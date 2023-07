DFB-Männer sollten für die Frauen ein warnendes Beispiel sein

Und da sind sie dann (natürlich) doch wieder, die unbeliebten Vergleiche zu den Männern, die im DFB-Tross eigentlich keiner mehr hören wollte. Beim 1:2 gegen Kolumbien im zweiten Gruppenspiel der Frauen-Weltmeisterschaft zeigten sich tatsächlich erstaunlich viele Parallelen, die auch den Herren mit dem Bundesadler auf der Brust zuletzt so häufig zum Verhängnis geworden waren.

DFB-Frauen zeigen eine gute Einstellung – doch das reicht nicht mehr

Um eines von vorneherein festzuhalten: An der Einstellung lag es nicht! Die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg hielt gegen die kampfstarken Kolumbianerinnen dagegen, wehrte sich in den teilweise überhart geführten Zweikämpfen und zeigte auch selbst eine ordentliche Physis – doch das alleine reicht eben nicht mehr auf höchstem Niveau. Ballbesitz hin, spielerische und individuelle Klasse her. Diese Erfahrung musste auch schon das Team von Hansi Flick bei der WM in Katar machen, ebenso bei den Testspielen danach, bis hin zur letzten 0:2-Pleite – übrigens gegen den gleichen Gegner der Frauen am Sonntag.

Die deutsche Elf in Australien musste schon einige Rückschläge einstecken. Insgesamt gibt es aktuell sieben Verletzte, dazu kam der Ausfall von Sara Doorsoun zur Halbzeit, die ebenfalls nicht mehr weiterspielen konnte. Doch bei einem Turnier setzen sich am Ende meist die Nationen durch, die es schaffen, solche Unwägbarkeiten zu kompensieren. Weltmeister wird nicht umsonst oft der beste Kader, nicht die beste Elf.

Südkorea? Da war doch was

Sätze wie von Kapitänin Alexan­dra Popp und der Bundestrainerin „Wir hatten das Spiel im Griff, aber der letzte Mut hat gefehlt“, klingen verdächtig nach Durchhalteparolen, wie wir sie zuletzt so häufig auch von Flick und Co. gehört haben.

Nach der ersten Niederlage bei einem WM-Gruppenspiel seit 1995 und zuvor 20 ungeschlagenen Begegnungen in Folge geht es am Donnerstag nun gegen die sieglosen Südkoreanerinnen um den Einzug ins Achtelfinale. Südkorea? Da war doch was. Richtig! 2018 brauchte die DFB-Elf bei der WM in Russland ebenfalls einen Sieg gegen den Außenseiter – und schied nach dem 0:2 erstmals nach der Vorrunde aus. Diesen Vergleich sollten sich die DFB-Frauen in Erinnerung rufen.