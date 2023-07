TV-Quoten: Erste Spiele der Frauen-WM knacken Millionen-Marke

Trotz der Zeitverschiebung haben bereits am ersten Tag der Weltmeisterschaft der Fußballerinnen zwei Übertragungen die Millionen-Marke geknackt. Das Spiel Australien gegen Irland verfolgten am Donnerstag 1,13 Millionen Menschen in der ARD und sorgte für den ersten Topwert des Turniers in Australien und Neuseeland. Die TV-Übertragung zur Mittagszeit kam nach Angaben des Senders auf einen Marktanteil von 16,5 Prozent.

Auch das um 9 Uhr deutscher Zeit angepfiffene Eröffnungsspiel hatte gute Werte. Die Partie Neuseeland gegen Norwegen schauten 1,10 Millionen. Der Marktanteil lag sogar bei 22,9 Prozent, weil morgens insgesamt weniger Menschen vor dem Fernseher sitzen. ARD und ZDF hatten nach einem öffentlich ausgetragenen Streit mit dem Weltverband FIFA erst vor wenigen Wochen die Rechte für alle WM-Spiele über einen Vertrag der European Broadcasting Union (EBU) erhalten.

Die besten Quoten werden logischerweise bei den Spielen des deutschen Teams erwartet. Die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg startet am 24. Juli in Melbourne gegen Marokko (10.30 Uhr MESZ/ZDF) ins Turnier. Die weiteren Gegner in Gruppe H sind Kolumbien, das am Sonntag, 30. Juli (11.30 Uhr MESZ/ARD), in Sydney auf das DFB-Team wartet, und zum Abschluss Südkorea am 3. August (12 Uhr MESZ/ZDF) in Brisbane.