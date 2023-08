WM-Finale im Liveticker: Spanien um England spielen um den Fußball-Thron

Endspielzeit in Down Under und ein Fakt steht schon vor dem Anpfiff fest: Es wird definitiv eine neue Weltmeister-Nation geben. Sowohl Spanien als auch England stehen zum ersten Mal in der Geschichte der Frauen-Weltmeisterschaft im Finale. Während es für Spanien das erste große Endspiel überhaupt ist, hat England in der jüngsten Vergangenheit positive Final-Erfahrung gesammelt: Vor einem Jahr gewann man im Endspiel gegen Deutschland (2:1 n.V.) dem EM-Titel.

Nun wollen die Fußballerinnen von der Insel das Titel-Double schaffen. Auf dem Weg dahin räumten sie im Habfinale (3:1) sogar die so euphorisiert aufspielenden Gastgeberinnen aus Australien aus dem Weg. Spanien setzte sich in der Vorschlussrunde gegen Schweden durch (2:1).

Im Liveticker: WM-Finale zwischen Spanien und England

