TV-Blackout abgewendet: ARD und ZDF übertragen Spiele der Frauen-WM

Führungsetage erweitert

FC Augsburg verpflichtet Marinko Jurendic als Sportdirektor

Der FC Augsburg installiert in Marinko Jurendic einen neuen Sportdirektor. Das teilten die Fuggerstädter am Mittwoch mit. Der 45-Jährige wechselt vom Schweizer Erstligisten FC Zürich in die Bundesliga.