TV-Rechte für Frauen-WM: Telekom wird keine „Harakiri-Aktion“ starten

Die Telekom wird trotz der ungeklärten TV-Situation keinesfalls Rechte an der kommenden Fußballweltmeisterschaft der Frauen (20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland) erwerben. Das bestätigte Arnim Butzen (49), TV-Chef des Bonner Konzerns, im Interview dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), zu dem auch der SPORTBUZZER gehört. „Je länger die Frage ungeklärt ist, desto schwieriger wird es, dieses Turnier am anderen Ende der Welt zu stemmen“, erklärte Butzen und begründete die Entscheidung so: „Die Qualitätsansprüche, die wir haben, geben es nicht her, eine Harakiri-Aktion zu starten.“

Die Frauen-Bundesliga läuft auch in der kommenden Saison beim Telekom-Streamingdienst Magenta Sport. Bis zuletzt lagen die Live-Rechte exklusiv dort, ab der nächsten Spielzeit sind die Spiele auch bei DAZN zu sehen. Mit dem eigenen OTT-Angebot Magenta TV hatte Telekom die WM der Männer im vergangenen gezeigt, auch die Rechte für die Partien der Heim-EM 2024 liegen bei Magenta TV. Für die Frauen-WM habe man sich derweil „zu keinem Zeitpunkt beschäftigt“, meinte Butzen: „Wir haben unsere Chips in diesem Jahr auf andere Schwerpunkte gesetzt.“

FIFA fordert wohl 10 bis 15 Millionen Euro

DAZN und Sky hatten bereits erklärt, die Rechte nicht erwerben zu wollen. Also bleiben nur die öffentlich-rechtlichen Sender. Doch FIFA-Präsident Gianni Infantino hat feste Preisvorstellungen in den europäischen Kernmärkten Deutschland, England, Frankreich, Spanien und Italien, die aus seiner Sicht nicht unterschritten werden dürfen. Für den deutschen Markt beklagte ARD-Sportchef Balkausky, „dass es erstmalig eine Ausschreibung gab, die wir angeblich gewonnen haben – aber es reicht nicht. Diese Situation hat es noch nie gegeben.“ Er kenne überdies keine Zahl, die von der FIFA als Mindestsumme verlangt werde. Kolportiert werden 10 bis 15 Millionen Euro.

Die FIFA hofft beim Streit um die Fernsehrechte für die Frauen-WM auf eine Verhandlungslösung. „Wir sind weiterhin in Gesprächen“, sagte ein FIFA-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Er betonte zugleich, dass es „keinen Blackout“ geben werde - also ein Turnier ohne bewegte Bilder in Deutschland. Knapp fünf Wochen vor dem Beginn des Turniers in Australien und Neuseeland am 20. Juli gibt es noch immer keine Einigung zwischen dem Verband sowie den Fernsehsendern ARD und ZDF.

Der Verbandssprecher erklärte weiter: „Wir bevorzugen Übertragungen im öffentlichen Fernsehen, aber wir können die Spiele auch bei FIFA+ zeigen.“ Damit bestätigte der Verband erstmals öffentlich, dass bei einem Scheitern der Verhandlungen die WM-Übertragung auf der hauseigenen Internet-Plattform der Plan B ist.

DFB-Frauen sorgen für Top-Quote bei der EM

Die FIFA verkauft die Rechte für die Übertragung der Frauen-WM erstmals unabhängig vom Männer-Turnier. Die starken Einschaltquoten bei der EM im vergangenen Jahr dürften dazu geführt haben, dass der Fußball-Weltverband den Wert der Rechte an der Frauen-WM deutlich nach oben angepasst hat. Das deutsche Team von Voss-Tecklenburg hatte dort 2022 den Quoten-Sieg aufgestellt: Das Finale der EM gegen Gastgeber England, das die DFB-Frauen in der Verlängerung verloren, landete mit 17,95 Millionen Zuschauern in der ARD auf dem TV-Thron – vor allen WM-Partien der Männer in Katar. Voss-Tecklenburg freute sich seinerzeit über „ein kleines Sommermärchen“.