Porträt.