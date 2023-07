USA bis Schweden: Das sind die Favoriten auf den WM-Titel

Vom 20. Juli bis zum 20. August findet die Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland statt. Wer sind die Favoriten? Welche Stars verabschieden sich bei diesem Turnier von der ganz großen Bühne? Und wer könnte ganz groß rauskommen? Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), gibt den Überblick.

Diese Nationen haben Chancen auf den Titel





















Deutschland: den Hype mitnehmen

Der Auftritt der DFB-Frauen bei der Europameisterschaft in England 2022 hat die Herzen der Fußballfans höherschlagen lassen. Trotz der 1:2-Finalniederlage hat der Frauenfußball hierzulande einen ordentlichen Aufschwung erlebt, was sich vor allem an den Zuschauerzahlen in der Bundesliga ablesen lässt. Dass die Deutschen damit als Favorit auf den WM-Titel gelten, steht außer Frage.

Stürmerin Alexandra Popp führt das Aufgebot als Kapitänin an. Ihr energisches Spiel sowie ihre kämpferischen Leistungen machen den gegnerischen Abwehrreihen das Leben schwer. Selbst wenn sie über 90 Minuten nicht wirklich im Spiel ist, ist sie jederzeit torgefährlich. Neben Popp wird der Fokus besonders auf Lena Oberdorf liegen. Das große Talent hat sich bereits bei der EM als feste Größe im Team bewiesen und wurde zur besten jungen Spielerin. Nun kann die 21-Jährige endgültig in die Reihe der Topakteurinnen aufsteigen. Mit Klara Bühl, Lina Magull, Sara Däbritz, Lea Schüller, Jule Brand und Sydney Lohmann ist die Offensive aber auf allen Positionen stark besetzt. Torhüterin Merle Frohms zählt inzwischen zur Weltklasse.

Alexandra Popp führt das deutsche Aufgebot an. © Quelle: IMAGO/Michaela Merk

Einzig in der Abwehr gibt es durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Giulia Gwinn und Carolin Simon (beide Kreuzbandriss) einen Leistungsabfall. Die Position könnte die große Schwachstelle werden – vor allem, wenn es in der K.-o.-Runde gegen Topgegner wie Frankreich oder England geht.

Auch wenn die letzten Testspiele gegen Vietnam (2:1) und Sambia (2:3) nicht zur Zufriedenheit von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg liefen, ist Deutschland ein Kandidat auf den Titel. Nach dem Viertelfinal-Aus bei der WM 2019 sind der Wille und die Motivation jedenfalls groß.

Die Gruppenphase (H)

24. Juli, 10.30 Uhr (Melbourne): Deutschland – Marokko

30. Juli, 11.30 Uhr (Sydney): Deutschland – Kolumbien

3. August, 12 Uhr (Brisbane): Südkorea – Deutschland

USA: auf dem Weg zum Serienweltmeister

2015 und 2019 konnte das US-Frauen-Nationalteam (USWNT) jeweils den goldenen Pokal in die Höhe strecken. Und auch in diesem Jahr ist die Zielsetzung von Trainer Vlatko Andonovski klar. „Wäre ich mit etwas weniger als einem dritten Sieg in Folge zufrieden?“, fragte Andonovski auf einem Medientag kurz vor der Abreise nach Neuseeland und antwortete lachend: „Absolut nicht.“ Die Chancen dafür stehen gut.

Superstar Alex Morgan und Mittelfeldspielerin Lindsey Horan führen das Team als Kapitäninnen an, das in diesem Jahr mit vielen neuen Talenten an den Start geht. Dazu zählen unter anderem die 23-jährige Sophia Smith, die bereits als Nachfolgerin Morgans gesehen wird, sowie die 18-jährige Alyssa Thompson, die Anonovski als „aufregende Spielerin“ bezeichnet. Im letzten Test vor der WM machte noch eine weitere junge Akteurin auf sich aufmerksam. Gleich zweimal traf die 21-jährige Trinity Rodman im Test gegen Wales und meldete damit ebenfalls Anspruch auf die Startformation an.

Megan Rapinoe (l.) und Alex Morgan sind die Superstars im US-Team. © Quelle: IMAGO/Shutterstock

Die Spielmacherin und Toptorschützin der vergangenen WM, Megan Rapinoe, wird ihr letztes Turnier spielen – Ende des Jahres wird sie ihre Karriere beenden. Die 38-Jährige wird ihr Team voraussichtlich eher als Mentorin als auf dem Rasen unterstützen, da gleich mehrere Verletzungen sie in diesem Jahr ausbremsten. Dennoch wird die Offensivspielerin alles daransetzen, sich gebührend von der großen Bühne zu verabschieden.

Auch wenn die Verletzung von der eigentlichen Kapitänin Becky Sauerbrunn ein herber Verlust für das Team ist, führt auch bei dieser WM wieder kein Weg an den starken US-Frauen vorbei.

Die Gruppenphase (E)

22. Juli, 3 Uhr (Auckland): USA – Neuseeland

27. Juli, 3 Uhr (Wellington): USA – Niederlande

1. August, 9 Uhr (Auckland): Portugal – USA

Australien: Sam Kerr und die Matildas hoffen auf den Heimvorteil

Stürmerin Sam Kerr ist der strahlende Star der Australierinnen. Seit 2019 läuft sie für den FC Chelsea in der Women‘s Super League (WSL) auf, erzielte in 65 Partien bisher 53 Tore und gewann kürzlich zum dritten Mal in Folge die Meisterschaft. Doch hinter den Matildas steckt noch viel mehr, Grund dafür ist vor allem der schwedische Trainer Tony Gustavsson.

Sam Kerr und ihr Coach Tony Gustavsson wollen mit den Matildas alle überraschen. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Im Januar 2021 übernahm er das Team unter schwierigen Bedingungen: Die Terminierung der Heim-WM 2023 stand bereits fest, entsprechend groß war der Druck der Öffentlichkeit von Beginn an. Das Ende im Viertelfinale der Asienmeisterschaften 2022 stellte den 49-Jährigen zwischenzeitlich vor größere Probleme. Doch Stand jetzt hat er sein Team gut vorbereitet. Gustavsson lenkte die Aufmerksamkeit weg von Kerr, hin zu weiteren Spielerinnen, rotierte seine Elf immer wieder durch, um mehrere Optionen zu testen.

Und Qualität hat der Kader allemal: Rechtsverteidigerin Ellie Carpenter sammelte mit Olympique Lyon Erfahrung auf höchster Ebene, Mittelfeldspielerin Caitlin Foord spielte eine hervorragende Saison für Arsenal und von Stürmerin Cortnee Vine wird ein starkes Turnier erwartet. Die 25-Jährige ist nur eine von zwei Spielerinnen, die bei einem australischen Verein (Sydney FC) unter Vertrag steht und erfreut sich daher in ihrem Heimatland großer Beliebtheit.

Fünf der letzten sechs Testspiele haben die Matildas gewonnen – zum Teil gegen namhafte Gegner wie England und Schweden. Nur gegen Schottland setzte es im April dieses Jahres eine 0:1-Niederlage. Dennoch hoffen sie, den Heimvorteil nutzen und den Schwung mitnehmen zu können. Trotz der unberechenbaren Gruppenkonstellation dürften am Einzug in die K.-o.-Runde nur wenige Zweifel bestehen.

Die Gruppenphase (B)

20. Juli, 12 Uhr (Sydney): Australien – Irland

27. Juli, 12 Uhr (Brisbane): Australien – Nigeria

31. Juli 12 Uhr (Melbourne): Kanada – Australien

Spanien: Drei Stammspielerinnen protestieren weiter

Jorge Vilda, Nationaltrainer Spaniens, zeigt sich vor der EM optimistisch wie selbstbewusst. „Spanien hatte noch nie eine so komplette Mannschaft mit so vielen Möglichkeiten“, sagte der 42-Jährige kurz vor dem Abflug des Teams nach Neuseeland. Doch der Optimismus trügt. Ende letzten Jahres erhoben 15 Spielerinnen ihre Stimme, protestierten gegen den Verband – und forderten die Entlassung Vildas. Sie klagten über die Bedingungen, die ihre „Gesundheit“ und ihren „emotionalen Zustand“ beeinträchtigen würden. Die Konsequenz: Die Spielerinnen wollen nicht mehr für „La Selección“ auflaufen.

Nachdem der Verband einige Bedingungen verbessert haben soll, sind die meisten zurück. Mapi León (Verteidigung), Mariona Caldenty und Aitana Bonmatí (beide Mittelfeld) fehlen allerdings im WM-Aufgebot der Spanierinnen – und reißen eine Lücke auf ihren Positionen. „Mapi León hat eine Art zu leben und gewisse Werte. Ich kann nicht zurück, es muss einen Wandel geben“, erklärte die Verteidigerin des FC Barcelona gegenüber dem katalanischen Radiosender RAC1.

Die zweifache Weltfußballerin Alexia Putellas ist zurück auf dem Platz. © Quelle: picture alliance / Newscom

Was Vilda Hoffnung macht: Superstar Alexia Putellas ist nach ihrem Kreuzbandriss im letzten Jahr pünktlich zurück auf dem Platz und wird erneut eine der Führungsspielerinnen sein. Die zweimalige Weltfußballerin soll der Angelpunkt im schnellen Angriffsspiel mit hohem Gegenpressing sein. In der Liga spielte Putellas bisher aber nicht länger als 30 Minuten, im Testspiel gegen Dänemark immerhin 58. Die Titel-Chancen Spaniens werden stark davon abhängen, wie fit Putellas wirklich ist.

Die Gruppenphase (C):

21. Juli, 9.30 Uhr (Wellington): Spanien - Kroatien

26. Juli, 9.30 Uhr (Auckland): Spanien - Sambia

31. Juli, 9 Uhr (Wellington): Japan - Spanien

Brasilien: Marta will endlich den großen Titel

Marta darf noch mal: Mit 37 Jahren wird der Superstar seine sechste Weltmeisterschaft spielen. Das war im Vorfeld alles andere als selbstverständlich. Im vergangenen Jahr zog sich die sechsmalige Weltfußballerin einen Kreuzbandriss zu, der sie monatelang ausbremste. Nun hat sie die Chance, bei ihrer letzten WM ihren eigenen Torrekord von 17 Treffern auszubauen. Mit ihrer einmaligen Spielweise wurde Marta zum ersten richtig großen Star im Frauenfußball, der den Weg für viele Frauen weltweit ebnete. Brasiliens Trainerin Pia Sundhage blieb kaum eine andere Wahl, als „A Rainha“ noch einmal zu nominieren.

Wie viel sie sportlich eingreifen wird, ist aber noch unklar. „Ich weiß nicht, ob sie in der Startelf stehen wird“, erklärte Sundhage, die die 108-malige Torschützin Brasiliens vor allem wegen ihrer Erfahrung mitnimmt. Für das Team ist klar, dass es alles daransetzen will, Marta den ersten Titel auf ganz großer Bühne zu schenken – denn dieser blieb ihr bisher verwehrt. Beim WM-Turnier 2007 kam Brasilien zwar ins Finale, unterlag dort aber Deutschland. In allen darauffolgenden Turnieren konnte kein einziges K.-o.-Spiel mehr gewonnen werden.

Marta war der erste große Star im Frauenfußball, nun spielt sie das letzte Mal auf der ganz großen Bühne. © Quelle: IMAGO/Sports Press Photo

Nicht mit dabei ist Martas langjährige Wegbegleiterin und Sturmpartnerin Cristiane. Stattdessen setzt Sundhage auf einen Mix aus Jugend und Erfahrung, was „die Erfolgsformel sein könnte.“ Allein in der Offensive hat das Team einiges zu bieten: Die 31-jährige Debinha verzeichnete in der National Women‘s Soccer League (NWSL) bisher sieben Torbeteiligungen, Kerolin (23 Jahre) traf für North Carolina Courage bereits achtmal und Geyse (25 Jahre) war mit ihren Aktionen wesentlich am Champions-League-Titel des FC Barcelona beteiligt. In der Defensive sollen die erfahreneren Kathellen und Rafaelle für Stabilität sorgen.

Die Gruppenphase dürfte für die Brasilianerinnen kein Problem sein. Allerdings könnte im Achtelfinale bereits Deutschland warten. Bleibt abzuwarten, ob der Kader mit elf Neulingen den K.-o.-Runden-Fluch dann besiegen kann.

Die Gruppenphase (F)

24. Juli, 13 Uhr (Adelaide): Brasilien – Panama

29. Juli, 12 Uhr (Brisbane): Frankreich – Brasilien

2. August, 12 Uhr (Melbourne): Jamaika – Brasilien

England: Wie geht Wiegman mit den Ausfällen um?

Bei der Europameisterschaft 2022 ist zwar Stürmerin Beth Mead als Torschützenkönigin und beste Spielerin des Turniers hervorgestochen, doch für die Engländerinnen gilt: Der Star ist das Team. In allen sechs Partien bis zum Titel setzte Trainerin Sarina Wiegman auf dieselbe Startelf. Mit dem Titel im eigenen Land entfachten die Engländerinnen eine riesige Begeisterung und zählen damit auch zum Favoritenkreis auf den WM-Titel.

In diesem Jahr gestaltet sich die Lage etwas schwieriger. Gleich vier Stammkräfte brechen Wiegman weg: Rekordtorschützin Ellen White hat ihre Karriere beendet, Stürmerin Fran Kirby leidet an Knieproblemen und Beth Mead sowie Innenverteidigerin und Kapitänin Leah Williamson rissen sich das Kreuzband. Offensiv wie defensiv muss die niederländische Trainerin daher nach Alternativen suchen.

Im Sturm dürfte sie dabei auf Rachel Daly setzen. Die 31-Jährige präsentierte sich in der Women‘s Super League (England) treffsicher und erzielte für ihren Klub Aston Villa 22 Tore in 22 Partien. Mit Alessia Russo, die für Manchester United zehnmal traf, steht ihr eine starke Sturmpartnerin zur Seite. In den letzten beiden Testspielen fehlte es allerdings an Durchschlagskraft: Ein 0:2 gegen Australien war nach 30 ungeschlagenen Spielen in Serie die erste Niederlage unter Wiegman. Auch ein 0:0 gegen Portugal war eher enttäuschend.

Rachel Daly wurde in England in diesem Jahr mit 22 Treffern Torschützenkönigin. © Quelle: IMAGO/Sportimage

Insgesamt bringt die 53 Jahre alte Trainerin in ihrem Kader dennoch eine gute Mischung aus Erfahrung und Talent zusammen. Im Mittelfeld gilt es, die Legionärinnen Georgia Stanway (FC Bayern München) und Keira Walsh (FC Barcelona) auf dem Zettel zu haben. Chloe Kelly (Manchester City), die im EM-Finale gegen Deutschland das entscheidende Tor erzielte, dürfte mit ihren zielsicheren Flanken zu den Schlüsselspielerinnen zählen. Nachwuchsstürmerin Lauren James könnte ihren Durchbruch schaffen.

Die Gruppenphase (D)

22. Juli, 11.30 Uhr (Brisbane): England – Haiti

28. Juli, 10.30 Uhr (Sydney): England – Dänemark

1. August, 13 Uhr (Adelaide): China – England

Frankreich: auf dem Weg vom Chaos zum Erfolg?

Die Rekordtorschützin ist zurück: Eugénie Le Sommer steht im WM-Kader Frankreichs, nachdem Ex-Nationaltrainerin Corinne Diacre sie zwei Jahre lang nicht berücksichtigt hatte. Das Engagement von Diacre wurde im April dieses Jahres allerdings beendet, nachdem drei Leistungsträgerinnen ihretwegen aus dem Nationalteam zurückgetreten waren. Kapitänin und Verteidigerin Wendie Renard sowie die Stürmerinnen Kadidiatou Diani und Marie-Antoinette Katoto warfen der 48-Jährigen vor, dass das „derzeitige System“ nicht wettbewerbsfähig sei und es an Professionalität fehle.

Diacre soll sich nach Aussagen der drei Spielerinnen extrem autoritär verhalten und ein Klima der Angst verbreitet haben. Zwar weigerte sich der französische Fußballverband (FFF) zunächst zu handeln, warf Diacre dann aber doch raus. Zudem trat Präsident Noel Le Graet zurück.

Mit dem neuen Trainer Hervé Renard kehrte auch Kapitänin Wendie Renard zurück ins Team – die beiden sind übrigens nicht verwandt. © Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Rund vier Monate vor dem WM-Start bekam Hervé Renard die Aufgabe, das Chaos zu ordnen und ein Team für das Turnier zu bilden. Die drei Protestlerinnen kehrten freiwillig zurück, Le Sommer und Mittelfeldspielerin Amandine Henry wurden von Renard zurückgeholt. Doch das Schicksal erschwerte dem 54-Jährigen die Aufgabe: Katoto zog sich ebenso wie Topstürmerin Delphine Cascarino einen Kreuzbandriss zu. Henry verletzte sich während der Vorbereitung.

Mit Wendie Renard kehrt aber eine wichtige Konstante in die Defensive zurück. Die 32-Jährige gilt als eine der besten Innenverteidigerinnen der Welt. Die 28 Jahre alte Diani soll die Offensive anführen und die talentierten Nachwuchsspielerinnen Vicki Becho und Naomie Feller mitziehen. Im Mittelfeld dürften Sandie Toletti und Grace Geyoro die Fäden ziehen. Dass das funktionieren kann, zeigten die bisherigen Testspiele: In diesem Jahr gewannen die Französinnen fünf von sechs Partien, nur gegen Norwegen spielten sie unentschieden. Das Team könnte nach unruhigen Monaten zur Wundertüte werden.

Die Gruppenphase (F)

23. Juli, 12 Uhr (Sydney): Frankreich – Jamaika

29. Juli, 12 Uhr (Brisbane): Frankreich – Brasilien

2. August, 12 Uhr (Sydney): Panama – Frankreich

Norwegen: viel Talent, aber zuletzt ohne Chance

Wohl kaum ein Team verfügt über so großes Potenzial wie Norwegen. Ada Hegerberg führte Olympique Lyon seit 2014 mit 158 Toren zu sechs Champions-League-Titeln und damit an die Spitze Europas, wurde zudem selbst Weltfußballerin des Jahres. Caroline Graham Hansen hat sich als schnelle Spielmacherin einen Namen beim FC Barcelona gemacht. Ingrid Engen ist in den letzten zwei Saisons zu einer festen Größe im defensiven Mittelfeld Barcelonas geworden.

Und auch sonst ist der Kader auf nahezu allen Positionen qualitativ hochwertig besetzt: Kapitänin Maren Mjelde und Offensivspielerin Guro Reiten wurden gerade erneut Meister mit dem FC Chelsea, zahlreiche weitere Spielerinnen füllen in der Women‘s Super League zentrale Rollen in ihren Klubs aus. Dennoch ist es den starken Norwegerinnen in den letzten Jahren nicht gelungen, ihrer Favoritinnenrolle gerecht zu werden. Bei der WM 2019 war im Viertelfinale gegen England Schluss. Im letzten Jahr blamierte sich das Team in der EM-Gruppenphase mit 0:8 - wieder hieß der Gegner England. Die deutliche Pleite war gleichbedeutend mit der höchsten Niederlage der EM-Geschichte. Norwegen schied bereits in der Gruppenphase aus.

Ada Hegerberg will mit ihrem Team in diesem Jahr die Schmach der EM 2022 ins Gegenteil verkehren. © Quelle: IMAGO/Sports Press Photo

Nun soll die neue Trainerin Hege Riise frische Impulse setzen. Als Spielerin erlebte sie zumindest bereits erfolgreiche Zeiten: 1995 wurde sie Weltmeisterin und Spielerin des Turniers. Sie geht ihre Aufgabe unkonventionell und optimistisch an – und bekommt dafür Unterstützung vom norwegischen Fußballverband. „Sie müssen sich frei fühlen und das Gefühl haben, dass sie herausfordernd sind, und nicht, dass sie Favoriten in diesem Turnier sind – ist schon viele Jahre her, dass wir es waren“, sagte Lisa Klaveness, Präsidentin des Verbandes.

Die Testspielbilanz verspricht bisher Gutes: Nur eine Niederlage gegen Brasilien steht seit dem Ende der EM zu Buche. Allerdings spielten die Norwegerinnen im April ihre letzten Partien vor der WM. Nichtsdestotrotz ist dem Team eine Überraschung durchaus zuzutrauen.

Die Gruppenphase (A)

20. Juli, 9 Uhr (Auckland): Neuseeland – Norwegen

25. Juli, 10 Uhr (Dunedin): Schweiz – Norwegen

30. Juli, 9 Uhr (Auckland): Norwegen – Philippinnen

Niederlande: mit neuem Coach zu alter Stärke

Der niederländische Frauenfußball erlebte im vergangenen Jahr einen ordentlichen Dämpfer. Bei der EM in England war nach einer 0:1-Niederlage gegen Frankreich bereits im Viertelfinale Schluss – und das, obwohl die Niederlande als eine der Turnierfavoritinnen ins Rennen gegangen waren. Völlig zu Recht: 2017 holten sie den EM-Titel im eigenen Land und sorgten für einen riesigen Aufschwung des Frauenfußballs. 2019 bestätigten sie mit dem Vizeweltmeistertitel die starke Entwicklung.

Doch mit Mark Parson, Nachfolger von Erfolgstrainerin Sarina Wiegman, sollte es nicht so recht laufen. Viele Spielerinnen bezeichnen sein Engagement als „verlorenes Jahr“. Andries Jonker übernahm deswegen kurz nach der EM und verhalf dem Team um FIFA-Weltfußballerin Lieke Martens, Offensivallrounderin Danielle van de Donk und Spielmacherin Jill Roord zu alter Stärke – und neuer Frische. So arbeitete Jonker vor allem an der Fitness der Löwinnen, gönnte den Topspielerinnen auch mal eine Pause.

Mit ihrem Wechsel vom VfL Wolfsburg zu Manchester City wird Roord zu einem der teuersten Transfers im Frauenbereich. City soll etwa 400.000 Euro für die Spielmacherin gezahlt haben. © Quelle: Boris Baschin

Dazu experimentiert der 60-Jährige mit einem neuen System und scheint auf die Nachwuchstalente Victoria Pelova und Esmee Brugts als Außenverteidigerinnen zu setzen. Insbesondere auf die 19-jährige Brugts, die vorher immer als Stürmerin spielte, sollte man daher achten. Sie gilt als das neue Wunderkind. Darüber hinaus setzt Jonker auf Erfahrung: Elf Spielerinnen aus dem EM-Kader von 2017 sind noch im Kader, gegenüber der EM 2022 gibt es nur drei Veränderungen. Eine ist allerdings besonders schmerzhaft: Rekordtorschützin Vivianne Miedema fällt wie viele andere Topspielerinnen mit einem Kreuzbandriss aus.

Trotzdem scheint die Stimmung zu passen, wie auch die guten Leistungen in der Vorbereitung gezeigt haben. Spätestens nach dem zweiten Gruppenspiel lässt sich mehr über die WM-Ambitionen von „Oranje“ sagen: Dann kommt es mit der Partie gegen die USA zur Neuauflage des vorherigen WM-Finals.

Die Gruppenphase (E)

23. Juli, 14 Uhr (Dunedin): Niederlande – Portugal

27. Juli, 3 Uhr (Wellington): USA – Niederlande

1. August, 9 Uhr (Dunedin): Vietnam – Niederlande

Schweden: die Dauerfavoritinnen ohne Titel

Schweden ist im Frauenfußball einer der ganz großen Namen. Kein Turnier vergeht, ohne dass das Team von Peter Gerhardsson nicht zum Kreis der Favoriten zählt. Das liegt vor allem an der Konstanz: Schweden ist das einzige Team aus Europa, das bisher an allen Welt- und Europameisterschaften teilgenommen hat. Dreimal erzielte die Auswahl der Skandinavierinnen bei Weltmeisterschaften den dritten Platz (1991, 2011 und 2019), erreichte 2003 die Vizeweltmeisterschaft und holte zweimal die olympische Silbermedaille (2016, 2021). Eine gute Statistik allein reicht aber noch lange nicht zum ganz großen Sprung. Denn: Der Europameistertitel von 1984 markiert bislang den einzigen Turniersieg der Schwedinnen.

In diesem Jahr geht Schweden abermals mit einem erfahrenen wie talentierten Kader ins Rennen. Allen voran Fridolina Rolfö könnte zur Schlüsselfigur werden. Für den FC Barcelona erzielte sie in der vergangenen Saison in 32 Spielen zwölf Tore, obwohl sie dort als Linksverteidigerin eingesetzt wird. Gerhardsson nutzt ihre Kreativität für sein System anders und stellt sie daher auf der Zehner-Position oder als Außenstürmerin auf. Ergänzt wird die Offensive um Stina Blackstenius und Lina Hurtig (FC Arsenal).

Auf ihr liegen große Hoffnungen der Schweden: Fridolina Rolfö. © Quelle: IMAGO/Bildbyran

Kapitänin Magdalena Eriksson und Linda Sembrant bilden in der Innenverteidigung ein eingespieltes Gespann. Generell beschreibt das Prädikat „Erfahrung“ den Kader am besten: Fünf Spielerinnen haben mehr als 100 Länderspiele, 13 Frauen waren bereits 2019 im Kader. Mit Mittelfeldspielerin Caroline Seger haben die Schweden die Athletin mit den meisten Länderspielen Europas (233 Einsätze) in ihrem Kader. Allerdings hat der Einfluss von Stammkräften wie Kosovare Asllani, Olivia Schough und Sofia Jakobsson allmählich nachgelassen. Jüngere Spielerinnen wie Filippa Angeldahl (Manchester City) und Hanna Bennsion (Everton FC) haben Schwierigkeiten, sich in ihren Klubs in der Startelf zu etablieren. Es könnte für die Schwedinnen vorerst das letzte Mal sein, dass sie eine größere Chance auf den WM-Titel haben.

Die Gruppenphase (G)

23. Juli, 7 Uhr (Wellington): Schweden – Südafrika

29. Juli, 9.30 Uhr (Wellington): Schweden – Italien

2. August, 9 Uhr (Hamilton): Argentinien – Schweden