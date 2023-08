Unerwartete Rückreise: DFB-Frauen können nicht gemeinsam heimfliegen

Zukunft der Torjägerin offen

DFB-Rücktritt? Popp bittet um Bedenkzeit

Alexandra Popp will nach dem Aus in der Vorrunde bei der WM keine voreiligen Schlüsse bezüglich ihrer Zukunft in der Nationalmannschaft ziehen. Die Kapitänin hofft zudem, dass der Misserfolg sich nicht negativ auf das zuletzt steigende Interesse am Frauenfußball auswirkt.