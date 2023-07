Im Liveticker: Die DFB-Frauen treffen auf Marokko

Am Montag beginnt die Weltmeisterschaft endlich auch für die DFB-Frauen. Beim Turnier in Australien und Neuseeland steht das erste Spiel gegen Marokko auf dem Programm. Um 18.30 Uhr Ortszeit (10.30 Uhr MESZ, ZDF) steigt die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Melbourne in die Endrunde ein. Nach den schwachen Tests kurz vor dem Turnier soll gegen WM-Neuling Marokko nun der Schalter umgelegt und der Auftaktsieg eingefahren werden. Das erklärte Ziel „Down Under“ für die Vize-Europameisterinnen: Der dritte WM-Titel.

Bundestrainerin Voss-Tecklenburg hofft, wie schon bei der EM im vergangenen Jahr eine Euphorie rund um die Mannschaft zu entfachen: „Wir wollen wie im letzten Jahr, eigentlich wie immer, die Menschen mitnehmen, emotionalisieren“, erklärte die 55-Jährige. Trotz einiger Personalsorgen und den dürftigen Testspielergebnissen lebt der Traum vom dritten WM-Coup nach 2003 und 2007 auch in der Mannschaft: „Wir wissen, was für eine Qualität wir haben. Entscheidend wird am Ende sein, die auch auf den Platz zu kriegen“, erklärte Stürmerin und Kapitänin Alexandra Popp.

Live: Deutschland startet gegen Marokko in die WM

Für Marokko ist es die WM-Premiere. Die Mannschaft hatte sich als erstes arabisches Team überhaupt für eine WM der Frauen qualifiziert. Nach dem Duell gegen den 72. der Weltrangliste geht es für die deutsche Mannschaft in der Gruppe H in Sydney am nächsten Sonntag gegen Kolumbien, am 3. Juli dann gegen Südkorea. Schon im Achtelfinale könnte dann eine schwierige Aufgabe gegen Brasilien oder Frankreich drohen.