Deutschland gegen Marokko live im TV und Online-Stream

Den Grundstein für ein erfolgreiches Turnier legen, lautet die Devise der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, wenn es am Montag zum Auftakt der Weltmeisterschaft gegen Marokko geht (10.30 Uhr MESZ, live im Sportbuzzer-Ticker). Das DFB-Team kann sich ein Jahr nach dem Erreichen des EM-Finales beim nun laufenden Turnier in Australien und Neuseeland zum dritten Mal nach 2003 und 2007 den WM-Titel sichern.

Nach zuletzt durchwachsenen Testspiel-Auftritten gegen Vietnam (2:1) und Sambia (2:3) gilt es jedoch zunächst, einen gelungene Start in die Endrunde hinzulegen. Neben Marokko trifft die deutsche Mannschaft in Gruppe H auf Kolumbien und Südkorea. Das Finale der WM wird am 20. August in Sydney ausgetragen.

Wie sehe ich das Spiel der DFB-Frauen gegen Marokko live im TV?

Das ZDF überträgt das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Marokko am Montag live im Free-TV und startet um 10 Uhr mit der Berichterstattung zur DFB-Partie. Aus dem WM-Studio melden sich Moderator Sven Voss sowie die Expertinnen Giulia Gwinn und Kathrin Lehmann. Kommentatorin ist Claudia Neumann, die zum Anstoß um 10.30 Uhr (MEZ) übernimmt.

Kann ich das Spiel zwischen Deutschland und Marokko im Livestream verfolgen?

Ja, das ZDF bietet am Montag einen Livestream zum Gruppenspiel zwischen Deutschland und Marokko an.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Ja, die Übertragung des Livestreams über die Homepage, die ZDF-App oder in der Mediathek ist kostenlos verfügbar.

Wie verfolge ich das Spiel Deutschland gegen Marokko im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Montag einen Liveticker zum Spiel Deutschland gegen Marokko an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 10.30 Uhr.