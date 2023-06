Ein fauler Kompromiss von FIFA-Boss Infantino

Präsident Gianni Infantino dürfte sich kräftig auf die Schulter geklopft haben. So liest sich zumindest die Mitteilung der FIFA, in der der Fußball-Weltverband am Freitag erklärte, dass bei der in rund drei Wochen beginnenden Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland bunte Kapitänsbinden erlaubt sind. Damit dürfen sich die Spielführerinnen etwa für Werte wie Inklusion, Geschlechtergleichheit oder Frieden stark machen. Nur eine Auswahl: Insgesamt acht verschiedene Themen gibt die FIFA vor, für die es sich ihrer Meinung nach zu kämpfen lohnt. Die Rechte der LGBTQIA+-Gemeinde fehlen jedoch in der Auflistung. Konkret heißt das: Die Regenbogenbinde, die die deutsche Kapitänin Alexandra Popp während des Turniers tragen wollte, ist verboten.

Eine Erklärung für diese Entscheidung liefert die FIFA nicht. Stattdessen lobt Infantino sich und seinen Verband in blumigen Worten für die Einführung der erlaubten Armbänder. „Der Fußball verbindet die Welt, und unsere globalen Veranstaltungen wie die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft haben die einzigartige Kraft, Menschen zusammenzubringen und Freude, Begeisterung und Leidenschaft zu wecken“, wird der FIFA-Präsident zitiert: „Aber der Fußball kann noch mehr - er kann das Rampenlicht auf sehr wichtige Themen in unserer Gesellschaft lenken.“ Welche Themen dies sind bestimmen jedoch offenbar allein der Schweizer und seine Gefolgschaft. Freiheit ja, aber nur bis zu einem gewissen Punkt.

Natürlich ist die Lage beim Weltfußballverband kompliziert. In manchen der Mitgliedsländer herrschen andere kulturelle und gesellschaftliche Ansichten als in der westlich geprägten Welt. Dennoch ist die nun getroffene Entscheidung nicht mehr als ein fauler Kompromiss.

Debakel um „One Love“-Binde bleibt von FIFA unerwähnt

Und: Das Debakel rund um die „One Love“-Binde bei der Männer-WM im vergangenen Winter in Katar blieb von der FIFA am Freitag gänzlich unerwähnt. Kein Eingeständnis, dass das erst kurz nach Turnierbeginn verhängte Verbot des unter anderem für Diversität stehenden Symbols, ein Fehler gewesen sei. Kein Hinweis darauf, dass die hitzige Debatte in Katar als Denkanstoß gedient hätte. Stattdessen vermittelt die FIFA den Eindruck, die Einführung der bunten Kapitänsbinden bei der Frauen-WM sei eine von ihr entwickelte und aus dem Nichts entstandene Idee.