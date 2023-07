Alle Frauen-Weltmeisterinnen seit 1991 im Überblick

Seit 1991 findet die Weltmeisterschaft der Frauen analog zu den Männern im Vierjahresrhythmus statt. Mit vier WM-Titeln sind die USA Rekordweltmeister. Zudem standen die US-Ladys ein fünftes Mal im Endspiel. Deutschland liegt mit zwei WM-Triumphen und einer weiteren Finalteilnahme auf Platz zwei im Ranking. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), blickt auf alle Weltmeisterinnen seit 1991.

1991 Weltmeister: USA (WM in China)

Die erste Austragung einer WM-Endrunde für Frauen-Nationalmannschaften fand im November 1991 mit zwölf Teams in China statt. Die DFB-Auswahl überstand die Vorrunde mit einer makellosen Bilanz von drei Siegen und 9:0-Toren. Mit fünf Toren stach Stürmerin Heidi Mohr dabei heraus. Im Viertelfinale setzte sich die Elf von Bundestrainer Gero Bisanz nach Verlängerung gegen Dänemark durch. Erneut erzielte Heidi Mohr das entscheidende Tor. Im Halbfinale unterlagen die DFB-Frauen dem späteren Weltmeister USA mit 2:5 und hatten auch im Spiel um Platz drei den Schwedinnen beim 0:4 nichts entgegenzusetzen.

1995 Weltmeister: Norwegen (WM in Schweden)

Die zweite Austragung einer Frauen-WM-Endrunde fand im Juni 1995 in Schweden statt. Abermals nahmen zwölf Teams teil, die in drei Vierergruppen um die Teilnahme in der K.-o.-Runde spielten. Die Auswahl von Bundestrainer Gero Bisanz tat sich in den beiden ersten Gruppenspielen schwer, ehe beim 6:1 über Brasilien der Knoten platzte. Anschließend zog die DFB-Auswahl nach Siegen über England (3:0) und China (1:0) gar ins WM-Endspiel ein. Im strömenden Regen im Rasundastadion in Solna unterlagen die DFB-Frauen um Silvia Neid, Birgit Prinz und Heidi Mohr den Norwegerinnen mit 0:2.

1999 Weltmeister: USA (WM in den USA)

Für die Endrunde im Juni und Juli 1999 in den USA waren erstmals 16 Teams qualifiziert. Die DFB-Auswahl wurde nach dem Abschied von Gero Bisanz nun von Bundestrainerin Tina Theune (bis 2008 Theune-Meyer) betreut. Einem 1:1-Unentschieden zum Auftakt gegen Italien ließen die DFB-Frauen einen 6:0-Kantersieg über Mexiko folgen, ehe das ebenfalls torreiche 3:3 gegen Brasilien den Einzug ins Viertelfinale sicherte. Dort scheiterten die Deutschen trotz zweimaliger Führung mit 2:3 an den USA. Die Gastgeberinnen gewannen schließlich das Endspiel im Elfmeterschießen gegen China.

Die USA gewann 1999 die Weltmeisterschaft der Frauen. © Quelle: Imago/HochZwei/Sportstock

2003 Weltmeister: Deutschland (WM in den USA)

Gastgeber der vierten WM-Endrunde im September und Oktober 2003 waren erneut die USA. Nach dem Ausbruch des Sars-Virus in China veranlasste die Fifa für die 16 teilnehmenden Teams kurzfristig die Verlegung. Mit drei Vorrundensiegen inklusive eines Torverhältnisses von 13:2 zog die DFB-Auswahl von Bundestrainerin Tina Theune-Meyer ins Viertelfinale ein. Dort feierte das Team ein berauschendes 7:1-Schützenfest über Russland. Kerstin Garefrekes und Birgit Prinz zeichneten sich jeweils als Doppeltorschützin aus. Im Halbfinale setzte die Theune-Auswahl ihren souveränen Siegeszug fort und entthronte Weltmeister USA mit einem ungefährdeten 3:0-Sieg. Im Endspiel in Carson entwickelte sich zwischen der DFB-Auswahl und Schweden eine ausgeglichene Partie, in der es nach 90 Minuten 1:1 stand. Die eingewechselte Nia Künzer erzielte schließlich das Golden Goal zum 2:1-Sieg und sicherte Deutschlands Frauen den ersten WM-Titel.

2007 Weltmeister: Deutschland (WM in China)

Mit großen Hoffnungen und Ambitionen startete Titelverteidiger Deutschland bei der fünften WM-Endrunde, die im September 2007 zum zweiten Mal nach 1991 in China ausgetragen wurde. Die Fifa hatte den Asiaten die Endrunde als Kompensation für die verpasste WM-Ausrichtung 2003 anvertraut. Die DFB-Auswahl von Bundestrainerin Silvia Neid setzte mit einem 11:0-Sieg über Argentinien im Auftaktspiel sogleich ein Ausrufezeichen – dem bis dato höchsten Sieg der Frauen-WM-Historie. Nach einem torlosen Remis gegen England fand die Neid-Elf schnell wieder zurück in die Spur, war in der Folge von keinem Team zu stoppen – und gewann auch das Endspiel gegen Brasilien ungefährdet mit 2:0 (Tore: Birgit Prinz, Simone Laudehr). Die DFB-Auswahl schaffte es somit als erstes Team, den WM-Titel zu verteidigen. Weitere WM-Premiere: Neids Mannschaft blieb im gesamten Turnierverlauf ohne Gegentor.

Die DFB-Frauen bei der Siegerehrung der WM 2007. © Quelle: Imago/Sven Simon

2011 Weltmeister: Japan (WM in Deutschland)

Titelverteidiger Deutschland richtete im Juni und Juli 2011 die sechste Endrunde aus. 16 Mannschaften spielten in neun Stadien um den Titel. Die Gastgeberinnen vermochten in der Vorrunde spielerisch nicht zu überzeugen, wenngleich die Elf von Bundestrainerin Silvia Neid diese mit neun Punkten aus drei Spielen auf Platz eins abschloss. Im Viertelfinale traf die DFB-Auswahl in Wolfsburg auf Japan und stand vor der ersten echten Bewährungsprobe – die bitter endete. Gegen den späteren Weltmeister gab es eine 0:1-Niederlage. Erstmals nach 15 WM-Spielen ging das deutsche Team wieder als Verlierer vom Platz.

2015 Weltmeister: USA (WM in Kanada)

Bei der siebten Ausgabe der Frauen-WM traten im Juni und Juli 2015 in Kanada erstmals 24 Mannschaften in sechs Gruppen gegeneinander an. Mit einem 10:0-Auftakt über die Elfenbeinküste setzte das Team von Bundestrainerin Silvia Neid sogleich ein Highlight. Nach dem Gruppensieg setzte sich die DFB-Auswahl auch im Achtelfinale gegen Schweden (4:1) durch. Torhüterin Nadine Angerer avancierte im Elfmeterschießen des Viertelfinales gegen Frankreich zur Heldin und führte die DFB-Auswahl ins Halbfinale. Dort verpasste die Neid-Truppe gegen den späteren Weltmeister USA den Finaleinzug.

Rekordsieger USA krönt sich 2015 zum dritten Mal als Frauen-Weltmeister. © Quelle: imago/Xinhua

2019 Weltmeister: USA (WM in Frankreich)

Auch die achte WM-Endrunde der Frauen im Juni und Juli 2019 in Frankreich wurde von den USA dominiert. Nachdem die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Vorrunde mit drei Siegen und ohne Gegentor als Gruppensieger überstanden hatte und auch im Achtelfinale gegen Nigeria (3:0) nichts anbrennen ließ, wartete mit Schweden ein echt harter Brocken. Trotz der frühen 1:0-Führung durch Lina Magull verlor die DFB-Auswahl mit 1:2 und schied im Viertelfinale aus. Die USA gewannen das Endspiel von Lyon mit 2:0 gegen die Niederlande und sicherten sich ihren vierten WM-Titel.