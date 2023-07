Frankreich und Brasilien kämpfen um Platz eins – trumpft Jamaika auf?

Frankreich und Brasilien haben dasselbe Problem: Bei Weltmeisterschaften zählen sie zwar zu den Favoriten, in der K.-o.-Phase ist dann aber oftmals schnell Schluss. Bei der WM in Australien und Neuseeland treffen sie nun schon in der Gruppe aufeinander – wie auch Jamaika und Panama.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist der Sportbuzzer-Guide zur Gruppe F.

Frauen-WM Gruppe F: Wer zieht ins Achtelfinale ein?

Bei den Französinnen herrscht mit dem neuen Trainer Hervé Renard wieder gute Stimmung. Seit Frühjahr 2023 trainiert der 54-Jährige die Nationalmannschaft, nachdem die Revolte einiger Spielerinnen – unter anderem Kapitänin Wendie Renard – zur Entlassung von Corinne Diacre führte. Wie für viele andere auch gilt für Frankreich: Wichtige Spielerinnen fallen verletzt aus und trotzdem ist das Team in der Breite gut aufgestellt. Allen voran vom Comeback von Stürmerin Eugenie Le Sommer darf man einiges erwarten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Barbara Barkhausen, Chantal Ranke und Frank Hellmann sind für Sie in Down Under dabei. Verpassen Sie nichts: alle Infos, Ergebnisse, Tabellen, Hintergründe und Analysen zum Turnier. Alle Infos

Wenn Frankreich auf Brasilien trifft entscheidet sich ziemlich sicher nicht nur, wer Gruppensieger wird, sondern auch der mögliche Achtelfinalgegner der Deutschen. Brasilien hat unter Leitung von Pia Sundhage in diesem Jahr großes vor – und will Marta bei ihrer letzten WM den Titel schenken.

Wenn zwei sich streiten, freut sich aber auch oft der Dritte: Jamaika könnte bei seiner zweiten WM für einen Überraschungsmoment sorgen. Besonders im Sturm sind sie gut aufgestellt – dazu gleich mehr. Panama hingegen ist als WM-Debütant chancenlos.

Die Prognose: Es kommt wie es kommen muss. Frankreich wird Gruppenerster, Brasilien folgt an zweiter Stelle.

Frauen-WM Gruppe F: Auf diese Spielerin sollten Sie achten

Diese Stürmerin hat die Verteidigungen der Women‘s Super League ordentlich zum schwitzen gebracht: Khadija Shaw schoss sich in der Saison 2022/2023 hinter Engländerin Rachel Daly auf Platz zwei der Torschützinnenliste. In 22 Partien für Manchester City traf Shaw 20 Mal und legte zudem sieben Treffer vor. Auch in der französischen Ligue 1 wurde die 26-Jährige schon beste Torschützin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da können die Verteidigerinnen des FC Everton nur hinterherschauen. © Quelle: picture alliance / NurPhoto

Für Jamaika ist die effiziente Stürmerin schon länger eine der Schlüsselspielerinnen. 2015 gab sie ihr Debüt für die Nationalelf. An der Qualifikation zur WM 2019 – Jamaikas erste Teilnahme – war sie maßgeblich beteiligt und erzielte 19 Tore in zwölf Spielen. Nun hofft Jamaika, dass Shaw das Team in die Runde der letzten 16 schießt.

Wussten Sie schon, …

… dass die panamaische Torhüterin Yenith Bailey noch bis 2017 Mittelfeldspielerin war? Ein Jahr vor dem Concacaf-Turnier 2018 stellte der damalige Trainer Panamas, Victor Suárez, die damals 16-Jährige ins Tor. Bailey konnte von Beginn an so überzeugen, dass sie zur besten Torhütern des Turniers gekürt wurde.

Und es gibt noch eine weitere Geschichte in dieser Gruppe, die bemerkenswert ist: Jamaika zählt zu den Teams, das vermeintlich unter der Korruption des Verbandes leidet und hat daher kaum Geld. 2015 plante der damalige Präsident des jamaikanischen Fußballverbandes, Horace Burrell, die Mannschaft aus finanziellen Gründen abzumelden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Yenith Bailey steht seit fünf Jahren zwischen den Pfosten. © Quelle: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Allerdings erfuhr die älteste Tochter von Bob Marley, Cedella Marley, über einen Flyer, den ihr Sohn nach Hause brachte, von den finanziellen Problemen und entschied sich zu investieren. Nur durch ihre Unterstützung war es überhaupt möglich, dass sich das Team für die WM 2019 in Frankreich qualifizieren konnte.