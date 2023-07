﻿Welttorhüterin Almuth Schult: DFB-Frauen haben den WM-Auftakt bravourös gemeistert

Die deutsche Nationalmannschaft ist in die Fußball-Weltmeisterschaft gestartet. Viel war vor dem Turnier über die Form des Teams gesprochen und geschrieben worden – und das zu Recht. Es wurde sich ausgemalt, was ein erneutes Scheitern nach den Männern bei der WM und der männlichen U21 jüngst bei der EM bedeuten würde.

Und wie es immer so ist, dauert es keine Minute nach dem ersten erleichterten Durchatmen nach dem Abpfiff des furiosen Sieges gegen Marokko – und schon kommen die ersten Fragen auf. „Ist Marokko überhaupt der Gradmesser? Ist die Leistung überhaupt als so gut zu bewerten?“

Ich stelle mir eher die Frage, ob diese Fragen gerechtfertigt sind. Immerhin lag nicht nur nach der EM im vergangenen Jahr, sondern auch nach den wenig überzeugenden letzten drei Testspielen viel Druck auf der Mannschaft. Viele neue Sponsoren der Nationalmannschaft und der einzelnen Spielerinnen lenken zudem den Fokus auf das aktuelle Ereignis und befeuern die Entwicklung unseres Sports. Plötzlich findet man unzählige Berichte in verschiedenen Medien über den Frauenfußball und die Hintergründe zum WM-Turnier. Studien und Umfragen belegen das gesteigerte Interesse in der Bevölkerung. Auch die Zuschauerzahlen in der vergangenen Saison spiegeln das wider. Mit dieser großen Umstellung müssen die Spielerinnen erst einmal umgehen und neue Routinen entwickeln. Deshalb haben sie den Auftakt mit all dem Druck bravourös gemeistert.

Dazu war immer über die mangelnde defensive Stabilität und die schlechte Chancenverwertung diskutiert worden. Ergebnis vom Start: In beiden Punkten konnte man überzeugen. Wer aus fünf Schüssen auf das gegnerische Tor sechs Treffer erzielt, hat eine herausragende Quote und zwingt so eben auch mal die Gegenspielerinnen zu Eigentoren. Zugelassen wurden außerdem nur wenige Abschlüsse der Marokkanerinnen – und diese auch noch aus weiterer Distanz.

Das selbst gesteckte Ziel, die gefährlichste Mannschaft der Welt bei Standards zu werden, wurde ebenso verfolgt. Drei Tore nach ruhenden Bällen im ersten Spiel können sich sehen lassen, und jeder weiß, wie wichtig eine solche Waffe im Turnierverlauf werden kann.

Vermisst wurden im Vorfeld das Tempo in den eigenen Aktionen, die Zielstrebigkeit und die gewohnte mitreißende Ausstrahlung der Spielerinnen. Jetzt war all das wiederzufinden und erinnerte an das Turnier im vergangenen Jahr: Alexandra Popp mit zwei Kopfballtoren, Kompromisslosigkeit in der Viererkette, Tempo von Klara Bühl und Jule Brand auf den Außenbahnen. Und ein weiterer wichtiger Faktor: Deutschland hatte Einwechselspielerinnen, die die Spielfreude der anderen aufnahmen und sich dazu mit Toren belohnten!

Ich freue mich unheimlich für die Mannschaft und möchte hinzufügen, dass andere Favoriten ihre Aufgaben nicht so souverän gelöst haben. Frankreich mühte sich zu einem 0:0 gegen Jamaika. Norwegen brachte nicht annähernd seine Qualität auf den Platz und verhalf Neuseeland zum ersten WM-Sieg seiner Geschichte. Schweden sicherte sich in letzter Minute den Sieg gegen Afrikameister Südafrika. England konnte sich bei seiner Torhüterin bedanken, dass es am Ende noch 1:0 stand gegen Haiti.

Ich habe jedenfalls das vermisste Charisma der Deutschen leuchten sehen und freue mich jetzt umso mehr auf das Spiel am Sonntag gegen Kolumbien.

Almuth Schult hat 66-mal für Deutschland gespielt und ist unter anderem Olympiasiegerin. Die Welttorhüterin von 2014 ist WM-Kolumnistin des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).