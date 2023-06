„FIFA 23“ sagt Finaldrama für DFB-Frauen voraus

Bei den Männern hat sich die WM-Simulation von „FIFA 23“-Entwickler EA Sports mittlerweile einen Ruf als waschechtes Orakel erarbeitet. Vor den vergangenen vier WM-Turnieren sagte der Computer die jeweils kommenden Weltmeister exakt voraus. Nun will EA auch bei den Frauen den nächsten Champion kennen. Kleiner Stimmungsdämpfer: Die deutsche Mannschaft um Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird laut „FIFA 23“ nicht Weltmeister – aber sie ist nah dran ...

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

WM 2023: Popp-Doppelpack im Finale reicht laut EA nicht zum Sieg

So verteidigen die US-Frauen der Simulation zufolge beim Turnier in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) ihren Titel im Finale gegen die DFB-Elf. Es wäre das erste WM-Endspiel zwischen den beiden Topnationen. Und das Finale hat es laut EA Sports in sich: Demnach würde die deutsche Hoffnungsträgerin Alexandra Popp per Doppelpack in Sydney eine 2:0-Führung der USA noch vor der Halbzeit egalisieren – ehe US-Star Alex Morgan nach dem Seitenwechsel die Titelfavoriten zum 4:2-Finalerfolg schießt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für das DFB-Team wäre es das zweite Finaldrama innerhalb knapp eines Jahres. Bei der EM 2022 unterlagen die deutschen Frauen Gastgeber England nach Verlängerung. Ebenfalls bitter: Popps sechs Turniertreffer reichen laut Simulation nicht für die Auszeichnung als beste Torschützin. Diese schnappt sich laut EA US-Angreiferin Morgan dank zusätzlicher zwei Torvorlagen.

DFB-Frauen bei WM 2023 wohl in Torlaune

Immerhin dürfte den Fans der deutschen Frauen die WM bis zum Endspiel richtig Spaß bereiten, sollte das FIFA-Orakel recht behalten. Nach einer starken Vorrunde schlägt die DFB-Elf demnach Panama (4:2) im Achtelfinale, Europameister England (4:2) im Viertelfinale und Frankreich (1:0) wie schon bei der EM im Halbfinale. Nur die USA sind dann im Endspiel zu stark.

Ob sich die Vorhersage als richtig erweist, wird sich schon bald zeigen. Die deutsche Elf bestreitet ihr erstes Spiel am 24. Juli gegen Marokko.