Dritte WM in einem Jahr: Kolumbien setzt alles auf seinen „Diamanten“

Linda Caicedo ist gerade erst 18 Jahre jung und gilt dennoch bereits als Hoffnungsträgerin einer ganzen Nation. Mit ihrem Tor im Halbfinale der Copa América löste sie Kolumbiens Ticket für die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland sowie für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. „Ich war perplex, konnte es nicht glauben“, sagte Caicedo nach dem Turnier.

Auch wenn Kolumbien das Copa-Finale gegen Brasilien im Juli 2022 mit 0:1 verlor, ist die Stimmung im Nationalteam so gut wie seit Jahren nicht – dank Caicedo. Die Stürmerin gilt als das Jahrhunderttalent Kolumbiens und könnte der nächste Superstar im Frauenfußball werden. Für ihren Klub Real Madrid, für den sie seit Februar 2023 spielt, ist sie ein „Diamant“.

Was Caicedo bisher erlebt hat, ist beachtlich: Im Alter von 14 Jahren wurde sie erstmals Torschützenkönigin in der kolumbianischen Liga, im selben Jahr debütierte sie für ihr Heimatland. Ihre Karriere schreitet so rasant voran, dass sie nun bei der dritten Weltmeisterschaft innerhalb eines Jahres antritt. Im August 2022 war sie für die U20 im Einsatz, im Oktober 2022 für die U17 – und nun geht es auf die ganz große Bühne.

Das große Talent blieb daher in Europa nicht unbeachtet. Große Klubs wie der FC Barcelona, der FC Bayern München und der FC Chelsea sollen um die 18-Jährige gebuhlt haben, letztendlich fiel ihre Entscheidung aber auf Real Madrid. In der Rückrunde konnte sich Caicedo dort bereits einen Stammplatz erkämpfen. In 13 Spielen stand sie wettbewerbsübergreifend zehnmal in der Startelf, erzielte drei Tore und bereitete zwei weitere vor.

Kolumbien-Star Caicedo früh an Krebs erkrankt

Was bisher wie ein Aufstieg aus dem Bilderbuch klingt, stimmt aber nicht ganz. Als 15-Jährige erkrankte Caicedo an Eierstockkrebs, musste sich mehreren Operationen unterziehen. Dieses Kapitel hat sie eigenen Aussagen nach abgeschlossen. „Ich habe das Gefühl, dass dies der Vergangenheit angehört, und jetzt kann ich meinen Weg im Fußball fortsetzen“, sagte Caicedo, die von vielen Experten als sehr reif beschrieben wird.

Sie wird die Schlüsselspielerin in der Offensive von Kolumbiens Trainer Nelson Abadía sein, der sonst auf eine stabile Defensive und eine zuweilen überharte Spielweise setzt. Deutschland wird im zweiten Gruppenspiel (Sonntag, 30. Juli, 11.30 Uhr, ARD) daher auf einen Gegner treffen, der ähnlich auftreten wird wie Sambia. „Mit Kolumbien kommt die gleiche Physis und das gleiche Tempo auf uns zu“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nach der enttäuschenden 2:3-Niederlage gegen die Afrikanerinnen im letzten Testspiel vor der WM in Fürth. Sie erwartet ein Team, das mit „Herzblut und Leidenschaft“ auftritt.

Die kolumbianischen Frauen treffen bei der WM in der Gruppenphase auf Deutschland, Marokko und Südkorea. © Quelle: IMAGO/Independent Photo Agency

Ob Kolumbiens Kader aber auch in der Breite über die nötige Qualität verfügt, darf bezweifelt werden: Nur sieben Spielerinnen stehen in Europa unter Vertrag, alle anderen spielen in Südamerika. Insbesondere in der kolumbianischen Liga gestaltet sich der reguläre Spielbetrieb schwierig. Seit 2019 dauerte die Saison immer nur wenige Wochen oder Monate, weil die Klubs sich nicht mehr leisten konnten.

„Eine wettbewerbsfähige Gehaltsliste kostet 150 Millionen Pesos (32 467 Euro, Anm. d. R.), und es gibt kaum Vereine, die genug haben, um ihren Männerfußball aufrechtzuerhalten“, sagte Fernando Jaramillo, Vorsitzender der Fußballorganisation Dimayor, gegenüber einem kolumbianischen Radiosender. Die Nationalspielerinnen protestierten 2021 erstmals gegen die Dimayor und brachten ihre „tiefe Besorgnis über die Zukunft“ zum Ausdruck.

Auch wenn es bis heute keine langfristige Lösung gibt, gehen die Kolumbianerinnen mutig und selbstbewusst in die WM. „Die Erwartungen sind sehr klar: Es geht darum, das Finale zu erreichen und den Titel zu holen“, sagte Torhüterin Natalia Giraldo beim letzten öffentlichen Training vor der Abreise. Auch Außenverteidigerin Manuela Vanegas zeigte sich hoffnungsvoll: „Das ist Fußball, das ist ein Sport, in dem alles passieren kann.“