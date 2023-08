Doorsoun-Diagnose lässt hoffen: WM-Comeback bei Weiterkommen möglich

Kostenfrei bis 16:25 Uhr lesen

Mehr als 1100 freie Lehrstellen

Die Verhältnisse auf dem Ausbildungsmarkt in Mittelholstein sind kurios: Mehr als 500 junge Leute suchen aktuell einen Ausbildungsplatz – und es gibt gleichzeitig 1100 freie Stellen. Die Agentur für Arbeit in Neumünster versucht, Bewerber und Arbeitgeber zusammenzubringen. In diesen Berufen gibt es gute Chancen.