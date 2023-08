Im Liveticker: Deutschland spielt gegen Südkorea um den Achtelfinaleinzug

Die deutschen Frauen kämpfen bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland um den Einzug in das Achtelfinale. Die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg hat den Sprung in die K.o.-Runde noch in der eigenen Hand. Mit einem Sieg am Donnerstag gegen Südkorea wäre man sicher weiter. Ab 20 Uhr Ortszeit in Brisbane (12 Uhr MESZ, ZDF) sind Alexandra Popp und Co. im Suncorp Stadium gefordert. Auch mit einem Unentschieden oder einer Niederlage wäre die nächste Runde noch drin, dann braucht es aber Schützenhilfe von Kolumbien im Parallelspiel gegen Marokko.

Solche Gedanken macht man sich im deutschen Team aber lieber erst gar nicht. „Wir müssen jetzt gewinnen“, gab Mittelfeld-Abräumerin Lena Oberdorf die Marschroute vor. „Ich glaube, dass der Druck auch immer ein bisschen dazugehört, um seine Leistung abzurufen.“ Die Bundestrainerin bleibt trotz des jüngsten 1:2-Rückschlags gegen Kolumbien optimistisch: „Wir bleiben bei uns. Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, und wir gehen die nächsten Schritte zusammen.“

Live: Die DFB-Frauen treffen auf Südkorea

Die dünne Personaldecke vor allem in der Defensive entspannt sich vor dem letzten Spiel in Gruppe H etwas: Die etatmäßige Abwehrchefin Marina Hegering steht endlich wieder zur Verfügung, auch wenn sich Voss-Tecklenburg nicht auf einen Startelfeinsatz festlegen wollte. „Das bedeutet ganz viel, dass Marina wieder so auf dem Trainingsplatz steht, dass sie komplett ihre Leistung bringen kann. Von daher sind wir froh, dass Marina jetzt absolut spielfähig ist.“