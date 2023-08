Frauen-WM: alle Ergebnisse und Tabellen im Überblick

Auswärtssieg

In der Fußball-Landesliga Schleswig hat der Osterrönfelder TSV am Sonnabend das Heimspiel gegen den TSV Altenholz mit 1:0 verloren. Der Altenholzer Niko Dymek erzielte das Tor des Tages in einer ansonsten chancenarmen Partie in der 57. Minute.