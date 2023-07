736 Spielerinnen, acht WM-Neulinge, ein Ziel

Es sind viele Neuerungen, die die Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland mit sich bringt. Das erste Mal sind 32 Mannschaften dabei. Insgesamt wollen 736 Spielerinnen am Ende den Pokal in den Händen halten – aber nur 23 von ihnen wird es gelingen. Es ist auch das erste Mal, dass eine WM – übrigens erst die neunte insgesamt – von zwei Ländern gleichzeitig ausgetragen wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Obwohl Australien und Neuseeland quasi Nachbarländer sind, wird in gleich vier Zeitzonen gespielt. Beworben für die Austragung hatte sich im Vorfeld übrigens eine Rekordzahl an Nationen – Kolumbien, Argentinien, Brasilien, Japan, Nord- und Südkorea, Südafrika, Belgien und Bolivien konnten sich allerdings nicht als Gastgeber durchsetzen. Doch was sagen die Statistiken über die Spielerinnen aus? Wir haben Daten zu allen WM-Teilnehmerinnen ausgewertet.

Die meisten spielen in Europa

Hätte die WM in Europa stattgefunden, hätte ein Großteil der Spielerinnen zumindest einen kurzen Anfahrtsweg gehabt. Denn die meisten von ihnen spielen in europäischen Ligen – nämlich ganze 407. Dabei sind es bei Weitem nicht nur europäische Teams, die diese große Zahl zustande kommen lassen. Aus jedem WM-Kader ist mindestens eine bei einem europäischen Verein unter Vertrag. Eine Ausnahme bilden die USA. Die Vereinigten Staaten sind allerdings auch die einzige Nation, in der alle mitgereisten Spielerinnen bei einem Verein im eigenen Land unter Vertrag stehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Machen 14 Zentimeter einen Unterschied?

Ob die Größe am Ende einen Unterschied macht, darüber lässt sich auch bei den Frauen streiten. Die Statistik sagt: Die Däninnen stellen das größte Team. 1,73 Meter ist eine Spielerin hier im Durchschnitt groß, auf Platz zwei landet übrigens die deutsche Mannschaft. Im Kader von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kommt eine Spielerin im Durchschnitt auf 1,72 Meter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Abstand zur statistisch gesehen kleinsten Mannschaft Sambia beträgt dabei aber gerade etwa Zeigefingerlänge – die Sambierinnen messen im Durchschnitt 1,59 Meter.

Sehr viel deutlicher wird der Größenunterschied, wenn man auf die kleinste und die größte Spielerin des Turniers schaut. Avell Chitundu aus Sambia ist gerade einmal 1,40 Meter groß – der Abstand zur 1,90 Meter großen Kaiya Jota von den Philippinen beträgt somit einen halben Meter.





Ein Vorteil könnte die Größe für Jota und ihr Team durchaus sein: Sie ist Torfrau bei den Philippinen.

Zwei sind schon 40, drei erst 16

Martina Voss-Tecklenburg hat genau getroffen – zumindest, wenn es um das durchschnittliche Alter ihrer Spielerinnen geht. 26,3 Jahre ist das deutsche Team im Durchschnitt alt – das entspricht ziemlich genau dem Schnitt aller Teilnehmerinnen. Im Länderranking landet Deutschland damit eher im Mittelfeld.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die ältesten Spielerinnen schickt Südkorea auf den Platz. Die Frauen im Team sind durchschnittlich fast 29 Jahre alt. In Haiti hingegen setzt man auf die Jugend. In der Mannschaft liegt der Altersdurchschnitt bei gerade einmal 22 Jahren.

Die älteste Spielerin im Turnier ist übrigens in keinem der Teams mit dem höchsten Altersschnitt. Die zweitälteste auch nicht. Christine Sinclair aus Kanada und Onome Ebi aus Nigeria sind die einzigen Teilnehmerinnen, die bereits die 40 Jahre erreicht haben. Ebi ist dabei nur knapp älter – sie wurde im Mai 1983 geboren, Sinclair erst im Juni. Der Altersunterschied der beiden zur jüngsten Spielerin des Turniers beträgt damit 24 Jahre. In dem Jahr, in dem die kürzlich 16 Jahre alt gewordene Phair Casey aus Südkorea das Licht der Welt erblickte, machte Sinclair übrigens ihr 100. Länderspiel – 2007 im Freundschaftsspiel gegen Japan.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geballte WM-Erfahrung in Schweden

Sinclair ist auch die Spielerin, die die meiste Länderspielerfahrung mitbringt – zumindest, wenn es nach den verfügbaren Daten geht. Denn anders als bei den Männern ist bei den Frauen mitunter schwer an Informationen zu kommen. Teilweise weisen nicht einmal die Landesverbände selbst aus, wie viele Spiele im Nationaltrikot die Spielerinnen bereits absolviert haben. Viel Konkurrenz hat die Kanadierin in ihrer Nationalmannschaftsliga dennoch nicht. Bei 323 Länderspielen war sie laut Canadian Soccer Association bereits auf Platz. Schwedens Caroline Seger kommt auf 233 Einsätze.

Die Schwedinnen sind es allerdings, die die meiste WM-Erfahrung mit ins Turnier bringen, auch wenn Sinclair mit 21 Einsätzen auch hier den Spitzenplatz für sich beanspruchen kann. 104 WM-Spiele haben die Spielerinnen zusammen bereits absolviert. Auf Seger allein entfallen dabei ganze 17. Das deutsche Team kommt auf 68 Spiele WM-Erfahrung.

Gleich neun Mannschaften bringen derweil überhaupt keine WM-Erfahrung mit. Acht Teams sind komplett neu dabei – sie haben noch nie an einer der bisherigen Weltmeisterschaften im Frauenfußball teilgenommen. Auch Dänemark steht blank da und das, obwohl die Nation bereits viermal an WM-Turnieren teilgenommen hat. Allerdings: Das letzte Mal waren die Däninnen 2007 qualifiziert. Damals stand keine der Spielerinnen im Kader, die in Australien und Neuseeland auflaufen sollen.

Australien und Neuseeland: die WM-Gastgeber der Kontraste Die Fußball-WM der Frauen in Down Under steht vor der Tür. In Australien, wo die WM-Euphorie schon entfacht ist. Doch Co-Gastgeber Neuseeland wird mit Fußball nicht warm. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben Sinclair und Seger sind auch einige andere Spielerinnen dabei, die Frauenfußballfans durchaus bekannt sein dürften – und für die diese WM womöglich das letzte große Turnier ist. Brasilianerin Marta gab bereits vor 20 Jahren – 2003 in den USA – ihr WM-Debüt. Es ist ihre sechste Weltmeisterschaft und wohl ihre letzte Gelegenheit, Brasilien doch noch den langersehnten ersten Titel zu schenken.

Das US-Team hingegen könnte von der Erfahrung von Alex Morgan und Megan Rapinoe profitieren. Beide kommen gemeinsam auf 35 WM-Einsätze – und konnten beide den WM-Pokal bereits zweimal in den Händen halten.

Wertvollste Spielerinnen aus Europa

Zu den Frauen mit den höchsten Marktwerten gehören Rapinoe und Co. allerdings nicht mehr. Hier spielt eine andere Generation oben mit. Allen voran: Spielerinnen aus Europa.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allerdings gilt wie bei den Länderspielen: Die Daten sind eher mit Vorsicht zu genießen. Das liegt nicht nur an der spärlichen Verfügbarkeit – für viele der WM-Teilnehmerinnen weist das Frauenfußballportal soccerdonna.de überhaupt keine Marktwerte aus. Auch die Vereinswechsel im Frauenfußball laufen anders als bei den Männern, wo Spieler für teils extreme Summen zu neuen Teams wechseln. Viele Verträge laufen einfach aus, sodass ablösefrei neue gemacht werden können.

Geht man nach dem, was verfügbar ist, stehen vor allem die Spanierinnen gut da. Mit 4,18 Millionen Euro Kadermarktwert liegen sie aber immer noch unter Kevin Trapp – dem mit 8,5 Millionen Euro „günstigsten“ Spieler der deutschen Männer-Elf.

Barbara Barkhausen, Chantal Ranke und Axel Hellmann sind für Sie in Down Under dabei. Verpassen Sie nichts: alle Infos, Ergebnisse, Tabellen, Hintergründe und Analysen zum Turnier. Alle Infos

Deutschland in Weltrangliste auf Platz zwei

Die Liste der Sieger bei Frauenfußball-Weltmeisterschaften ist überschaubar lang. Von den bisherigen acht Turnieren gewannen vier die USA, zweimal konnte Deutschland jubeln und je einen Stern holten Norwegen und Japan. Ob bei dieser WM ein weiteres Team den Kreis der Sieger erweitern wird, ist völlig offen. Stuft man die Chancen nach der Fifa-Weltrangliste ein, sind die Vereinigten Staaten wohl wieder Favoriten – gefolgt von Deutschland.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf Rang drei folgt Schweden, das allerdings einen eigenen Fluch besiegen muss. Denn obwohl die Skandinavierinnen das einzige europäische Team ist, das bisher an allen Welt- und Europameisterschaften teilgenommen hat, steht unterm Strich bisher nur ein EM-Titel. Ob die Schwedinnen einen WM-Titel hinzufügen können, oder ob das deutsche Team doch besser ist, als zuletzt alle glauben wollten, haben wir an dieser Stelle für Sie analysiert.