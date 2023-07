Mit Weltfußballerin Putellas als Joker: Spanien schlägt Costa Rica

Spanien wird seiner Favoritenrolle bei der Frauen-WM von Beginn an gerecht. Zunächst noch ohne Weltfußballerin Alexia Putellas, die nach ihrem Kreuzbandriss spät eingewechselt wurde, ließ der EM-Viertelfinalist Costa Rica beim 3:0 (3:0) in Wellington keine Chance. Die Treffer von Valeria del Campo (21./Eigentor), Aitana Bonmati (23.) und Esther Gonzalez (27.) entschieden die Partie binnen sechs Minuten. Weitere Chancen ließen die Spanierinnen ungenutzt, Jennifer Hermoso scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torhüterin Daniela Solera (34.).

Auf Putellas ruhen bei den Spanierinnen, die ihre Titelambitionen mit dem höchsten Sieg des bisherigen Turnierverlaufs unterstrichen haben, große Hoffnungen.

Auf Putellas ruhen bei den Spanierinnen, die ihre Titelambitionen mit dem höchsten Sieg des bisherigen Turnierverlaufs unterstrichen haben, große Hoffnungen. Die 29-Jährige selbst bezeichnet sich als „komplette, wettbewerbslustige und leidenschaftliche“ Spielerin. In etwas mehr als einer Viertelstunde zeigte sie ihr Können in Ansätzen, ist aber noch etwas von ihrer Fitness und dem bekannten Top-Niveau entfernt.

Seit Herbst des vergangenen Jahres herrscht Unruhe bei Spaniens Frauenteam – mit Einfluss auf den WM-Kader. 15 Spielerinnen wendeten sich gegen den Verband, forderten die Entlassung von Jorge Vilda und kündigten an, künftig nicht mehr für die Nationalmannschaft zur Verfügung zu stehen. Stammkräfte wie Außenverteidigerin Mapi León, Mittelfeldspielerin Patri Guijarro und Rechtsverteidigerin Ona Batlle gaben an, dass die aktuellen Bedingungen ihren „emotionalen Zustand“ und ihre „Gesundheit“ beeinträchtigen.

Schweiz mit Grings gewinnt Auftaktspiel gegen Philippinen

Unterdessen ist die deutsche Trainerin Inka Grings mit der Schweiz erfolgreich in die WM gestartet. Der 44 Jahre alten früheren Nationalspielerin gelang mit ihrer Auswahl am Freitag in Dunedin zum Auftakt ein verdienter 2:0 (1:0)-Erfolg gegen die Philippinen. Die Ex-Wolfsburgerin Ramona Bachmann (45. Minute/Foulelfmeter) und Seraina Piubel (64.) trafen zum Start in das Turnier in Australien und Neuseeland.

Fehlstart für Olympiasieger Kanada

Zuvor hatte Olympiasieger Kanada einen Fehlstart in das Turnier hingelegt. Der Favorit kam gegen den elfmaligen Afrikameister Nigeria in Melbourne nicht über ein 0:0 hinaus. Kanadas Rekordspielerin Christine Sinclair scheiterte mit einem Foulelfmeter (50.) an Torhüterin Chiamaka Nnadozie.