Almuth Schult: Die WM hat ihr Versprechen schon jetzt gehalten

Kostenfrei bis 06:30 Uhr lesen

Sabine Kuhnert

Sie lebt seit 16 Jahren in Kletkamp (Kreis Plön) und liebt ihre Wahlheimat. Jetzt ist Sabine Kuhnert Bürgermeisterin. Was Öffentlichkeitsarbeit angeht, ist sie ein alter Hase: Die frühere Geschäftsführerin der Eutiner Festspiele arbeitete zuvor viele Jahre in der politischen Kommunikation in Berlin.