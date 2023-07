Im Liveticker: Kolumbien hält Partie gegen Deutschland zunächst offen

Auf die DFB-Frauen wartet am Sonntag die zweite WM-Aufgabe. Nach dem furiosen 6:0 zum Start gegen Marokko geht es nun gegen einen wohl deutlich schwierigeren Gegner: Kolumbien gewann seinerseits zum Start gegen Südkorea (2:0). Die „Cafeteras“ sind Vize-Südamerikameister. „Wir wissen, was mit Kolumbien für eine Qualität auf uns zukommt“, warnte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem Duell, das am Sonntag um 19.30 Uhr Ortszeit in Sydney angepfiffen wird (11.30 Uhr MESZ, ARD).

Vor allem ein physisch anspruchsvolles Spiel dürfte die deutsche Auswahl um Kapitänin und Torjägerin Alexandra Popp erwarten. Kolumbien hatte vor dem Turnier für Schlagzeilen gesorgt: Irland brach ein Testspiel gegen die Südamerikanerinnen wegen „Überhärte“ ab. Die Vize-Europameisterinnen wollen die Härte aber annehmen.

Deutschland - Kolumbien im Liveticker

Voss-Tecklenburg muss in der Abwehr erneut umbauen: Felicitas Rauch zog sich im Training eine Stauchung im Knie zu - nach Giulia Gwinn und Carolin Simon bereits die dritte Außenverteidigerin, die wegbricht. Anders als die beiden Bayern-Verteidigerinnen, die gar nicht mit nach Australien gereist sind, könnte Rauch im Turnierverlauf aber wieder eingreifen. Chantal Hagel ersetzt Rauch gegen Kolumbien.