Deutscher Kader im Kurz-Porträt: So ticken die DFB-Frauen

23 Spielerinnen konnte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklernburg für die Frauen-WM (20. Juli bis 20. August) in Australien und Neuseeland nominieren. Der Sportbuzzer, das Sportportall des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), stellt die Fußballerinnen vor, die den dritten deutschen WM-Titel holen wollen.

Merle Frohms

Merle Frohms (VfL Wolfsburg, Jahrgang 1995). © Quelle: picture alliance / SVEN SIMON

Position Tor Geburtsdatum 28. Januar 1995 (28 Jahre) Geburtsort Celle Größe: 175 cm Letzte Vereine VfL Wolfsburg (seit 2022), Eintracht Frankfurt (2020–2022), SC Freiburg (2018–2020), VfL Wolfsburg (2012–2018) Größte Erfolge Vize-Europameisterin (2022), Champions-League-Siegerin (2013, 2014), Deutscher Meisterin (2013, 2014, 2017, 2018)

Was Sie noch wissen sollten

Frohms hütet seit der ersten Schwangerschaft von Almuth Schult das DFB-Tor und erweist sich mit ihrer Reaktionsschnelligkeit und ihrer Übersicht als Weltklasse-Torhüterin. Bei der EM kassierte Deutschland erst im Halbfinale gegen Frankreich das erste Gegentor.

Auch in der Liga musste die 28-Jährige nur 17-mal hinter sich greifen. Sie wird auch bei der WM als Nummer 1 im Kasten stehen. Und dort sieht sie sich auch selbst. „Wenn ich meinen Weg so weitergehe und meine Leistung bringe, wird es schwer sein, an mir vorbeizukommen“, sagt Frohms. Die Wolfsburgerin gilt als Trainingsweltmeisterin und bezeichnet sich selbst als „detailverliebt“. Nebenbei studiert die 28-Jährige BWL.

Ann-Katrin Berger

Ann-Katrin Berger (FC Chelsea, Jahrgang 1990). © Quelle: IMAGO/Beautiful Sports

Position Tor Geburtsdatum 9. Oktober 1990 (32 Jahre) Geburtsort Göppingen Größe 180 cm Letzte Vereine Chelsea FC Women (seit 2019), Birmingham City LFC (2016–2019), Paris Saint-Germain (2014–2016), 1. FFC Turbine Potsdam (2011–2014), VfL Sindelfingen (2008–2011) Größte Erfolge Vize-Europameisterin (2022), Deutsche Meisterin (2012), Englische Meisterin (2020, 2021, 2022, 2023), FA Women‘s Cup (2021, 2022, 2023)

Was Sie noch wissen sollten

In Bergers Karriere schien es lange so, als wenn sie die ewige Nummer 2 ist – im Klub wie in der Nationalmannschaft –, bis sie 2020/2021 Stammtorhüterin bei Chelsea FC Women wurde. Dann ging es richtig los: Dreimal in Folge gewann Berger mit Chelsea die Women‘s Super League, vor zwei Jahren standen sie zudem im Finale der Champions League. Auch wenn es bei dieser WM wieder nur für den Platz hinter Frohms reicht, könnte sie möglicherweise in einem Elfmeterschießen zum Einsatz kommen. Schließlich sagt Klubtrainerin Emma Hayes über Berger, dass sie die stärkte Elfmeter-Keeperin ist, „mit der ich je zusammengearbeitet habe“.

Dass Berger überhaupt wieder Teil des Kaders ist, ist beachtlich. Schon zweimal erkrankte die 32-Jährige an Schilddrüsenkrebs. Nach der ersten Diagnose im November 2017 kehrte der Krebs im August 2022 zurück. Nur knapp vier Wochen später stand sie schon wieder zwischen den Pfosten.

Stina Johannes

Stina Johannes (Eintracht Frankfurt, Jahrgang 2000). © Quelle: IMAGO/Beautiful Sports

Position Tor Geburtsdatum 23. Januar 2000 Geburtsort Hannover Größe 177 cm Letzte Vereine Eintracht Frankfurt (seit 2022), INAC Köbe Leonessa (2022), SGS Essen (2018–2022), FF USV Jena (2016–2018) Größte Erfolge U19-Vize-Europameisterin (2018), U17-Europameisterin (2017), Japanische Meisterin (2022)

Was Sie noch wissen sollten

Stina Johannes war in der vergangenen Bundesliga-Saison einer der Dauerbrenner: Alle 22 Liga-Partien bestritt sie über die volle Distanz. Nur zwei weiteren Spielerinnen, Laura Sieger (SV Meppen) und Gloddis Viggosdottir (FC Bayern), gelang dasselbe. Stattliche zwölfmal spielte sie zu null – das ist der zweitbeste Wert der Liga.

Seit der U15 hat sie sämtliche U-Nationalmannschaften durchlaufen, nun gehört sie als Nummer 3 erstmals zu einem WM-Kader.

Felicitas Rauch

Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg, Jahrgang 1996). © Quelle: IMAGO/Beautiful Sports

Position Linksverteidigung Geburtsdatum 30. April 1996 (27 Jahre) Geburtsort Hann. Münden Größe 170 cm Letzte Vereine VfL Wolfsburg (seit 2019), Turbine Potsdam (2014–2019) Größte Erfolge Vize-Europameisterin (2022), Deutsche Meisterin (2020, 2022), DFB-Pokal-Siegerin (2020, 2021, 2022, 2023)

Was Sie noch wissen sollten

Bei der EM 2022 war Felicitas Rauch bereits auf der Linksverteidigerinnen-Position gesetzt – das dürfte sich nun nicht ändern. Einzig Carolin Simon wäre ihr auf der Position gefährlich geworden, doch die Bayern-Spielerin riss sich im letzten Testspiel das Kreuzband und fällt daher für die WM aus. Rauch spielte eine starke Saison für den VfL Wolfsburg und konnte immer wieder offensive Akzente setzen. In 21 Spielen erzielte sie zwei Tore und bereitete sechs weitere vor.

2014 wurde Rauch übrigens schon mal Weltmeisterin – allerdings mit der U20-Nationalmannschaft. Nebenbei studiert sie Wirtschaftspsychologie, Innovation und Zukunftsforschung. Nach Aussagen von Lena Oberdorf hat sie die Zeit auf dem langen Flug nach Australien vor allem zum Lernen genutzt.

Kathrin Hendrich

Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg, Jahrgang 1992). © Quelle: Getty Images

Position Innenverteidigung Geburtsdatum 6. April 1992 (31 Jahre) Geburtsort Eupen (Belgien) Größe 174 cm Letzte Vereine VfL Wolfsburg (seit 2020), FC Bayern München (2018–2020), 1. FCC Frankfurt (2014–2018), Bayer Leverkusen (2009–2014) Größte Erfolge Champions-League-Siegerin (2015), Vize-Europameisterin (2022), Deutscher Meisterin (2022), DFB-Pokal-Siegerin (2021, 2022, 2023)

Was Sie noch wissen sollten

Kathrin Hendrich ist eine echte Bank in der deutschen Innenverteidigung und bringt inzwischen die meiste Erfahrung auf den Platz. 57-mal lief sie bisher für Deutschland auf – aber bisher erst in zwei WM-Spielen. Denn 2015 gehörte sie nur zum vorläufigen WM-Kader der damaligen Trainerin Silvia Neid. Die 31-Jährige ist die einzige Spielerin im DFB-Kader, die nicht in Deutschland geboren ist. In ihrem Geburtsland Belgien machte sie für den FC Eupen ihre ersten Schritte als Fußballerin, ehe es nach rund vier Jahren zum FC Teutonia Weiden ging.

Der Partner von Hendrich ist ebenfalls kein Unbekannter: Sebastian Griesbeck spielte über 200-mal für den 1. FC Heidenheim und wechselte zur neuen Saison zu Eintracht Braunschweig. An der Fernuniversität Hagen studiert sie Bildungswissenschaften. Im Kicker-Podcast „FE:mele view on football“ bezeichnete sie sich selbst eher als Langschläferin, was ein Nachteil in der Vorbereitung auf die WM in Australien war. Denn der DFB passte die Trainingszeiten frühzeitig an die Zeitverschiebung an.

Marina Hegering

Marina Hegering (VfL Wolfsburg, Jahrgang 1990). © Quelle: IMAGO/MIS

Position Innenverteidigung Geburtsdatum 17. April 1990 (33 Jahre) Geburtsort Bocholt Größe 170 cm Letzte Vereine VfL Wolfsburg (seit 2022), FC Bayern München (2020–2022), SGS Essen (2017–2020), Bayer Leverkusen (2011–2017), FCR Duisburg (2007–2011) Größte Erfolge Vize-Europameisterin (2022), Deutsche Meisterin (2020) DFB-Pokal-Siegerin (2009, 2010, 2023)

Was Sie noch wissen sollten

Neben Hendrich zählt Marina Hegering – genannt „Maschina“ – als gesetzte Innenverteidigerin. Bereits 2022 zeigte sie eine stabile Leistung und wurde dafür in die „Elf des Turniers gewählt“. Leider gilt sie als extrem verletzungsanfällig. Allein in der Saison 2022/2023 laborierte sie an einer Fußverletzung und an Knieproblemen. Auch nach Australien reiste sie angeschlagen, nachdem sie im Spiel gegen Sambia einen Schlag auf die Ferse bekam.

Die 33-Jährige zählt zur namhaften Mannschaft um Alexandra Popp, Almuth Schult und Dszenifer Maroszán, die 2010 die U20-Weltmeisterschaft im eigenen Land gewann. Obwohl Hegering sämtliche U-Nationalmannschaften durchlief, feierte sie erst 2019 ihr Debüt für die A-Nationalmannschaft – ebenfalls verletzungsbedingt. Zwischendurch habe sie deswegen sogar ans Aufhören gedacht, nun zählt sie zum Stammpersonal.

Sara Doorsun

Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt, Jahrgang 1991). © Quelle: IMAGO/Harry Koerber

Position Innenverteidigung Geburtsdatum 17. November 1991 (31 Jahre) Geburtsort Köln Größe 170 cm Letzte Vereine Eintracht Frankfurt (seit 2022), VfL Wolfsburg (2018–2022), SGS Essen (2013–2018), Turbine Potsdam (2012–2013) Größte Erfolge Vize-Europameisterin (2022), Deutsche Meisterin (2019, 2020, 2021), Deutsche Pokalsiegerin (2019, 2020, 2021)

Was Sie noch wissen sollten

Zwischen Sara Doorsoun und Marina Hegering lässt sich mit Blick auf das DFB-Debüt eine Parallele feststellen: Auch Doorsoun durchlief einige U-Nationalmannschaften, spielte zwischen 2010 und 2016 dann aber kein einziges mal für die A-Nationalmannschaft. Ihr Debüt feierte die Innenverteidigerin im März 2016 gegen Frankreich. Während sie 2019 noch zum Stammpersonal zählte, rutschte sie danach eher in die zweite Reihe. Sollte Hegering fit bleiben, dürfte es wohl auch bei dieser WM dabei bleiben.

Die 31-Jährige ist die Tochter eines Iraners und einer Türkin. Sie zählt zu den Spielerinnen, die offen mit ihrer Homosexualität umgehen – so auch in der Dokumentation „Born for This“. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung war die Frankfurt-Spielerin mit „Princess Charming“-Siegerin Louise Schaaf liiert. Ihren eigenen Aussagen zufolge wusste ihr Vater bis dahin nichts von ihrer sexuellen Orientierung, und habe erst durch die Doku von ihrer Beziehung erfahren.

Chantal Hagel

Chantal Hagel (VfL Wolfsburg, Jahrgang 1998). © Quelle: IMAGO/Sports Press Photo

Position Außenverteidigung, Zentrales Mittelfeld Geburtsdatum 20. Juli 1998 (24 Jahre) Geburtsort Calw Größe 172 cm Letzte Vereine VfL Wolfsburg (seit 2023), TSG Hoffenheim (2019–2023), TSG Hoffenheim II (2016–2019), SC Freiburg II (2015–2016) Größte Erfolge Nominierung für WM 2023





Was Sie noch wissen sollten

2022 vor der WM noch aussortiert, nun ist Chantal Hagel Teil des WM-Kaders. Sie dürfte auch von der eher schlechten Lage der Deutschen in der Verteidigung profitiert haben. Von Anfang an war klar: Shootingstar Giulia Gwinn wird nach ihrer Kreuzbandverletzung nicht rechtzeitig fit, danach folgte das WM-Aus von Carolin Simon. Hagel hat daher echte Chancen auf ihren ersten WM-Einsatz.

In der Bundesliga spielte die 24-Jährige für die TSG Hoffenheim allerdings keine einzige Partie auf dieser Position. Dort wurde sie vorwiegend im offensiven Mittelfeld und auch im Sturm eingesetzt, womit ihre Nominierung auch ein kleines Experiment ist.

Bei Hoffenheim verdiente Hagel monatlich etwa 2500 Euro, sodass sie parallel dazu als Referandarin in Hockenheim arbeitete. Entlohnt wird sie dafür allerdings nicht zusätzlich. Laut dem Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg dürfen Angestellte im öffentlichen Dienst bis zu einer gewissen Grenze nicht entlohnt werden, wenn sie einen Zweitjob ausüben.

Sophia Kleinherne

Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt, Jahrgang 2000). © Quelle: Getty Images

Position Außenverteidigung (meistens rechts) Geburtsdatum 12. April 2000 (23 Jahre) Geburtsort Telgte Größe 169 cm Letzte Vereine Eintracht Frankfurt (seit 2018), 1. FFC Frankfurt II (2017), FSV Gütersloh (2016–2017) Größte Erfolge Vize-Europameisterin (2022), Fritz-Walter-Medaille in Silber (2018)

Was Sie noch wissen sollten

Noch im Frühjahr hatte es so ausgesehen, als wenn Kleinherne die verletzte Gwinn in der Rechtsverteidigung vertreten würde. In den letzten Testspielen setzte Voss-Tecklenburg allerdings auf andere Optionen. Abschreiben sollte man Kleinherne deswegen aber noch nicht. In Frankfurt zählte sie vergangene Saison zu den Dauerbrennern: Die 23-jährige stand 1921 von möglichen 1980 Minuten auf dem Platz, weist mit 84 Prozent eine gute Passquote auf. Nur bei den Vorlagen und Flanken könnte Kleinherne noch nachlegen.

In einem „Playboy“-Interview macht die Frankfurterin Werbung für die WM und den Frauenfußball. „Mir ist kein weiblicher Neymar bekannt. Ich kenne zum Beispiel keine Spielerin, die zwei oder drei Minuten liegen bleibt“, sagte sie. Darüber hinaus setzt sie sich für gerechte Bezahlung ein – und fordert ein Grundgehalt für alle Profispielerinnen.

Sjoeke Nüsken

Sjoeke Nüsken (Eintracht Frankfurt, Jahrgang 2001). © Quelle: IMAGO/Beautiful Sports

Position Innenverteidigung Geburtsdatum 22. Januar 2001 (22 Jahre) Geburtsort Hamm Größe 173 Letzte Vereine FC Chelsea Women (2023), 1. FFC/Eintracht Frankfurt (2019–2023) Größte Erfolge U17-Europameisterin 2017

Was Sie noch wissen sollten

Sjoeke Nüsken zählt wie Hagel zu den Spielerinnen, die gegenüber der EM 2022 neu zum DFB-Kader gehören. Und wie Hagel wird die 22-Jährige kommende Saison für einen neuen Klub auflaufen: Vom Main geht es an die Themse zum FC Chelsea Women. Bereits vor einem Jahr wollte Chelsea die vielseitige Spielerin haben – nun konnten sie sie überzeugen. Eigentlich ist sie gelernte Mittelfeldspielerin, kam aber bei Frankfurt schon nur als Innenverteidigerin zum Einsatz. Dort sieht auch die Bundestrainerin Nüsken. Hinter Hendrich und Hegering gilt sie als gute Ergänzungsspielerin.

Die 22-Jährige hätte gleich in mehreren Sportarten Karriere machen können. Bis zu ihrem elften Lebensjahr galt sie als die beste Tennisspielerin ihres Jahrgangs, konzentrierte sich dann aber auf den Fußball. Der Grund: Sie sieht sich eher als Teamsportlerin. Neben dem Fußball studiert sie Bauingenieurwesen.

Lena Sophie Oberdorf

Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg, Jahrgang 2001). © Quelle: IMAGO/Lobeca

Position Zentrales Defensives Mittelfeld (klassischer 6er) Geburtsdatum 19. Dezember 2001 (21 Jahre) Geburtsort Gevelsberg Größe 174 cm Letzte Vereine VfL Wolfsburg (seit 2020), SGS Essen (2018–2020) Größte Erfolge Vize-Europameisterin (2022), Deutsche Meisterin (2022), DFB-Pokal-Siegerin (2021, 2022, 2023), Fritz-Walter-Medaille in Gold (2020)

Was Sie noch wissen sollten

Trotz ihres jungen Alters zählt Lena Oberdorf schon zu den erfahrenen Spielerinnen des DFB-Kaders: Vier Einsätze hatte sie bereits bei der WM 2019, dazu kommen fünf EM-Spiele. Bei dem Turnier in England wurde so zwar noch zur besten jungen Spielerin gekürt, doch die 21-Jährige dürfte spätestens beim Turnier in Australien und Neuseeland aus der Rolle des Youngsters herauswachsen. „Obi“ wird eine der tragenden Säulen im Mittelfeld des DFB-Kader sein.

Wie viele andere Spielerinnen setzt sich Oberdorf für die Entwicklung des Frauenfußballs ein. Ihre Aussage „Frauenfußball, Männerfußball – es ist ein Fußball“ wurde zum „Fußballspruch das Jahres 2022″. Das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro spendete sie an das Projekt „Scoring Girls“, ein Verein, der die Rechte von Mädchen in Deutschland und im Irak stärkt.

Nur mit dem Studium klappt es bei ihr nicht besonders. In der ARD-Dokumentation „Shootingstars“ erzählte sie lachend, dass sie es mit BWL probiert habe, dann aber aufgehört hat, weil sie sich „einfach nichts merken“ konnte.

Sara Ilonka Däbritz

Sara Däbritz. © Quelle: IMAGO/Lobeca

Position Mittelfeld Geburtsdatum 15. Februar 1995 (28 Jahre) Geburtsort Arnberg Größe 171 cm Letzte Vereine Olympique Lyon (seit 2022), Paris Saint-Germain (2019–2022), Bayern München (2015–2019), SC Freiburg (2012–2015) Größte Erfolge Olympiasiegerin (2016), Europameisterin (2013), Vize-Europameisterin (2022), Französische Meisterin (2021, 2023), Deutsche Meisterin (2016), Fritz-Walter-Medaille in Gold (2024)

Was Sie noch wissen sollten

Sara Däbritz ist (Stand Saison 2022/2023) nur eine von drei Legionärinnen – und könnte bei dieser WM die Marke von 100 Länderspielen knacken. Nach Alexandra Popp stand sie am häufigsten in der DFB-Elf, feierte ihr Turnierdebüt bereits bei der EM 2013, als sie im dritten Gruppenspiel in der 80. Minute eingewechselt wurde. Auf der Doppel-Sechs bildet die 28-Jährige den offensiven Part zu Lena Oberdorf. Mit ihrer Erfahrung und ihrer spielerischen Klasse zählt sie bei dieser WM zu den Führungsspielerinnen und hat einen Platz in der Startelf sicher.

Im Vergleich zu Popp schlägt sie aber leisere Töne an. „Ich bin nicht wirklich der Lautsprecher“, gab sie auch im Gespräch mit dem „Kicker“ zu. Bei Medienterminen wirkt sie fast schon ein wenig schüchtern. Die 28-Jährige setzt auf eine authentische, ehrliche Art und glaubt, dass es in einem funktionierenden Team verschiedene Persönlichkeiten braucht. Außerdem studiert sie seit 2016 Wirtschaftspsychologie.

Svenja Huth

Svenja Huth (VfL Wolfsburg, Jahrgang 1991). © Quelle: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Position Offensives Mittelfeld (meistens Rechtsaußen) Geburtsdatum 25. Januar 1991 (32 Jahre) Geburtsort Alzenau Größe 163 cm Letzte Vereine VfL Wolfsburg (seit 2019), Turbine Potsdam (2015–2019), 1. FFC Frankfurt (2007–2015) Größte Erfolge Olympiasiegerin (2016), Europameisterin (2013), Vize-Europameisterin (2022), Champions-League-Siegerin (2015), Deutsche Meisterin (2008, 2020, 2022), DFB-Pokal-Siegerin (2007, 2008, 2011, 2014, 2020, 2021, 2022, 2023)

Was Sie noch wissen sollten

Svenja Huth ist eine quirlige, dribbelstarke und kreative Spielerin, die auf der Außenbahn unterwegs ist. Eigentlich liegen ihre Stärken in der Offensive, umso überraschender war es, als Voss-Tecklenburg sie im letzten Testspiel vor der WM in der Rechtsverteidigung einsetzte. Auch wenn die Leistung eher durchwachsen ist, ist Huth für die Bundestrainerin ein echter Ersatz für Gwinn. Unabhängig von der Position zählt Huth seit Jahren zu den Stammspielerinnen des DFB-Teams. 2013 wurde sie zwar noch ohne Einsatz Europameisterin, danach zeigte sie aber immer wieder, welchen Wert sie für das Team hat.

Abseits des Platzes absolvierte die 32-Jährige zunächst eine Ausbildung als Bürokauffrau, ehe sie Sportmanagement studierte, das sie 2021 abschloss. Kurz vor der EM 2022 heiratete Huth ihre Partnerin. Die beiden erwarten dieses Jahr ihr erstes Kind, wobei Huths Ehefrau das Kind austrägt, während sie die Eizelle spendete. In der Dokumentation „Born for This“ berichtete Huth über die großen Hürden durch die deutschen Behörden. Denn: Huth muss ihr eigenes Kind nach der Geburt adoptieren. Sie empfinde es als „demütigend“, dass sie dafür einen Drogentest machen sowie ein Führungszeugnis vorlegen muss.

Lina Magull

Lina Magull (FC Bayern München, Jahrgang 1994). © Quelle: IMAGO/Beautiful Sports

Position Mittelfeld – Offensiv-Allrounderin Geburtsdatum 15. August 1994 (28 Jahre) Geburtsort Dortmund Größe 164 cm Letzte Vereine Bayern München (seit 2018), SC Freiburg (2015–2018), VfL Wolfsburg (2012–2015), FSV Gütersloh (2010–2012) Größte Erfolge Vize-Europameisterin (2022), Champions-League-Siegerin (2013, 2014), Deutsche Meisterin (2013, 2014, 2021, 2023), DFB-Pokal-Siegerin (2013, 2015)

Was Sie noch wissen sollten

Von Lina Magull gibt es zwei Versionen: Während sie sich auf dem Platz extrem energisch und ehrgeizig zeigt, ist sie neben dem Spielfeld einer der Spaßvögel – und damit einer der wichtigsten Bestandteile des Teams. 2022 war sie bei der EM eine der auffälligsten Spielerinnen, sodass sie auch bei dieser WM eine Unterschiedsspielerin werden kann. Während der WM-Vorbereitung war sie häufiger an der Dartscheibe zu finden, wie sie dem RND beim Medientag erzählte.

Magull setzt sich für bessere Bezahlung von Fußballerinnen ein. So forderte sie, Spielerinnen ab der 2. Bundesliga ein Durchschnittsgehalt von 2000 bis 3000 Euro zu zahlen. Die 28-Jährige hat sich neben dem Fußball gleich mehrere Standbeine aufgebaut: Zunächst absolvierte sie eine Ausbildung als Bürokauffrau und arbeitete in einer Werbeagentur, zudem ist sie Ernährungsberaterin und studiert seit 2022 Sportmarketing und Sportjournalismus. Ihr Markenzeichen ist der hohe und wuschelige Dutt – wie sie den macht, zeigte sie in einem humorvollen Tutorial.

Klara Bühl

Klara Bühl (FC Bayern München, Jahrgang 2000). © Quelle: IMAGO/Lobeca

Position Sturm Geburtsdatum 7. Dezember 2000 (22 Jahre) Geburtsort Haßfurth Größe 172 cm Letzte Vereine FC Bayern München (seit 2020), SC Freiburg (2016–2020) Größte Erfolge Vize-Europameisterin (2022), Deutsche Meisterin (2023), Fritz-Walter-Medaille in Gold (2019)

Was Sie noch wissen sollten

Klara Bühl ist eines der größten Offensivtalente des DFB und beweist das mit einer guten Quote: In 35 Einsätzen traf sie schon 14-mal. Meistens zeigt sich die Bayern-Spielerin mit einem breiten Lächeln im Gesicht und verbreitet gute Laune im Team. So organisierte sie bei der EM 2022 ein Fifa-Turnier, dieses Jahr forderte sie ihre Kolleginnen zum Wettkampf an der Dartscheibe auf.

In der vergangenen Bundesliga-Saison zeigte sie sich nicht nur als gut Torschützin, sondern auch als Vorlagengeberin. Fünf Tore erzielte die 22-Jährige selbst, zwölf weitere bereitete die deutsche Meisterin vor. Im DFB-Team zählt sie auf der linken Außenbahn daher auch als Startelf-Kandidatin. Nachdem sie das EM-Finale 2022 wegen einer Corona-Erkrankung verpasste, ist das WM-Endspiel nun ihr großes Ziel.

Einige Spielerinnen nennen sie wegen ihres Hobbys liebevoll „Oma“. Denn Bühl häkelt in ihrer Freizeit gerne. Für die WM hat die Medienmanagementstudentin als Glücksbringer einen Koala gemacht.

Alexandra Popp

Alexandra Popp (VfL Wolfsburg, Jahrgang 1991). © Quelle: IMAGO/Michaela Merk

Position Sturm, Offensives Mittelfeld Geburtsdatum 6. April 1991 (32 Jahre) Geburtsort Witten Größe 174 cm Letzte Vereine VfL Wolfsburg (seit 2012), FCR Duisburg (2008–2012), 1. FFC Recklinghausen (2007–2008) Größte Erfolge Olympiasiegerin (2016), Vize-Europameisterin (2022), Deutsche Meisterin (2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023), DFB-Pokal-Siegerin (2009, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023), Persönlichkeit des Jahres (2022 – als erste Frau)

Was Sie noch wissen sollten

Über Popps Qualitäten als Stürmerin und Mannschaftsführerin müssen nicht mehr viele Worte verloren werden: Die 32-Jährige ist eine Maschine, die sich mit großer Leidenschaft in jeden Ball wirft. Das zeigte sich abermals durch ihre skurrilen Kopfballtore gegen Frankreich (EM-Halbfinale 2022) und Sambia (letzter WM-Test), bei denen sie den Ball nicht etwa mit der Stirn ins Tor bugsierte, sondern mit ihrem flachen Gesicht.

Mit ihrer Mentalität wird „Poppi“ das Team auch bei diesem Turnier anführen. Doch sie hatte es nicht immer leicht in ihrer Karriere: Jahrelang war sie immer wieder von Verletzungen am Knie geplagt, sodass sie vor der EM 2022 sogar ans Aufhören dachte. Ein Glück hat sie es nicht getan: Mit ihrer Leistung spielte sie sich endgültig in die Reihen der großen Stars im Frauenfußball.

Darüber hinaus ist sie nie um klare und authentische Antworten verlegen, weswegen sie 2022 vom „Kicker“ als erste Frau zur „Persönlichkeit des Jahres“ ernannt wurde. Bis 2019 hieß die Auszeichnung übrigens noch „Mann des Jahres“. Ihre Ausbildung als Tierpflegerin ist ein Vorteil für die Reise nach Australien. Sie erstellte einen Guide für ihre Mitspielerinnen mit Infos und Tipps, wie sie mit den Tieren umgehen sollten.

Melanie Leupolz

Melanie Leupolz (Chelsea FC, Jahrgang 1994). © Quelle: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Position Zentrales Mittelfeld Geburtsdatum 14. April 1994 (29 Jahre) Geburtsort Wangen im Allgäu Größe 173 cm Letzte Vereine Chelsea FC Women (seit 2020), Bayern München (2014–2020), SC Freiburg (2010–2014) Größte Erfolge Olympiasiegerin (2016), Europameisterin (2013), Champions League (2021), Deutsche Meisterin (2015, 2016), Englische Meisterin (2021, 2022, 2023)

Was Sie noch wissen sollten

In diesem WM-Kader ist Melanie Leupolz die einzige Mutter. Doch die Legionärin will ihre beiden Rollen während des Turniers klar trennen – und zurück zur sportlicher Stärke finden. Auch wenn sie voraussichtlich nicht zu einer der Spielmacherinnen zählen wird – wie sie es beim Turnier 2019 war –, ist die Rückkehr der 29-Jährigen wichtig für das DFB-Team. Leupolz ist eine gute Ergänzung zu Oberdorf und Däbritz. Über die Dauer des Turniers wird es notwendig sein, den Stammspielerinnen eine Pause zu geben, sodass dann die große Stunde der Mittelfeldspielerin schlagen kann.

Der Sohn von Leupolz, der mit in Australien ist, wird das Teamgefüge verändern. Voss-Tecklenburg und Co. berichteten bereits von tollen Erfahrungen mit den Zwillingen von Almuth Schult bei der EM 2022. Popp freue sich schon darauf, Nanny zu sein. Leupolz hat bereits einen Sportfachwirt und studiert derzeit Wirtschaftspsychologie – und hat die meisten Follower von allen DFB-Spielerinnen bei Instagram.

Lea Schüller

Lea Schüller (FC Bayern München, Jahrgang 1997). © Quelle: IMAGO/Shutterstock

Position Sturm (klassische 9) Geburtsdatum 12. November 1997 (25 Jahre) Geburtsort Tönisvorst Größe 173 cm Letzte Vereine Bayern München (seit 2020), SGS Essen (2013–2020) Größte Erfolge Vize-Europameisterin (2022), Deutsche Meisterin (2021, 2023), Fußballerin des Jahres (2022)

Was Sie noch wissen sollten

Sie ist die effektivste deutsche Torschützin: In 47 DFB-Partien erzielte Schüller 31 Tore – das sind 0,7 Tore pro Spiel. Auch in der Bundesliga-Saison 2022/2023 traf sie am laufenden Band und steht hinter Popp auf Platz zwei der Torschützinnenliste. Damit ist sie auch für die WM eine echte Kandidatin für die Startelf. Die 25-Jährige ist im Grunde die einzige klassische 9 im DFB-Kader. Da die Offensive sich vor allem durch ihre Flexibilität auszeichnet, stehen ihre Chancen gut.

Schüller ist zu einem der Gesichter des DFB-Teams geworden. Im April 2023 war sie die erste Profifußballerin auf dem Cover der deutschen „Vogue“. Im Interview mit dem Magazin machte sie ihre Endometriose-Erkrankung öffentlich. „Ich hatte während meiner Menstruation zum Beispiel immer extreme Schulterschmerzen, die in den Nacken ausgestrahlt haben. Einen Tag lang konnte man gar nichts mit mir anfangen“, sagte sie. An Training oder Spiele sei dann nicht zu denken. Beim FC Bayern ist zyklusbasiertes Training daher ein großes Thema.

Jule Brand

Jule Brand (VfL Wolfsburg, Jahrgang 2002). © Quelle: IMAGO/Eibner

Position Mittelfeld (meistens Linksaußen) Geburtsdatum 16. Oktober 2002 (20 Jahre) Geburtsort Germersheim Größe 177 cm Letzte Vereine VfL Wolfsburg (seit 2022), TSG Hoffenheim (2020–2022) Größte Erfolge Vize-Europameisterin (2022), DFB-Pokal-Siegerin (2023), Fritz-Walter-Medaille (U19) in Gold (2021), Golden Girl 2022

Was Sie noch wissen sollten

Jule Brand ist eines der vielen jungen Talente im DFB-Team. Bereits bei der EM im letzten Jahr konnte sie zeigen, wie sie dem Team mit ihrer eleganten und schnellen Spielweise weiterhelfen kann – die damals 19-Jährige kam in allen Spielen zum Einsatz. Brand zeichnet sich aber auch durch ihr intelligentes Spiel aus, weswegen sie auch die Auszeichnung zum „Golden Girl“ erhielt.

Mit 30,6 Stundenkilometern war sie bei der EM nicht nur die schnellste DFB-Spielerin, sondern auch die schnellste aus der Bundesliga. Daraus macht sich Brand aber nicht viel. Sie zeigt sich im Umgang mit Medien stets bescheiden und fokussiert. Dabei kommt sie aus einer echten Sportlerfamilie: Ihre Mutter war Leichtathletin, ihr Vater Handballer, ihr Bruder kickt in der Regionalliga Nordost beim FSV Zwickau. Als Kind war sie übrigens Fan des 1. FC Kaiserslautern, wie sie im Interview mit „11 Freunde“ verriet.

Nicole Anyomi

Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt, Jahrgang 2000). © Quelle: IMAGO/Eibner

Position Sturm, Mittelfeld Geburtsdatum 10. Februar 2000 (23 Jahre) Geburtsort Krefeld Größe 170 cm Letzte Vereine Eintracht Frankfurt (seit 2021), SGS Essen (2016–2021) Größte Erfolge Vize-Europameisterin (2022)

Was Sie noch wissen sollten

Nicole Anyomi bringt richtig Power auf den Platz. „Wie viel Speed sie hat! Wie sie dem Gegner wehtun kann“, schwärmte Voss-Tecklenburg nach dem DFB-Debüt Anyomis im Februar 2022 gegen Kanada. Seitdem arbeitet sich Anyomi Stück für Stück ran an die Spitze im DFB. Bei der EM in England stand sie immerhin zweimal auf dem Platz. Auch bei diesem Turnier wird ihr trotz einer starken Bundesliga-Saison nicht mehr als die Reservistinnen-Rolle vorbehalten sein.

Anyomis Vater stammt aus Togo, ihre Mutter aus Ghana. Die 23-Jährige interessiert sich sehr für Mode und arbeitet derzeit an einer eigenen Kollektion. Einzelne Stück trägt sie bereits selbst, wie zum Beispiel bei der Ankunft des DFB-Teams zur Vorbereitung in Herzogenaurach.

Laura Freigang

Laura Freigang (Eintracht Frankfurt, Jahrgang 1998). © Quelle: IMAGO/Eibner

Position Sturm, Offensives Mittelfeld Geburtsdatum 1. Februar 1998 (25 Jahre) Geburtsort Kiel Größe 171 cm Letzte Vereine 1. FFC/Eintracht Frankfurt (seit 2018), TSV Schott Mainz (2014–2016) Größte Erfolge Vize-Europameisterin (2022)

Was Sie noch wissen sollten

Auch Laura Freigang ist eines der Gesichter des DFB-Teams: Die Stürmerin hatte zwar nur 14 Einsatzminuten bei der EM 2022, bringt aber eine erfrischende Persönlichkeit mit, die man in jedem Team braucht. Die 25-Jährige zeigt sich offen sowie authentisch und positioniert sich zu gesellschaftlichen Themen. Auf ihrem Tiktok-Kanal veröffentlicht sie regelmäßig Videos, in denen sie sexistische Sprüche auf die Schippe nimmt. Zudem sorgt sie in der Kabine als D-Jane für Stimmung.

Doch die Frankfurterin möchte bei diesem Turnier mehr sein – und sportlich mehr Einfluss nehmen. In der ARD-Dokumentation „Shootingstars“ erzählte sie, dass sie sich Hilfe von einem Psychologen holte, um ihre Ziele und ihre Rolle klarer zu definieren. Das Ergebnis: Sie könne einflussreiche Sportlerin und Stimmungsmacherin sein, je nachdem, welche Rolle sie gerade erfüllen möchte.

In ihrer Freizeit ist Freigang leidenschaftliche Fotografin – auch ihre Mitspielerinnen sind dabei häufig das Motiv. Zudem studiert die in Kiel Geborene derzeit Sportwissenschaften.

Lena Lattwein

Lena Lattwein (VfL Wolfsburg, Jahrgang 2000). © Quelle: IMAGO/Beautiful Sports

Position Defensives Mittelfeld Geburtsdatum 2. Mai 2000 (23 Jahre) Geburtsort Neunkirchen (Saar) Größe 176 cm Letzte Vereine VfL Wolfsburg (seit 2021), TSG 1899 Hoffenheim (2017–2021), 1. FC Saarbrücken (2017) Größte Erfolge Vize-Europameisterin (2022), Deutsche Meisterin (2022), DFB-Pokal-Siegerin (2022, 2023)

Was Sie noch wissen sollten

Lena Lattwein ist vorwiegend im defensiven Mittelfeld zu Hause und damit ein weiterer Back-up für Oberdorf, Däbritz und Leupolz. Vergangene Saison konnte sie sich beim VfL Wolfsburg weiter stabilisieren, auch wenn sie nicht immer von Anfang auf dem Platz stand. Mit einer Quote von 79 Prozent erweist sie sich als extrem passsicher, auch in den Luftzweikämpfen setzt sie sich häufig durch.

Am häufigsten wird die 23-Jährige aber auf ihre hervorragende Abiturnote angesprochen: Mit 900 von 900 zu erreichenden Punkten erzielte sie einen Schnitt von 0,7. 2020 schloss sie ihren Bachelor in Wirtschaftsmathematik ab. Derzeit absolviert sie einen Master im selben Fach.

Sydney Matilda Lohmann

Sydney Lohmann (FC Bayern München, Jahrgang 2000). © Quelle: IMAGO/Eibner

Position Zentrales offensives Mittelfeld Geburtsdatum 19. Juni 2000 (23 Jahre) Geburtsort Bad Honnef Größe 174 cm Letzte Vereine FC Bayern München (seit 2016) Größte Erfolge Vize-Europameisterin (2022), Deutsche Meisterin (2021, 2023)

Was Sie noch wissen sollten

Viermal stand Sydney Lohmann bei der EM 2022 auf dem Platz, bei diesem Turnier hat sie die berechtigte Hoffnung, noch mehr Einsatzzeit zu bekommen. Das zeigte sie auch nach ihrer Einwechslung im letzten Test gegen Sambia, als sie sich bei der 2:3-Niederlage als einziger Lichtblick präsentierte. Auf der rechten Außenbahn machte sie ordentlich Tempo und schlug zielsichere Flanken. An ihrer Abschlussqualität muss sie allerdings noch arbeiten: In der Bundesliga landeten nur fünf von 35 Schüssen im Tor.

Der Ursprung für den Namen der 23-Jährigen liegt übrigens an einer Weltreise, die ihre Eltern vor ihrer Geburt machten und dort unter anderem in Sydney waren. Auch ihr zweiter Vorname hat Australienbezug: Der Spitzname der australischen Nationalmannschaft ist „Die Matildas“.

Auf Abruf in Australien

Aufgrund der Verletzung von Carolin Simon im Testspiel gegen Sambia nominierter Voss-Tecklenburg eine 24. Spielerin: Janina Minge ist ebenfalls mit nach Australien geflogen, steht aber nicht offiziell im Kader. Die Spielerin des SC Freiburg könnte nachrücken, sobald sich jemand verletzt. Die 24-Jährige machte vor allem im Spiel gegen Vietnam (2:1) Werbung für sich, als sie als Jokerin zum zwischenzeitlichen 2:0 traf.

Wer ist nicht mit dabei?

Bereits bei der Bekanntgabe des vorläufigen Kaders war klar: Rechtsverteidigerin Giulia Gwinn und Mittelfeldspielerin Linda Dallmann (beide FC Bayern München) werden die WM verpassen. Während Gwinn nach ihrem Kreuzbandriss im letzten Jahr noch nicht wieder fit ist, zog sich Dallmann erst im März einen Syndesmosebandriss zu.

Die ehemalige Stammtorhüterin Almuth Schult (vereinslos) fehlt derweil im Kader, da sie zum zweiten Mal schwanger ist und nNach der Geburt ihrer Zwillinge im April 2020 im Spätsommer erneut Mutter erneut Mutter wird. Sie ist bei der WM als RND-Kolumnistin dabei.

Aus dem vorläufigen Kader aussortiert wurden außerdem Paulina Krumbigel, Sarai Linder (beide TSG Hoffenheim), Tabea Sellner (VfL Wolfsburg) und Ena Mahmutovic (MSV Duisburg).