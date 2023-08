Wie USA-Superstar Rapinoe ihr Vermächtnis hinterließ

Da stand Megan Rapinoe mit ihren geröteten Augen und ihrem bläulich schimmernden Haar vor einem Pulk von Mikrofonen und lachte schon wieder. So wie es der Superstar unmittelbar nach dem kruden Fehlschuss im Rectangular Stadium von Melbourne getan hatte. Kurz danach waren die USA bei der Fußball-WM gegen Schweden im Elfmeterschießen (4:5) ausgeschieden. Ein surrealer Schlussakkord für die prominente Vorkämpferin, die sich doch eigentlich vor nichts und niemandem fürchtet. „Ich habe noch nie einen Elfmeter verschossen“, behauptete sie hernach. Zumindest habe sie noch nie so weit danebengezielt. „Das hat einfach diese dunkle, dunkle Komik“, fügte die 38-Jährige an. „Ich meine, das ist einfach nur ein kranker Scherz.“

Aber diese Frau ist nicht so gestrickt, in Selbstmitleid zu zerfließen. So viel ihr der Fußball auch bedeutet, so wenig definiert sie sich ausschließlich darüber. Ihre inneren Werte sind viel größer als der Sport. Und so verzichtete sie auch darauf, gegen den von ihr nie akzeptierten Nationaltrainer Vlatko Andonovski nachzutreten, der keine Zukunft in seinem Job hat. Die ideenlosen Auftritte beim olympischen Fußballturnier 2021 in Japan und die irritierenden WM-Darbietungen in Neuseeland und Australien fallen dem Coach ohne Charisma auf die Füße.

Schon gegen Portugal (0:0) hätten sich die US-Girls beinahe blamiert. Stets ohne ihre Anführerin Rapinoe in der Startelf, die über ihre wenigen Einsatzminuten öffentlich einmal Beschwerde führte. Klar hätte sie sich gewünscht, „dass wir weiterkommen und dass ich den Titel hätte garantieren können, aber es nimmt nichts von meiner Karriere im Allgemeinen“, versicherte die wieder erst nach 99 Minuten eingewechselte zweimalige Weltmeisterin, Olympiasiegerin von 2012 und Weltfußballerin von 2019. Sie habe jeden Moment geliebt, daher könne sie sagen: „Ich werde es zu Tode vermissen, aber es fühlt sich an wie der richtige Zeitpunkt.“ Ganz aufhören will sie im Herbst.

Megan Rapinoe: Auf und neben dem Platz eine Anführerin

Ihr Vermächtnis aber wird bleiben. Ihr unerschütterlicher Einsatz für Gleichberechtigung und Menschenrechte. Als erste weiße Sportlerin ging sie während der Nationalhymne auf die Knie, um ein Zeichen gegen Rassismus zu senden. Sie scheute sich nicht, eine Klage gegen den eigenen Verband anzustrengen, Frauen und Männern dieselben Prämien zu zahlen. Und sie führte während der WM 2019 fast einen offenen Feldzug gegen den damaligen US-Präsidenten Donald Trump. Vor vier Jahren in Frankreich prägte sie ein ganzes Turnier vom linken Flügel. Als Antreiberin für etwas ganz Großes.

„Ich habe das Gefühl, dass der Fußball gut aufgehoben ist, um in Würde abzutreten.“ US-Superstar Megan Rapinoe

Rapinoes Toleranz zeigte sich auch darin, über Jahre eine heimliche Allianz mit dem zweiten Idol Alex Morgan zu bilden, die ihre Popularität durchaus auch dem Ausstellen weiblicher Reize verdankt und mit dem Fußballspieler Servando Carrasco liiert ist. Rapinoe machte hingegen vor elf Jahren als eine der ersten Spielerinnen ihre Homosexualität öffentlich. Alle aus dem US-Team haben sie irgendwie bewundert. „Es war eine lange Reise mit ihr“, sagte Verteidigerin Julie Ertz, die nach dem Schlusspfiff ihr weinendes Vorbild tröstete und ihren Rücktritt erklärte.

Das bittere Achtelfinalaus des viermaligen Weltmeisters markiert nebenbei eine historische Zäsur. Das Land mit der größten Unterstützung, der stärksten Basis und dem höchsten Aufwand wurde seit der WM-Premiere 1991 mindestens immer Dritter. Aber in der Verschiebung der Machtverhältnisse fand die streitbare Rapinoe irgendwie auch Trost, um ihr 202. Länderspiel nicht nur als Negativerlebnis einzustufen: „Das Turnier ist ein Beweis für den Fortschritt, den so viele andere Teams auf der ganzen Welt gemacht haben. Deshalb habe ich das Gefühl, dass der Fußball gut aufgehoben ist, um in Würde abzutreten.“ Starke Worte einer Ikone nach einem absurden letzten WM-Schuss.