Frauen-WM in Neuseeland und Australien: Der komplette Spielplan im Überblick

Die deutsche Nationalmannschaft steigt in Gruppe H am 24. Juli ins Geschehen der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen ein. Am liebsten soll der Weg natürlich bis ins Finale gehen. Welche Spiele auf dem Weg dahin für das DFB-Team und alle anderen Mannschaften auf dem Programm stehen, zeigt der Sportbuzzer in der folgenden Übersicht.

Frauen-WM 2023: Spielplan Gruppe A

Neuseeland, Norwegen, Philippinen, Schweiz

1. Spieltag

Neuseeland - Norwegen: Donnerstag, 20.07.2023 - 9 Uhr - ARD

Philippinen - Schweiz: Freitag, 21.07.2023 - 7 Uhr - ZDF

2. Spieltag

Neuseeland - Philippinen: Dienstag, 25.07.2023 - 7:30 Uhr - ARD

Schweiz - Norwegen: Dienstag, 25.07.2023 - 10 Uhr - ARD

3. Spieltag

Schweiz - Neuseeland: Sonntag, 30.07.2023 - 9 Uhr - ARD

Norwegen - Philippinen: Sonntag, 30.07.2023 - 9 Uhr - ARD

Frauen-WM 2023: Spielplan Gruppe B

Australien, Irland, Nigeria, Kanada

1. Spieltag

Australien - Irland: Donnerstag, 20.07.2023 - 12 Uhr - ARD

Nigeria - Kanada: Freitag, 21.07.2023 - 4:30 Uhr - ZDF

2. Spieltag

Kanada - Irland: Mittwoch, 26.07.2023 - 14 Uhr - ZDF

Australien - Nigeria: Donnerstag, 27.07.2023 - 12 Uhr - ARD

3. Spieltag

Kanada - Australien: Montag, 31.07.2023 - 12 Uhr - ZDF

Irland - Nigeria: Montag, 31.07.2023 - 12 Uhr - ZDF

Frauen-WM 2023: Spielplan Gruppe C

Japan, Spanien, Costa Rica, Sambia

1. Spieltag

Spanien - Costa Rica: Freitag, 21.07.2023 - 9:30 Uhr - ZDF

Sambia - Japan: Samstag, 22.07.2023 - 9 Uhr - ARD

2. Spieltag

Japan - Costa Rica: Mittwoch, 26.07.2023 - 7 Uhr - ZDF

Spanien - Sambia: Mittwoch, 26.07.2023 - 9:30 Uhr - ZDF

3. Spieltag

Japan - Spanien: Montag, 31.07.2023 - 9 Uhr - ZDF

Costa Rica - Sambia: Montag, 31.07.2023 - 9 Uhr - ZDF

Frauen-WM 2023: Spielplan Gruppe D

England, Haiti, Dänemark, China

1. Spieltag

England - Haiti: Samstag, 22.07.2023 - 11:30 Uhr - ARD

Dänemark - China: Samstag, 22.07.2023 - 14 Uhr - ARD

2. Spieltag

England - Dänemark: Freitag, 28.07.2023 - 10:30 Uhr - ARD

China - Haiti: Freitag, 28.07.2023 - 13 Uhr - ARD

3. Spieltag

China - England: Dienstag, 01.08.2023 - 13 Uhr - ZDF

Haiti - Dänemark: Dienstag, 01.08.2023 - 13 Uhr - ZDF

Frauen-WM 2023: Spielplan Gruppe E

USA, Vietnam, Niederlande, Portugal

1. Spieltag

USA - Vietnam: Samstag, 22.07.2023 - 3 Uhr - ARD

Niederlande - Portugal: Sonntag, 23.07.2023 - 09:30 Uhr - ARD

2. Spieltag

USA - Niederlande: Donnerstag, 27.07.2023 - 3 Uhr - ARD

Portugal - Vietnam: Donnerstag, 27.07.2023 - 09:30 Uhr - ARD

3. Spieltag

Portugal - USA: Dienstag, 01.08.2023 - 9 Uhr - ZDF

Vietnam - Niederlande: Dienstag, 01.08.2023 - 9 Uhr - ZDF

Frauen-WM 2023: Spielplan Gruppe F

Frankreich, Jamaika, Brasilien, Panama

1. Spieltag

Frankreich - Jamaika: Sonntag, 23.07.2023 - 12 Uhr - ARD

Brasilien - Panama: Montag, 24.07.2023 - 13 Uhr - ZDF

2. Spieltag

Frankreich - Brasilien: Samstag, 29.07.2023 - 12 Uhr - ZDF

Panama - Jamaika: Samstag, 29.07.2023 - 14:30 Uhr - ZDF

3. Spieltag

Panama - Frankreich: Mittwoch, 02.08.2023 - 12 Uhr - ARD

Jamaika - Brasilien: Mittwoch, 02.08.2023 - 12 Uhr - ARD

Frauen-WM 2023: Spielplan Gruppe G

Schweden, Südafrika, Italien, Argentinien

1. Spieltag

Schweden - Südafrika: Sonntag, 23.07.2023 - 7 Uhr - ARD

Italien - Argentinien: Montag, 24.07.2023 - 8 Uhr - ZDF

2. Spieltag

Argentinien - Südafrika: Freitag, 28.07.2023 - 2 Uhr - ARD

Schweden - Italien: Samstag, 29.07.2023 - 09:30 Uhr - ZDF

3. Spieltag

Argentinien - Schweden: Mittwoch, 02.08.2023 - 9 Uhr - ARD

Südafrika - Italien: Mittwoch, 02.08.2023 - 9 Uhr - ARD

Frauen-WM 2023: Spielplan Gruppe H

Deutschland, Marokko, Kolumbien, Südkorea

1. Spieltag

Deutschland - Marokko: Montag, 24.07.2023 - 10:30 Uhr - ZDF

Kolumbien - Südkorea: Dienstag, 25.07.2023 - 4 Uhr - ARD

2. Spieltag

Südkorea - Marokko: Sonntag, 30.07.2023 - 6:30 Uhr - ARD

Deutschland - Kolumbien: Sonntag, 30.07.2023 - 11:30 Uhr - ARD

3. Spieltag

Südkorea - Deutschland: Donnerstag, 03.08.2023 - 12 Uhr - ZDF

Marokko - Kolumbien: Donnerstag, 03.08.2023 - 12 Uhr - ZDF

Frauen-WM 2023: Spielplan Achtelfinale

Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe C: Samstag, 05.08.2023 - 7 Uhr - ARD/ZDF

Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe A: Samstag, 05.08.2023 - 10 Uhr - ARD/ZDF

Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe G: Sonntag, 06.08.2023 - 4 Uhr - ARD/ZDF

Sieger Gruppe G - Zweiter Gruppe E: Sonntag, 06.08.2023 - 11 Uhr - ARD/ZDF

Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe B: Montag, 07.08.2023 - 09:30 Uhr - ARD/ZDF

Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe D: Montag, 07.08.2023 - 12:30 Uhr - ARD/ZDF

Sieger Gruppe H - Zweiter Gruppe F: Dienstag, 08.08.2023 - 10 Uhr - ARD/ZDF

Sieger Gruppe F - Zweiter Gruppe H: Dienstag, 08.08.2023 - 13 Uhr - ARD/ZDF

Frauen-WM 2023: Spielplan Viertelfinale

Sieger Achtelfinale 1 - Sieger Achtelfinale 3: Freitag, 11.08.2023 - 3 Uhr - ARD/ZDF

Sieger Achtelfinale 2 - Sieger Achtelfinale 4: Freitag, 11.08.2023 - 9:30 Uhr - ARD/ZDF

Sieger Achtelfinale 5 - Sieger Achtelfinale 7: Samstag, 12.08.2023 - 9 Uhr - ARD/ZDF

Sieger Achtelfinale 6 - Sieger Achtelfinale 8: Samstag, 12.08.2023 - 12:30 Uhr - ARD/ZDF

Frauen-WM 2023: Spielplan Halbfinale

Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2: Dienstag, 15.08.2023 - 10 Uhr - ARD/ZDF

Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4: Mittwoch, 16.08.2023 - 12 Uhr - ARD/ZDF

Frauen-WM 2023: Spiel um Platz drei

Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2: Samstag, 19.08.2023 - 10 Uhr - ARD/ZDF

Frauen-WM 2023: Finale

Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2: Sonntag, 20.08.2023 - 12 Uhr - ZDF