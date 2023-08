Spanien gegen England live im TV und Online-Stream sehen

Nach dem EM-Titel im Vorjahr greift die englische Frauen-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland nach dem nächsten großen Coup. Gegen Spanien geht das Team von Nationaltrainerin Sarina Wiegman am Sonntag (12 Uhr, live im Sportbuzzer-Ticker) wohl als leichter Favorit ins Rennen. Zuletzt hatten die Engländerinnen Co-Gastgeber Australien in der Vorschlussrunde bezwungen (3:1).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch auch in Spanien ist die Euphorie groß. „Jeder ist bereit für das Spiel, es gibt keinen Grund zur Sorge“, sagte Abwehrspielerin Ona Batlle. Und auch die spanische Ikone Vicente del Bosque, die mit den Männern Welt- und Europameister geworden war, sagte gegenüber der AS: „Sie spielen auf einem großartigen Niveau.“ Zuletzt gelang in einem knappen Kräftemessen mit Schweden (2:1) der Sprung ins Endspiel.

Wo sehe ich das Spiel Spanien gegen England im TV?

Das ZDF überträgt das WM-Finale zwischen Spanien und England am Sonntag live im Free-TV und startet um 11.20 Uhr mit der Vorberichterstattung. Moderator Sven Voss führt durch die Sendung, als Expertinnen sind die deutsche Ex-Spielerin Kathrin Lehmann sowie Kim Kulig dabei. Um 12 Uhr ertönt der Anpfiff, als Kommentatorin fungiert Claudia Neumann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kann ich das Spiel Spanien gegen England im Livestream verfolgen?

Ja, das ZDF bietet am Sonntag ab 11.20 Uhr einen Livestream zum WM-Finale zwischen Spanien und England an.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Ja, die Übertragung des Livestreams ist über die Homepage, die ZDF-App sowie in der Mediathek kostenlos verfügbar.

Wie verfolge ich das Spiel Spanien gegen England im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Sonntag einen Liveticker zum Spiel Spanien gegen England an. Dort gibt es alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights. Das Spiel beginnt um 12 Uhr deutscher Zeit.