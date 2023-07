DFB-Fan in Australien: „Zum ersten Mal habe ich ein Heimspiel“

Seinen Jahresurlaub richtet Oliver Kerbler nach dem Fußballkalender. Kaum ein deutsches Spiel – sei es in einer Weltmeisterschaft (WM) oder einer Europameisterschaft (EM) – hat der Deutsche bisher verpasst. Seit 1988 reist er den deutschen Fußballern und Fußballerinnen auf dem Globus hinterher – und das, obwohl er seit 20 Jahren in Melbourne in Australien lebt.

Meist hat Kerbler damit die weiteste Anreise zu den Spielen der deutschen Nationalmannschaften. In diesem Jahr ist er der „Glückliche“ – nachdem die WM der Frauen in Neuseeland und in seinem Heimatland Australien stattfindet. „Dieses Mal habe ich ein Heimspiel“, freute sich Kerbler deswegen auch. Stattdessen mussten die anderen deutschen Fans eine weite Anreise in Kauf nehmen.

Multi-Kulti-Land Australien

Immerhin 150 Mitglieder des offiziellen Fan Clubs Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der insgesamt 60.000 Fans umfasst, sind die rund 20-stündige Reise von Deutschland nach Australien angetreten. Das T-Shirt eines Fans mit der Aufschrift „Kein Weg zu weit“ schien da fast symbolisch für den Spirit, den die Fußballanhängerinnen und -anhänger mitbringen müssen.

Die angereisten Fußball-Enthusiasten sind eine buntgemischte Truppe – Männer wie Frauen, alles „sehr fußballverrückte Leute, die mit Leidenschaft dabei sind“, wie Kerbler sie beschreibt. Der deutsche Auswanderer ließ es sich natürlich nicht nehmen, seine Fan-Kollegen, die kurz vor dem Spiel Deutschland gegen Marokko bei ihm in Melbourne ankamen, persönlich am Flughafen zu begrüßen. „Die Strecken, die sie zurücklegen, die Zeit, die sich nehmen, das ist schon allerhand“, sagte Kerbler.

Ganz allein sind Kerbler und der 150-köpfige Fanclub aus Deutschland beim Anfeuern der deutschen Mannschaft im Stadion aber nicht. In Australien leben insgesamt über 100.000 Menschen, die in Deutschland geboren wurden und etwas über eine Million, die deutsche Vorfahren haben. Dies ist insofern nicht überraschend, als Australien ein sehr multikulturelles Land ist, in dem mehr als 270 ethnische Gruppen leben. Allein seit 1945 sind fast sieben Millionen Menschen nach Australien ausgewandert.

Monika Kall ist wie Kerbler eine weitere deutsche Auswanderin, die sich „wie ein Schneekönig“ über die Ankunft des deutschen Teams und der zahlreichen deutschen Fans freut. Kall betreut als Reiseführerin normalerweise Besucher aus aller Welt. Dieses Mal jedoch Gäste aus der Heimat zu begrüßen, das sei schon „eine tolle Sache“, meinte sie.

„Gut vorbereitet, fokussiert und einfach erfrischend“

Kall leitete für die deutschen Fans eine Tour auf dem Hafen in Sydney und zeigte sich dabei ebenfalls als treuer Fußballfan. „Wir holen den dritten Stern mit dem Team“, rief sie voller Begeisterung in die Menge, die ihr freudig zustimmte. Und auch Kerbler ist trotz der Niederlage gegen Kolumbien weiter optimistisch: „Die Hoffnung ist da, dass unsere Mädels gewinnen, mit Alexandra Popp vorne dran“, sagte er. Es würde einfach Spaß machen, den Frauen zuzuschauen, sie seien „gut vorbereitet, fokussiert und einfach erfrischend“.

Dank der Multi-Kulti-Gesellschaft Australiens hat sich die Weltmeisterschaft inzwischen nicht nur zu einem wichtigen sportlichen Ereignis, sondern auch zu einem Fest der Kulturen entwickelt. „Es bringt alle zusammen“, sagte der französisch-stämmige Student Jacques Mouret. „Ich höre jetzt häufig, wie Leute Französisch im Zug sprechen und es erinnert mich an zu Hause.“ Mouret berichtet, dass er seine Landsleute dann immer anspreche und sich freue, seine Muttersprache sprechen zu können. „Die Weltmeisterschaft ist ein toller Gesprächsstarter.“ Auch eine marokkanische Auswanderin beschrieb, wie viel es ihrer Community bedeute, das marokkanische Team hier zu haben. „Marokko ist das erste arabische Team, das an einer WM teilnimmt“, sagte die junge Frau, die ihren Namen nur mit Marion angeben wollte. Das würde alle „sehr stolz“ machen.

Obwohl viele Australier Rugby-, Australian Rules Football- und Cricket-verrückt sind, stehen vor allem die unterschiedlichen Gruppen an Auswanderern fest hinter ihren Teams aus der Heimat. „Es war ein langer Anlauf“, meinte Kerbler. Lange hätten viele nicht einmal gewusst, dass die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien stattfinden würde. Doch inzwischen würden die verschiedenen Kulturen „Farbe zeigen“, die Stimmung sei gut und die Stadien voll. Das Spiel Deutschland gegen Kolumbien im Sydney Football Stadium war mit über 40.000 Zuschauern beispielsweise ausverkauft.