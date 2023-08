Voss-Tecklenburg lässt Zukunft offen - und beklagt „Widerstände“

Wenige Momente nachdem das WM-Aus der deutschen Frauen Gewissheit war, bat die Bundestrainerin um Geduld bei der Suche nach Gründen für die Blamage: „Wir müssen jetzt ein bisschen Abstand und selber die Chance haben, die Köpfe zusammenzustecken. Die Zeit brauchen wir jetzt einfach - zumindest heute auch“, sagte Martina Voss-Tecklenburg am ZDF-Mikrofon.

Das 1:1 gegen Südkorea im abschließenden Gruppenspiel besiegelte zwar das Vorrunden-Aus, doch die Ursachen machte die 55-Jährige tiefer aus: „Am Ende haben wir jetzt zweimal ein Ergebnis erzielt, was nicht ausreicht.“ Sie ließ durchblicken, dass schon die Vorbereitung auf das Turnier nicht immer in ihrem Sinne verlief: „Wir hatten ein paar Widerstände zu überwinden. Ich will da jetzt gar nicht alles aufzählen, weil ich es nicht als Ausrede benutzen möchte, ob wir jetzt Verletzungen hatten oder ob wir in der Vorbereitung vielleicht auch sehr sehr viel Rücksicht genommen haben auf bestimmte Situationen. Am Ende ist es eine Gemeinschaftlichkeit, über die wir uns sicherlich mit allen Beteiligten unterhalten müssen.“

Der zu erwartenden Kritik wolle man sich nicht entziehen. „Wir sind mit anderen Zielen hierhin gefahren, das ist völlig klar“, so die Ankündigung der Bundestrainerin, die sich nicht aus der Verantwortung stehlen will: „Dem müssen wir uns jetzt stellen und das in erster Linie natürlich auch in meiner Person. Das ist ganz klar.“ Voss-Tecklenburg schien zu wissen, welche Fragen ihr in den kommenden Stunden, Tagen und Wochen gestellt werden dürften und versuchte, die Last von den Spielerinnen zu nehmen: „Ich stehe dazu, dass wir es nicht geschafft haben, weiterzukommen. Ich gebe mir aber auch die Möglichkeit, jetzt nicht vorschnell etwas zu sagen, sondern ich brauche das jetzt auch, um es verarbeiten zu können und stelle mich in erster Linie erstmal vor die Mannschaft.“

Das sagt Bundestrainerin Voss-Tecklenburg zu ihrer Zukunft

Erst im April war der Vertrag der Bundestrainerin vorzeitig bis 2025 verlängert worden. In dem Jahr steht mit der Europameisterschaft in der Schweiz das nächste große Turnier an. Zumindest zwischen den Zeilen klang bei Voss-Tecklenburg durch, dass sie nach dem frühesten WM-Aus der Geschichte selbst nicht wisse, ob sie dann noch an der Seitenlinie steht: „Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr in irgendetwas gedrängt werden, was dann nicht richtig wäre, weil es aus der Emotion heraus geschieht.“

Die Analyse wird mit den DFB-Entscheidern wie Joti Chatzialexiou, mit dem sie direkt nach Abpfiff intensive Gespräche auf der Bank führte, erfolgen: „Wir müssen dazu stehen, dass wir ausgeschieden sind. Aber uns tut es gut, jetzt in die Analyse reinzugehen und das Gesamte anzuschauen. Wir müssen gucken, wo wir als Verantwortliche auch Dinge annehmen müssen.“