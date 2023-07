﻿„Es wird nicht von selbst laufen“: Wie Almuth Schult auf die Frauen-WM blickt

Sportbuzzer: Almuth Schult, wie sehr nerven Sie eigentlich die ständigen Vergleiche zwischen Männer- und Frauenfußball?

Almuth Schult (32): Es kommt immer ganz darauf an – auf die Themen, bei denen verglichen wird, und auf denjenigen, der vergleicht. Hat man sich beide Seiten angeschaut und kann wirklich etwas dazu sagen oder versucht man, mit Halbwissen nur eine gewisse Polemik zu erzeugen? Dann sind diese Vergleiche oft unfair und machen keinen Sinn. Es gibt aber auch Vergleiche, die ich durchaus gut finde, um gewissen Zukunftsansprüchen gerecht zu werden.

Sie sind aufgrund Ihrer Schwangerschaft aktuell Spielerin a. D., aber auch als Expertin im Männerfußball tätig. Was schauen Sie lieber?

Ich habe einen gewissen Anspruch an die Übertragungen. Wenn ich am TV oder im Stream zuschaue, möchte ich verschiedene Blickwinkel haben, beispielsweise fürs Torwartspiel. Und ich möchte Situationen sofort aufgeklärt haben. Vom Wesen her schaue ich lieber Frauenfußball, gerade in den letzten Jahren.

Dazu nerven mich bei den Männern oft die langen Unterbrechungen durch den Videobeweis, der bei den Frauen noch nicht so etabliert ist. Almuth Schult

Warum?

Weil es dort meistens mehr Spielfluss gibt, nicht so viel lamentiert wird. Dazu nerven mich bei den Männern oft die langen Unterbrechungen durch den Videobeweis, der bei den Frauen noch nicht so etabliert ist. Im Stadion ist die Atmosphäre bei einem durchschnittlichen Bundesliga-Spiel der Männer dennoch aufregender, da sich die Emotionen bei über 30.000 Fans natürlich stärker potenzieren als bei 2000 oder weniger. Eigentlich gucke ich am liebsten gute Fußballspiele.

Vor der WM wird von den DFB-Frauen erwartet, dass sie das schaffen, was die Männer zuletzt in den Sand gesetzt haben. Ihre Meinung dazu?

Ich sehe darin ehrlicherweise eine große Chance für unseren Sport. Denn wenn der allgemeine Fan nach dem Turnier die Wahrnehmung hätte: „Hey, die Frauen haben es gerichtet“, könnte dies mit Sicherheit noch einige Türen aufstoßen, um den Frauenfußball weiter zu professionalisieren.

Und wenn es schiefgeht?

Dann hoffe ich, dass nicht all die Dinge, die angeschoben wurden, wieder eingestampft werden. Aber ich denke positiv und sehe es, wie gesagt, eher als Chance, diese vermeintliche „Vorlage“ der Männer zu nutzen.

Wann wäre es aus Ihrer Sicht eine erfolgreiche WM für Deutschland?

Vor allem, wenn wieder dieser Funke auf die Menschen drumherum überspringt. Wir haben bei der EM im letzten Jahr vor allem gepunktet mit Einstellung, Identifikation, Authentizität.

Unabhängig vom sportlichen Erfolg?

Ja, weil es das ist, wonach der Fußballfan in Deutschland aktuell lechzt. Er identifiziert sich momentan weniger mit der Männernationalelf. Wenn wir diese Identifikation bei den Frauen hinkriegen, haben wir schon was gewonnen. Und dann kann auch jeder verschmerzen, wenn ein K.-o.-Spiel verloren geht. Auch wenn ich mich natürlich über einen WM-Titel freuen würde.

Für wie realistisch halten Sie diesen tatsächlich nach den zuletzt schwachen Tests?

Diese Spiele waren zumindest ein Warnschuss und haben gezeigt, dass es nicht von selbst laufen wird. Dennoch finde ich, dass man als Vizeeuropameister schon den Anspruch haben muss, zu den Favoriten zu gehören, zumal die Qualität im Kader ja vorhanden ist. Wir haben in diesem Jahr in der Vorbereitung den Weltmeister geschlagen, was man zuvor über zehn Jahre nicht geschafft hat. Das war schon ein Ausrufezeichen. Ich finde es zudem schön, dass die Mädels nicht sagen, wir müssen, sondern wir wollen Weltmeister werden. Das zeigt den Anspruch an sich selbst.

Letztes Testspiel gegen Sambia verloren: Lina Magull (links) und Alexandra Popp sind bei der Frauen-WM gefordert. © Quelle: IMAGO/Laci Perenyi

Wo ordnen Sie das aktuelle DFB-Team international ein?

Das Grundgerüst steht, bis auf Giulia Gwinn fehlt auch niemand von denen, die im letzten Jahr bei der EM Stammspielerinnen waren. Ich hoffe, dass wir noch mal einen Schritt in der Entwicklung gemacht haben – andere Nationen allerdings auch. Gerade die Engländerinnen haben sich unfassbar entwickelt, auch die Professionalisierung bei unseren Gruppengegnern wie Marokko und Kolumbien ist übrigens vorangeschritten, das sollte man nicht unterschätzen. Zu den Favoriten zähle ich neben England und anderen Europäern noch die USA, Brasilien, Japan und Australien, von denen ich mir echt viel verspreche. Man hat in den letzten drei, vier Jahren gesehen, wie sie mit der Euphorie durch dieses Turnier gewachsen sind. Die werden den Heimvorteil nutzen und der WM den Stempel aufdrücken, da bin ich ganz sicher.

Leider hat sich in der letzten Zeit gezeigt, dass in der Defensive häufig die Balance gefehlt hat. Almuth Schult

Wo sehen Sie die größte Gefahr, die größten Schwächen beim deutschen Team?

Leider hat sich in der letzten Zeit gezeigt, dass in der Defensive häufig die Balance gefehlt hat, dass es Abstimmungsprobleme und Fehler im Spielaufbau gab. Diese muss man sicher deutlich reduzieren, wenn man ein Wörtchen mitreden will. Bei der EM war die Defensive nicht umsonst das Prunkstück. Mit unserer offensiven Durchschlagskraft sind wir vorne immer für ein Tor gut.

Sie haben selbst einige Turniere gespielt und gewonnen. Wie viel machen am Ende der Teamgeist und eine eingespielte Achse aus im Verhältnis zur vorhandenen Qualität?

Hier möchte ich mal den Vergleich zu den Männern ziehen (lacht). Mit Argentinien ist sicher auch nicht die beste Mannschaft Weltmeister geworden, Kroatien oder Marokko standen auch nicht aufgrund ihrer individuellen Klasse im Halbfinale. Daran sieht man, was das für ein Riesenfaktor ist. Diese Mannschaften haben sich bedingungslos füreinander reingeworfen und die zusätzlichen Prozentpunkte rausgeholt. Mit Frankreich hat es zwar eine top besetzte Mannschaft unter die letzten vier geschafft, bei den anderen drei waren es andere Qualitäten. So kann ich mir das bei den Frauen auch vorstellen.

Der DFB hat sich in Australien erneut für ein Quartier außerhalb der großen Metropolen entschieden, analog zu den Männern. Warum wollen wir Deutschen uns immer abschotten?

Ich glaube, dass der Fokus bei uns etwas anders gelegt wird – und das kann ich als Spielerin ehrlicherweise nachvollziehen. Es gibt nichts Nervigeres bei einem Turnier, als jeden Tag eine Stunde oder länger im Bus zu sitzen. Wichtig sind die Nähe zum Trainingsplatz und Topbedingungen. Dass man auch mal spontan auf den Platz kann, wenn man möchte. Bei der EM in England konnten wir mit dem Fahrrad zum Training radeln, das war total entspannt. Ich sehe es als nicht so entscheidend an, ob am Ende 500 Fans am Hotel stehen, auch wenn man sich darüber natürlich freut. Zuvor konnten wir uns die Hotels übrigens gar nicht aussuchen, sondern waren teilweise noch mit anderen Mannschaften in einem Quartier. Das war vollkommen normal, das können sich die Männer gar nicht vorstellen.

Abseits der großen Metropolen Australiens: Das deutsche Frauenteam hat sein Quartier in der Kleinstadt Wyong bezogen. © Quelle: Michelle Ostwald/dpa

Die Bundestrainerin hat kürzlich im RND-Interview gesagt, dass man den Männern noch 50 Jahre hinterherhinkt. Sehen Sie das ähnlich?

Puuh, 50 Jahre finde ich viel. Aber es sind schon noch einige Jahrzehnte – von der Übertragungsqualität, der Infrastruktur, vom ganzen Aufbau. Die Männer haben mehr oder minder vier professionelle Ligen, wir nicht mal eine. Ich habe aber auch das Gefühl, dass wir diese Zeit durch das Wissen, was wir aus dem Männerbereich und durch die gesellschaftliche Einstellung haben, deutlich schneller aufholen können – wenn es denn gewollt ist.

Ein erster Schritt waren die WM-Prämien: Die Fifa zahlt rund 30.000 Euro direkt an jede Teilnehmerin, die Siegerinnen bekommen sogar 250.000 Euro – ein Meilenstein?

Ich finde es absolut richtig, dass das Geld direkt an die Spielerinnen geht, weil sie es einfach brauchen. Bei den Männern wären die 400.000 Euro ein Zubrot gewesen, was der Durchschnittsnationalspieler vermutlich im Monat verdient. Bei den Frauen gibt es wahrscheinlich keine Bundesliga-Spielerin, die die 250.000 Euro überhaupt im Jahr bekommt. Ich bin froh, dass sich Spielerinnen aus 25 Nationen zusammengetan und mit ihren Forderungen durchgesetzt haben und hoffe, dass die Prämien am Ende auch in allen Ländern wirklich auf dem Konto jeder Einzelnen landen.

Man muss schon aufpassen, was man sagt, was intern und was extern ist. Almuth Schult über ihre Rolle als TV-Expertin

Wie schwierig ist für Sie der Spagat zwischen „Nochnationalspielerin“ und TV-Expertin?

Man muss schon aufpassen, was man sagt, was intern und was extern ist. Ich hoffe, dass ich das bisher ganz gut hinbekommen habe. Es gibt auch Situationen, in denen ich dann nicht antworten möchte. Aber es ist sicher spannend, dass ich dem Zuschauer Einblicke geben kann und darf, die man sonst nicht so bekommt – in einem gewissen Rahmen.

War schon mal eine Mitspielerin sauer, weil sie sich von Ihnen ungerecht kritisiert fühlte?

Bis jetzt würde ich behaupten, glücklicherweise nicht, und ich hoffe, dass sich diejenige in solch einem Fall bei mir melden würde.

Schauen Sie inzwischen anders auf TV-Übertragungen als früher?

Ganz klar. Mein Blickwinkel hat sich schon verändert, weil ich weiß, was hinter den Kulissen passiert und was zum Beispiel los ist, wenn sich die Regie ärgert, wenn etwas falsch eingeblendet wird, und was überhaupt alles an so einer Übertragung hängt. Das ist schon interessant. Ich versuche da auch manchmal, zwischen den Parteien zu vermitteln.