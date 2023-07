Finaler Kader steht: So geht‘s für die DFB-Frauen bis zum WM-Start weiter

Krisen- statt Aufbruchstimmung - die deutschen Fußballerinnen fliegen nach der verpatzten Generalprobe gegen Sambia (2:3) auch noch mit Verletzungssorgen zur Weltmeisterschaft nach Australien und Neuseeland. Dennoch steht der endgültige Kader für das Turnier nun fest. Da eine kurzfristige Nachnominierung wegen der weiten Anreise schwierig ist, nimmt Voss-Tecklenburg 24 Spielerinnen nach „Down Under“ mit.

Bis zum ersten WM-Spiel der DFB-Frauen ist trotz der jüngsten Sorgen und Rückschläge noch genug Zeit, um in Turnier-Form zu kommen. Der Sportbuzzer gibt einen Überblick über den Fahrplan bis zu ersten Spiel.

Wann reisen die DFB-Frauen zur WM?

Am Dienstag, 11. Juli, steigen die Nationalspielerinnen und der Rest des DFB-Trosses in den Flieger. Ziel ist Sydney an der Ostküste Australiens. Ein Flug aus Deutschland dauert rund 24 Stunden und die Zeitverschiebung vor Ort beträgt acht Stunden in die Zukunft.

Wo ist das WM-Quartier der DFB-Frauen?

Die deutsche Nationalmannschaft wird während der WM im Regional Sporting & Recreation Complex in Wyong in der Region Central Coast rund 100 Kilometer nördlich von Sydney wohnen und trainieren. Die Unterkunft liegt ungefähr mittig von den drei Spielorten in der Vorrunde: Melbourne, Sydney und Brisbane.

Wann starten die DFB-Frauen in die WM 2023?

Los geht es für die deutschen Frauen vier Tage nach dem Eröffnungsspiel am 24. Juli um 10.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit gegen Marokko in Melbourne. Weiter geht es am 30. Juli um 11.30 Uhr in Sydney gegen Kolumbien. Das letzte Spiel findet für die Elf von Cheftrainerin Martina Voss-Tecklenburg am 3. August um 12 Uhr in Brisbane gegen Südkorea statt.

Hat das DFB-Team vor Ort noch ein Testspiel vor WM-Start?

Nein, das Spiel am Freitag gegen Sambia war das letzte Testspiel der deutschen Frauen vor dem Auftaktspiel bei der WM 2023. Die Generalprobe in Fürth ging mit einer 2:3-Niederlage in die Hose. Zuvor wurde Ende Juni Vietnam knapp mit 2:1 besiegt.