Frauenfußball-WM 2023: Alle Infos rund um das Turnier

Nach der Europameisterschaft im letzten Jahr steht für diesen Sommer die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen bevor. Auch die deutsche Nationalmannschaft ist dabei und will nach der bitteren Niederlage gegen England im Finale der EM nun endlich wieder einen Titel einfahren. Alle Infos zur Frauen-WM 2023 im Überblick:

Wo findet die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt?

Die Frauen-WM 2023 wird in Australien und Neuseeland ausgetragen. Die Spiele finden in zehn Stadien in den folgenden neun Städten statt:

Australien:

Adelaide (Hindmarsh Stadium)

Brisbane (Brisbane Stadium)

Melbourne (Melbourne Rectangular Stadium)

Perth (Perth Rectangular Stadium)

Sydney (Sydney Football Stadium/Stadium Australia)

Neuseeland:

Auckland (Eden Park)

Dunedin (Dunedin Stadium)

Hamilton (Waikato Stadium)

Wellington (Wellington Regional Stadium)

Wann findet die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt?

Das erste Spiel der Frauen-WM 2023 findet am 20. Juli um 9 Uhr deutscher Zeit statt. Traditionell eröffnet ein Gastgeberland die Weltmeisterschaft. Neuseeland wird dann im Stadion Eden Park in Auckland gegen Norwegen antreten. Insgesamt werden bei der Frauen-WM 2023 64 Spiele zu sehen sein. Das letzte Spiel ist gleichzeitig das Finale und wird am 20. August um 12.00 Uhr deutscher Zeit im Stadium Australia in Sydney ausgetragen.

Wann findet die Frauen-WM 2023 statt?

Auftaktspiel: Neuseeland – Norwegen, 20. Juli 2023, 9 Uhr MESZ (Eden Park, Auckland)

Finale: 20. August 2023, 12 Uhr MESZ (Stadium Australia, Sydney)

Welche deutschen TV-Sender übertragen die Frauen-WM 2023?

ARD und ZDF übertragen in der Gruppenphase jeweils 20 Spiele im Fernsehen. Dazu kommen die Übertragungen als Livestreams im Internet unter sportstudio.de und sportschau.de. Das Zweite zeigt am 20. August (12.00 Uhr MESZ) das Finale aus Sydney. Wie die Achtel-, Viertel- und Halbfinalspiele verteilt werden, steht noch nicht fest.

Frauen-WM 2023: Gruppen und Teams

Gruppe A:

Neuseeland

Norwegen

Philippinen

Schweiz

Gruppe B:

Australien

Irland

Nigeria

Kanada

Gruppe C:

Spanien

Costa Rica

Sambia

Japan

Gruppe D:

England

Haiti

Dänemark

China

Gruppe E:

USA

Vietnam

Niederlande

Portugal

Gruppe F:

Frankreich

Jamaika

Brasilien

Panama

Gruppe G:

Schweden

Südafrika

Italien

Argentinien

Gruppe H:

Deutschland

Marokko

Kolumbien

Südkorea

Frauen-WM 2023: Wann spielt die deutsche Nationalmannschaft?

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist in der Gruppe H mit Marokko, Kolumbien und Südkorea. Das erste Spiel bestreiten die Deutschen am 24. Juli um 10.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit gegen Marokko. Danach geht es für die DFB-Frauen am 30. Juli um 11.30 Uhr gegen Kolumbien. Das letzte Spiel findet für die Elf von Cheftrainerin Martina Voss-Tecklenburg am 3. August um 12 Uhr gegen Südkorea statt.

Landet die deutsche Mannschaft in ihrer Gruppe auf Platz eins, so findet das Frauen-WM-Achtelfinale für das DFB-Team am 8. August 2023 statt. Anstoß wäre um 10.00 Uhr MESZ. Der Gegner wäre dann die zweitplatzierte Mannschaft aus der Gruppe F.

Wird Deutschland Gruppenzweiter, wäre das Achtelfinale am selben Tag, Anstoß dann aber um 13.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Dann ginge es gegen die Siegerinnen der Gruppe F. Deutschland könnte demnach bereits im Achtelfinale auf Frankreich oder Brasilien treffen.

Die Gruppenphase des deutschen Frauen-Teams bei der WM im Überblick:

Deutschland – Marokko: Mo., 24.7.2023, 10.30 MESZ in Melbourne ( ZDF )

Deutschland – Kolumbien: So., 30.7.2023, 11.30 MESZ in Sydney ( ARD )

Südkorea – Deutschland: Do., 3.8.2023, 12.00 MESZ in Brisbane (ZDF)

Wer gilt als Favorit bei der Frauen-WM 2023?

Als ein klarer Favorit gehen die USA in die Weltmeisterschaft. Das Team von Trainer Vlatko Andonovski peilt für die WM 2023 den dritten Titel in Folge an. Nicht umsonst steht die Mannschaft aus den Vereinigten Staaten aktuell auf Platz eins der FIFA-Weltrangliste. Dicht gefolgt von Deutschland auf Platz zwei. Die DFB-Elf möchte in diesem Jahr nach der bitteren Niederlage gegen England im Finale der letzten Europameisterschaft wieder einen Titel holen. Doch auch Schweden, Frankreich, Kanada, Spanien, Brasilien und Japan werden Chancen auf den Pokal zugerechnet.

„Es ist schon unser großes Ziel, ins Finale einzuziehen, und dann, hat Horst Hrubesch immer gesagt, „macht‘s auch keinen Sinn, da zu verlieren““, sagte DFB-Stammtorhüterin Merle Frohms im Vorfeld des Turniers. „Es hat niemand gesagt, dass es einfach wird. Aber klar wollen wir ins Finale kommen und den Titel gewinnen.“

Fußball-WM der Frauen: Wer ist Rekordweltmeister?

Mit vier Finalsiegen führen die US-Amerikanerinnen die Liste der meisten WM-Titel an. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft konnte den Pokal bereits zweimal in die Höhe stemmen. Den letzten Triumph feierte sie 2007 bei der WM in China, als die DFB-Auswahl Brasilien im Finale bezwang. Nachfolgend alle Weltmeister der Frauen seit 1991:

2019: USA (2:0 gegen Niederlande)

2015: USA (5:2 gegen Japan)

2011: Japan (2:2 n.V. 5:3 i.E. gegen USA)

2007: Deutschland (2:0 gegen Brasilien)

2003: Deutschland (2:1 gegen Schweden)

1999: USA (0:0 n.V. 5:4 i.E. gegen China)

1995: Norwegen (2:0 gegen Deutschland)

1991: USA (2:1 gegen Norwegen)

Wer sind die Rekord-Spielerinnen der Fußball-WM der Frauen?

Brasilien stellt mit der auch bei dieser WM aktiven Marta die erfolgreichste Torjägerin. Die 37-Jährige traf in 20 WM-Spielen 17 Mal. Dahinter folgen die Deutsche Birgit Prinz und Abby Wambach aus den USA (je 14 Tore). Die meisten Einsätze weist Kristine Lilly (USA) auf, die bei fünf Teilnahmen zwischen 1991 und 2007 insgesamt 30-mal auf dem Platz stand. Prinz, zwischen 1995 und 2011 ebenfalls bei fünf WM-Turnieren am Start, folgt mit sechs Partien weniger auf Platz fünf.

Wie ist der Modus bei der Fußball-WM der Frauen?

In der Gruppenphase spielt jedes Team drei Spiele – jeweils ein Spiel gegen jeden Gruppengegner. Für einen Sieg erhält ein Team drei Punkte, bei einer Niederlage null Punkte, bei einem Unentschieden erhalten beide Teams einen Punkt. Nach den Spielen rücken jeweils die beiden Teams mit den meisten Punkten aus den Gruppen in die K.o. Runde vor. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die bessere Tordifferenz.

Die Achtelfinals, Viertelfinals, Halbfinals, das Spiel um den dritten Platz und das Endspiel werden im Pokalsystem ausgetragen. Hierbei gibt es nach jedem Spiel einen Sieger, der weiter im Turnier vorrückt und einen Verlierer, der nach Hause fährt. Bei einem Unentschieden nach 90 Minuten findet eine Verlängerung von zweimal 15 Minuten statt. Steht es dann immer noch unentschieden, wird der Sieger durch Elfmeterschießen ermittelt. Die Sieger der Halbfinals tragen das Endspiel aus. Die Verlierer der Halbfinals bestreiten das Spiel um den dritten Platz.

Welche Nationen sind zum ersten Mal bei der Fußball-WM der Frauen dabei?

32 Teams nehmen an dieser WM teil, und damit so viele wie bei bislang keinem anderen Fußballturnier der Frauen. Beim ersten WM-Turnier 1991, das in China stattfand, spielten gerade mal zwölf Teams um den Pokal. Ab 1999 in den USA nahmen deren 16 teil, in Kanada wurde 2015 auf 24 erhöht. Nun also die nächste Aufstockung - von der auch acht WM-Debütanten profitieren: Haiti, Irland, Marokko, Panama, die Philippinen, Portugal, Vietnam und Sambia. „Das ist für die Entwicklung vieler Nationen ein Meilenstein. Ich bin gespannt, wie das Turnier und das Niveau sein werden. Da müssen wir abwarten, ob es sehr viele hohe Ergebnisse geben wird“, sagte DFB-Funktionär Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften.

Frauen-WM 2023: Wer spielt nicht mit?

Zahlreiche Top-Spielerinnen werden das Turnier aus unterschiedlichen, zumeist verletzungsbedingten Gründen, verpassen. Im DFB-Aufgebot fehlen die Bayern-Profis Giulia Gwinn und Linda Dallmann, die nach ihren Verletzungen nicht mehr rechtzeitig fit wurden. Gleiches gilt für Verteidigerin Becky Sauerbrunn, Mittelfeldfrau Mallory Swanson (beide USA), Englands Kapitänin Leah Williamson oder Stürmerin Beth Mead, die die „Lionesses“ im vergangenen Jahr mit sechs Toren zum EM-Titel geschossen hatte.

Mit der Niederländerin Vivianne Miedema und den Französinnen Marie-Antoinette Katoto sowie Delphine Cascarino verpassen weitere Spitzenstürmerinnen das Turnier verletzt. Costa Ricas Legende Shirley Cruz fehlt laut des Portals „ffussball“ dagegen aus politischen Gründen - die 37 Jahre alte Offensivkraft soll den Verband stark kritisiert haben. Und Christiane Endler, 2021 Welttorhüterin, scheiterte mit Chile in der Qualifikation.