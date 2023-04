﻿Es droht der TV-Blackout: Frauen-WM 2023 nicht im Fernsehen?

Keine 100 Tage vor Beginn der Frauen-WM sind die TV-Rechte für Deutschland immer noch nicht vergeben – und es sieht aktuell nicht so aus, dass sich die Fifa sowie ARD und ZDF noch annähern. Doch was steckt hinter dem Zoff? Eine Spurensuche.

Ist mit der Frauen-Nationalmannschaft bei der WM in Australien in Neuseeland gefordert: Kapitänin Alexandra Popp.

An den ARD-„Tatort“ „Wenn Frauen Austern essen“ erinnern sich Krimifans immer noch gerne. Die Erstausstrahlung der kultigen Folge flimmerte vor 20 Jahren allerdings erst arg verspätet über die Mattscheibe: Wegen des Endspiels bei der Frauenfußball-WM 2003 hatte das Erste kurzfristig sein Programmschema umgeworfen. Schließlich spielte das deutsche Nationalteam nach einem furiosen Halbfinalerfolg über Gastgeber USA sein Finale gegen Schweden am 12. Oktober 2003 um 18.45 Uhr MESZ. Die damalige Torhüterin Silke Rottenberg, Rekordspielerin Bettina Wiegmann und Torjägerin Birgit Prinz rechtfertigten die Wertschätzung, indem sie sich den WM-Titel krallten – durch das Golden Goal der heutigen ARD-Expertin Nia Künzer. Die Münchner Kommissare Batic und Leitmayr ermittelten an jenem Sonntag also mit deutlich größerer Verzögerung als der ursprünglich geplanten knappen Stunde.

Seitdem waren ARD und ZDF bei jeder Frauen-WM auf Sendung – natürlich auch beim zweiten WM-Sieg 2007 in China. Und bei der Heim-WM 2011 waren es die beiden deutschen Fernsehanstalten, die erstmals alle Spiele live zeigten und entsprechenden Produktionsaufwand betrieben – auch als Äquatorialguinea gegen Australien um 14 Uhr in Bochum spielte. Doch bei der bevorstehenden WM in Aus­tralien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) droht der „Worst Case“: ein TV-Blackout auf dem Kernmarkt des zweifachen Weltmeisters Deutschland. Die Positionen zwischen ARD und ZDF auf der einen Seite und dem Fußballweltverband Fifa als Rechtehalter auf der anderen sind völlig festgefahren, eine Einigung ist keine 100 Tage vor Turnierstart in weiter Ferne.

Erst im Januar – also reichlich spät – startete die Ausschreibung. Das von ARD und ZDF im Februar abgegebene Gebot soll das beste aus Deutschland gewesen sein, wurde aber von der Fifa als zu nie­drig abgelehnt. Ganz ähnlich ist die Gemengelage für Spanien, Frankreich und Italien: Auch dort sind die Übertragungsrechte noch nicht vergeben, nur für England zeichnet sich eine Einigung ab. Doch was steckt hinter dem Zoff? Erstmals vergibt der Weltverband die Rechte für das Turnier der Frauen separat, nachdem diese für die Frauen-WM 2019 in Frankreich noch im Paket mit der Männer-WM 2022 steckten. Für die Frauen war früher in den Verträgen nicht mal der Preis detailliert hinterlegt, sondern der Weltverband schien im Grunde froh zu sein, dass die großen Nationen für eine größtmögliche Reichweite sorgten.

Fifa wittert große Gewinne

Jetzt will die Fifa, noch einmal ermuntert durch die guten Einschaltquoten von der Frauen-EM in England, endlich Geld mit diesem auf 32 Teilnehmer ausgeweiteten Turnier verdienen. Die Erfolgszahlen von der WM 2019 in Frankreich – 1,1 Millionen Zuschauende in den Stadien, mehr als eine Milliarde an den Fernsehschirmen – sollen sich in barer Münze auszahlen. Diesmal sollen über zwei Milliarden im TV und Internet zuschauen. Fifa-Präsident Gianni Infantino wittert in diesem Segment die nächsten fetten Gewinne für seine hochprofitable Organisation.

Der Impresario kündigte an, dass die Fifa bereits bei der Frauen-WM 2027, für die sich Deutschland gemeinsam mit den Niederlanden und Belgien beworben hat, die gleichen Prämien bei Männern wie Frauen zahlt. In Australien und Neuseeland kommt die Rekordsumme von 110 Millionen Dollar zur Ausschüttung – ungefähr ein Viertel von den Männerprämien. Mit der angekündigten Angleichung werden von Infantino nun vor allem Medienorganisationen und Sponsoren unter Druck gesetzt, das Investment zu erhöhen. Ein listiger Schachzug. So zog der 53-Jährige nach seiner Wiederwahl auf dem Fifa-Kongress in Kigali über TV-Sender her, die „100-mal“ weniger für die Rechte für eine Frauen-WM im Vergleich zu einer Männer-Endrunde bieten würden. Dieses Missverhältnis werde „nicht hingenommen“.

Der Schweizer schien sich fast darin zu gefallen, aus dem fernen Ruanda seinen „Lieblingsfeinden“ aus Europa nach dem Streit um die „One Love“-Kapitänsbinde nun im Fernsehstreit die nächste Pistole auf die Brust zu setzen. Bei ARD und ZDF kam das Gebaren äußerst schlecht an. Die Verstimmung hinter den Kulissen ist gewaltig – und könnte auch noch Folgen für die Männer-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko haben. Kommt tatsächlich kein Kompromiss mehr zustande, müssten sich Interessenten über die Fifa-Kanäle mit Kurzvideos bedienen. Der Verlierer des Machtkampfes wäre der Frauenfußball in Europa, der im Ringen um mehr Sichtbarkeit einen gewaltigen Rückschlag kassieren würde.

Sarai Bareman, Chief Women‘s Football Officer beim Weltverband, antwortete kürzlich auf die Frage, ob einige Länder bei der Rechtevergabe leer ausgehen könnten: „Es könnte der Fall sein.“ Die Argumentation der Neuseeländerin: „Wir müssen zum Wohle der kommenden Generationen von Fußballerinnen sicherstellen, dass ihnen die gleichen Möglichkeiten wie ihren männlichen Kollegen geboten werden.“ Dies könne nur erreicht werden, wenn der „kommerzielle Wert“ anerkannt werde. Dieser wird von den deutschen TV-Sendern aber geringer eingeschätzt als von der Fifa.

Hohe Einschaltquote ist Utopie

Einschaltquoten wie im vergangenen Sommer, als sich fast 18 Millionen Menschen das EM-Finale der DFB-Frauen gegen England ansahen, sind für die WM-Übertragungen blanke Utopie. Die EM-Heldinnen hatten ihre Reichweite von anfangs sechs Millionen TV-Zuschauenden im Turnier stetig gesteigert. Das Endspiel war dann die meistgesehene Sportsendung im vergangenen Jahr – trotz der Männer-WM in Katar. Dennoch sind Liveübertragungen der DFB-Frauen noch kein Selbstläufer: Das Länderspiel gegen Brasilien sahen am vergangenen Dienstag im ZDF nur 2,42 Millionen.

Begeisterte Begrüßung für das DFB-Frauenteam in Frankfurt Auch ohne den EM-Pokal werden die Fußballerinnen bei der Rückkehr in die Heimat gefeiert. © Quelle: dpa

Selbst solche Zahlen sind wohl bei der WM schwer zu erreichen: Nach Australien sind es bis zu acht, nach Neuseeland zehn Stunden Zeitverschiebung. Das erste deutsche Gruppenspiel gegen Marokko läuft in der Heimat um 9.30 Uhr, die zweite Partie gegen Kolumbien in Sydney (30. Juli) findet um 10.30 Uhr deutscher Zeit statt, die dritte Begegnung gegen Südkorea in Brisbane am 3. August um 11 Uhr. Die Halbfinalspiele werden in Auckland und Sydney jeweils um 20 Uhr Ortszeit ausgetragen.

Private Sender ohne Interesse

Die Sendeplätze sind der Grund, warum Privatsender offenbar in den Poker um die Rechte gar nicht erst richtig eingestiegen sind. RTL und Sat.1 können in den Morgenstunden weder Reichweite noch Werbeeinnahmen generieren. Für Pay-TV-Anbieter wie Sky und DAZN sind solche temporären Events ebenfalls wenig lukrativ. Sie könnten alleine ohnehin nicht zum Zuge kommen, denn im Rundfunkstaatsvertrag ist festgelegt, dass „Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung“ nicht gegen besonderes Entgelt übertragen werden dürfen.

Dazu zählen bei „Fußball-Europa- und -Weltmeisterschaften alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Endspiel“. Noch haben Juristen nicht geklärt, ob dieser Passus generell auch für Frauen gilt, aber es ist davon auszugehen. Die Gemengelage ist also hochkomplex und vielleicht noch etwas für die Gerichte.

Während sich die ARD auf Anfrage derzeit nicht äußern will, hat das ZDF mitgeteilt: „Die Angebote des ZDF für den Erwerb von Sportrechten orientieren sich unter anderem maßgeblich am Marktpreis für das jeweilige Sportrecht. Der Marktwert kann unter Umständen erheblich von der preislichen Erwartungshaltung von Rechtevermarktern abweichen.“ Heißt: Man liegt aktuell ungefähr so weit auseinander wie Australien und Deutschland.

ARD und ZDF wollen nicht erpressbar sein, stehen aber unter Druck. Denn sie müssten gut erklären, warum die überall proklamierte Förderung des Frauenfußballs mit einer vermehrten Zahl von Liveübertragungen aus der Bundesliga und vom DFB-Pokal nun bei diesem Event stockt. Der DFB kann wohl nicht als Vermittler eingeschaltet werden. Zwar ist Präsident Bernd Neuendorf ins Fifa-Council eingerückt, hat aber eine Gegenposition zu Infantino eingenommen. Der Strippenzieher geißelte die Deutschen in Kigali wieder mal für ihre Doppelmoral. Den TV-Sendern hielt er den Spiegel vor, sie würden keine anständigen Angebote für die Frauen-WM abgeben, obwohl sie vom Steuerzahler finanziert und stets Equal Pay fordern würden. Gemeint war unausgesprochen jene deutsche Anstalt, die bei der Verschiebung des „Tatorts“ zugunsten eines Frauen-Endspiels vor zwei Jahrzehnten teilweise bitterböse beschimpft worden war. So ändern sich die Zeiten.