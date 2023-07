Pleite gegen Nigeria: WM-Gastgeber Australien bangt ums Achtelfinale

Gastgeber Australien muss bei der Frauen-WM um den Einzug ins Achtelfinale bangen. Etwas überraschend verlor das Team von Trainer Tony Gustavsson am Donnerstag in Brisbane 2:3 (1:1) gegen Nigeria. Emily van Egmond (45.+1 Minute) brachte die „Matildas“ in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zunächst in Führung, doch Uchenna Kanu (45.+6) glich noch vor dem Pausenpfiff aus. In einer mit viel Leidenschaft geführten Partie erzielten Osinachi Ohale (65.) und die für den FC Barcelona stürmende Asisat Oshoala (72.) vor 49.156 Fans die weiteren Tore für die „Super Eagles“. Alanna Kennedys Kopfballtreffer zum 2:3 (90.+10) kam zu spät.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Barbara Barkhausen, Chantal Ranke und Frank Hellmann sind für Sie in Down Under dabei. Verpassen Sie nichts: alle Infos, Ergebnisse, Tabellen, Hintergründe und Analysen zum Turnier. Alle Infos

Vor dem letzten Spieltag in Gruppe B liegt Nigeria in der Tabelle vor den punktgleichen Kanadierinnen (beide 4) auf Platz eins. Australien (3) folgt dahinter, das punktlose Irland hat keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Mit einem Sieg gegen Olympiasieger Kanada am kommenden Montag (12 Uhr MESZ) würde Australien sicher die Runde der letzten 16 Teams erreichen. Nigeria reicht im Parallelspiel gegen Irland bereits ein Punkt für den Einzug in die K.o.-Phase.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der turbulenten Nachspielzeit der ersten Halbzeit legten die Gastgeberinnen durch van Egmond vor, kassierten aber prompt den Ausgleich. Ohne den verletzten Star Sam Kerr fehlte Australiens Team in der Offensive oft die Ideen, defensiv leistete sich die Gustavsson-Elf ebenfalls Schwächen. Beim 1:3 profitierte Oshoala von einem Missverständnis zwischen Innenverteidigerin Kennedy und Torfrau Mackenzie Arnold. In der zwölfminütigen Nachspielzeit war Kennedys Kopfballtor nach einer Ecke zu wenig, um noch die Wende zu schaffen.