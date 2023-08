Frauen-WM: alle Ergebnisse und Tabellen im Überblick

Mit dem Spiel zwischen Neuseeland und Norwegen am 20. Juli wurde die Frauen-WM 2023 eröffnet. Auch Co-Gastgeber Australien bestritt sein erstes Gruppenspiel am Donnerstag. Bis zum Finale am 20. August halten wir Sie hier über alle Ergebnisse, Tabellen und Torjägerinnen des Turniers auf dem Laufenden.

Aktuelle Ergebnisse

Gruppen und Tabellen

Spielplan

Torjägerinnen

Wie ist der Modus bei der Fußball-WM der Frauen?

In der Gruppenphase spielt jedes Team drei Spiele – jeweils ein Spiel gegen jeden Gruppengegner. Für einen Sieg erhält ein Team drei Punkte, bei einer Niederlage null Punkte, bei einem Unentschieden erhalten beide Teams einen Punkt. Nach den Spielen rücken jeweils die beiden Teams mit den meisten Punkten aus den Gruppen in die K.-o.-Runde vor. Bei Punkt­gleichheit entscheidet zunächst die bessere Tordifferenz.

Die Achtelfinals, Viertelfinals, Halbfinals, das Spiel um den dritten Platz und das Endspiel werden im K.o.-Modus ausgetragen. Hierbei gibt es nach jedem Spiel einen Sieger, der weiter im Turnier bleibt, und einen Verlierer, der nach Hause fährt. Bei einem Unentschieden nach 90 Minuten findet eine Verlängerung von zweimal 15 Minuten statt. Steht es dann immer noch unentschieden, wird der Sieger durch Elfmeter­schießen ermittelt. Die Sieger der Halbfinals tragen das Endspiel aus. Die Verlierer der Halbfinals bestreiten das Spiel um den dritten Platz.

