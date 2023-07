Voss-Tecklenburg: Viele Facetten für den dritten WM-Titel

Er ist nicht sonderlich breit, aber lang genug allemal: der Swimmingpool im Mercure Kooindah Waters Hotel im australischen Örtchen Wyong. Wenn eine Herberge im Bundesstaat New South Wales auf halbem Wege von Sydney nach Newcastle um Gäste buhlt, gehört an dieser Stelle ein Haken dran. Ansonsten hätte vielleicht insbesondere Martina Voss-Tecklenburg den Daumen gesenkt. Die Bundestrainerin hat mal erzählt, wie wichtig ihr die morgendliche Schwimmeinheit ist, um ein langes Turnier durchzuhalten. Daran wird die Mission zum dritten Stern in Down Under also nicht scheitern, wenn die deutschen Fußballerinnen bei der WM in Aus­tra­lien und Neuseeland mit ihrem ersten Spiel am Montag gegen Marokko (10.30 Uhr/ZDF) den dritten Titel angehen. Mit einer titelreifen Trainerin?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die vor knapp vier Jahren nach dem missglückten Versuch mit der viel zu unerfahrenen Steffi Jones und der erfolgreichen Übergangszeit unter dem leutseligen Menschenfänger Horst Hrubesch vom Schweizer Fußball-Verband abgeworbene Fußballlehrerin gilt längst als perfekte Lösung für den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Sie hat ihren Anteil daran, dass die DFB-Frauen als Aushängeschild mit positiver Strahlkraft über den Sport hinaus gelten. Weil sie engagiert und authentisch ist. Fleißig und meinungsstark. Kompetent und kritisch.

An der fachlichen Eignung gibt es keine Zweifel – und eine bessere Moderatorin selbst für die gesellschaftlichen Statements kann sich auch keiner vorstellen. Die 55-Jährige lässt sich auch nicht vor jeden Karren spannen: Equal Pay bei den Prämien kann Bundeskanzler Olaf Scholz gerne fordern – die Bundestrainerin folgt da nicht. „Wir wissen, wo wir herkommen.“ Sie selbst stammt aus Duisburg, mitten im rauen Ruhrgebiet. „Meine Eltern haben Wert darauf gelegt, dass wir ‚Danke‘ und ‚Bitte‘ sagen. Sie haben fünf Kinder unter schwierigen Bedingungen großgezogen.“

Voss-Tecklenburg viermalige Europameisterin - aber keine Weltmeisterin

Der Vater hat bei Thyssen in Wechselschicht gearbeitet, die Mutter neben der Erziehung noch in einem Kindergarten geputzt. Die Mutter wollte erst nicht, dass die Tochter Fußball spielt, die daher erst mal Handball, Leichtathletik und Tischtennis probierte. Erst mit 15 Jahren konnte sie im Verein kicken. Sie bestritt dann 125 Länderspiele, wurde zweimal Deutschlands Fußballerin des Jahres (1996 und 2000), viermal Europameisterin (1989, 1991, 1995 und 1997) – aber nie Weltmeisterin. Danach hat sie den Trainerjob von der Pike auf gelernt. Nach Tätigkeiten als Verbandssportlehrerin Niederrhein, bei den Bundesligisten FCR 2001 Duisburg und FF USV Jena sowie Nationaltrainerin der Schweiz war der Karriereschritt zum DFB folgerichtig. Sie will mit der deutschen Nationalelf etwas entwickeln, natürlich Titel holen – und für gewisse Werte stehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anders als die höchst erfolgreiche, oft aber wenig kompromissbereite Trainerin Silvia Neid arbeitet Voss-Tecklenburg mehr im Team, bindet mehr Gefolgsleute ein – und fragt immer wieder die Spielerinnen. Feedback ist ihr enorm wichtig. Sie ist niemand, der mit dem Kopf durch die Wand will. Harmonie steht bei ihr hoch im Kurs.

Unsere Mission ist noch nicht beendet Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg

Trotz aller Unterschiede in der Persönlichkeitsstruktur: Voss-Tecklenburg und Neid tauschen sich aus. Eine Vorgängerin, die den ersten WM-Sieg 2003 als Co-Trainerin erlebte und den zweiten WM-Titel 2007 als Cheftrainerin gestaltete, leitet heute die Abteilung Trendscouting Frauenfußball. Jeder Rat kann helfen, um nach dem verlorenen EM-Finale 2022 noch einen letzten Schritt zu machen. „Unsere Mission ist noch nicht beendet“, sagt Voss-Tecklenburg.

Nur weiß sie genau, welche Fortschritte die Nationen nicht nur in Europa machen. Bei der von ihr verantworteten WM in Frankreich vor vier Jahren hatte sie vor allem mit inneren Widerständen zu kämpfen. Aus der Schweiz hatte sie Patrik Grolimund mitgebracht, einen Schweizer Analytiker, der zu allem was sagen wollte. Vom VfL Wolfsburg hatte Britta Carlson als Co-Trainerin beim DFB angeheuert, die eher norddeutsch unterkühlt im Hintergrund arbeiten wollte. Dazu war aus der Hrubesch-Zeit Thomas Nörenberg mitgekommen, der mit seiner Erfahrung den Fußball nicht verkomplizieren wollte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im (zu) langen Vorlauf auf das Viertelfinale gegen die eigentlich als Lieblingsgegner gehandelten Schwedinnen heckte man einen so kruden Matchplan mitsamt personellen Überraschungen aus, dass das Scheitern kein Zufall war. Voss-Tecklenburg hat auch diesen Erfahrungsprozess später offen angesprochen, Fehler eingeräumt – und bei der EM in England bereits fast alles besser gemacht. Früh legte sie sich auf ein festes Gerüst, ein fixes System und definierte Rollen fest. Die Klarheit half allen.

Alexandra Popp und Voss-Tecklenburg mit großem Vertrauensverhältnis

Ausgeklügelte Matchpläne gegen die auf dem Papier als mindestens gleichwertig angesehenen Gegner aus Dänemark, Spanien oder Frankreich gingen wie selbsterfüllende Prophezeiungen auf. Und wer hätte die Tür für die bis dahin dauerverletzte Alexandra Popp überhaupt so lange offen gehalten? Die wunderte sich selbst, wie sie in England ihr Stürmer-Gen wiederfand. Das Vertrauensverhältnis zwischen der Torjägerin und Trainerin geht auf gemeinsame Erfahrungen zurück, als der noch amateurhaft strukturierte Frauenfußball gegen viele Klischees ankämpfte.

In dieser Zeit gab es große Brüche in ihrem Privatleben, die ihre erstaunliche Wandlungsfähigkeit veranschaulichen. Umso bemerkenswerter, dass sie darüber in der NDR-Reihe „Sportclub Story“ offen gesprochen hat. Über ihre Jahre als alleinerziehende Mutter, nachdem sie ungeplant schwanger geworden war. Über den Spagat zwischen Berufsleben und Leistungssport. „Es gab Momente, wo es belastungsmäßig grenzwertig war, wo ich hilflos war. Ohne die Hilfe meiner Schwester und meiner Familie hätte ich das nicht geschafft und mich gegen Fußball entscheiden müssen.“ Sie flog vor den Olympischen Spielen 2000 aus der DFB-Auswahl, weil Trainerin Tina Theune das öffentliche Zerwürfnis mit ihrer damaligen Partnerin Inka Grings vom Nationalteam fernhalten wollte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rettet Voss-Tecklenburg die DFB-Männer bei der Heim-EM 2024?

Voss-Tecklenburg hat heute mit allen ihren Frieden gemacht. Sonst hätte Filmemacher Patrick Halatsch nicht Ex-Freund und Ex-Trainer vom KBC Duisburg, Jürgen Krust, Ex-Freundin Grings, Ehemann Hermann Tecklenburg und Tochter Dina vor die Kamera bekommen. Wollte die Bundestrainerin zeigen, dass die Welt bunter ist, als viele denken? Sie habe in dem Dokuprozess gar nicht so sehr darüber nachgedacht, wie das jetzt vielleicht andere sehen. „Ich bin halt ein sehr offener Mensch, der mehrheitlich zu dem steht, was er in seinem Leben tut.“ Trotz aller Kontroversen will sie solchen Menschen weiter respektvoll in die Augen schauen.

„MVT“ ist viel mehr als nur das Gesicht der DFB-Frauen. Wenn sie als Expertin im ZDF die Champions League der Männer analysiert, kommt sie fast zu nüchtern rüber, weil sie sich dann nur auf den Fußball beschränkt. Sie hat doch so viel mehr zu sagen, was sie im Aufsichtsrat des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf tut. Ihr Gespür und ihre Begabung, ihre Offenheit und Neugier haben dazu geführt, dass aus dem DFB-Präsidium schon Stimmen erklangen, doch mal zu überlegen, ob nicht Voss-Tecklenburg die Männer-Heim-EM 2024 retten solle. Warum soll eine Frau mit so vielen Facetten irgendwas ausschließen?