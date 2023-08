Hoffnung bei Rauch: „Sie ist auf einem guten Weg“

Die deutschen Fußballerinnen dürfen bei der Weltmeisterschaft in Australien auf die Rückkehr von Abwehrspielerin Felicitas Rauch hoffen. Die 27-Jährige vom VfL Wolfsburg absolvierte am Dienstag in Wyong ein Lauftraining und saß auf dem Ergometer. „Sie ist auf einem guten Weg“, sagte eine DFB-Sprecherin.

Rauch hatte sich am Freitag bei einer Übungseinheit eine Knie-Stauchung zugezogen und fehlte bei der 1:2-Niederlage gegen Kolumbien im zweiten Vorrundenspiel. Weiter unklar ist, wann die Linksverteidigerin wieder eingesetzt werden kann, und wie es bei Sara Doorsoun aussieht, die im Training fehlte: Die Frankfurterin hatte am Sonntag in Sydney mit einer Muskelblessur im Oberschenkel ausgewechselt werden müssen.

Wieder fit für die Partie gegen Südkorea am Donnerstag (12.00 Uhr MESZ/ZDF) in Brisbane sind Abwehrchefin Marina Hegering und Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann, wie Co-Trainerin Britta Carlson bereits am Montag gesagt hatte.