Norwegen nach Remis gegen die Schweiz vor dem Aus

In einer Nacht

Zwei Feuer in der Bismarckstraße in Rendsburg

Feuer in Rendsburg: In zwei verschiedenen Häusern in der Bismarckstraße hat es am Montagabend gebrannt. Gegen 20 Uhr brach in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus, gegen Mitternacht brannte ein leer stehendes Backsteinhaus. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.