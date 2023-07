Norwegen ist klarer Favorit – aber wer macht das Rennen um Platz zwei?

Die Hoffnungen in Neuseeland sind groß, dass sich die „Football Ferns“ bei einer WM erstmals den Einzug in die K.-o.-Phase erkämpfen. Auf dem Weg dahin muss das Team von Trainerin Jitka Klimková gegen Norwegen, Schweiz und die Philippinen punkten. Das ist der Sportbuzzer-Guide zur Gruppe A.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frauen-WM Gruppe A: Wer zieht ins Achtelfinale ein?

„Es ist eine Gruppe zum Träumen“, sagte Schweiz-Trainerin Inka Grings im Zuge der Vorbereitung ihres neuen Teams über diese Gruppe. Übersetzt: Die Ex-DFB-Spielerin rechnet sich aufgrund der eher dankbaren Auslosung große Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Runde aus. Einfach wird das aber nicht.

Inka Grings hat 96 Spiele für den DFB gemacht und wurde zweimal Europameisterin. © Quelle: Peter Klaunzer/Keystone/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Sieg kann in dieser Gruppe nur über Norwegen gehen, da die Skandinavierinnen mit Abstand die höchste Qualität im Kader haben – und nach der enttäuschenden EM 2022 einiges gutmachen wollen. Mit der neuen Trainerin Hege Riise dürfte das Team um Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen und Guro Reiten frisch und ohne Druck aufspielen.

Da den Philippinerinnen als WM-Neuling so gut wie keine Chancen auszurechnen sind, werden die Schweiz und Neuseeland den zweiten Platz unter sich ausmachen. Dabei könnte es im dritten Gruppenspiel (30. Juli, 9 Uhr), wenn die beiden Teams aufeinandertreffen, zum Showdown kommen.

Die Prognose: Neuseeland macht das Ding. Das Team hat sich in den letzten Jahren vor allem technisch verbessert – und hat mit Kapitänin Ali Riley, Mittelfeldspielerin Betsy Hassett und Stürmerin Hannah Wilkinson wichtige Stützen im Kader. Letztendlich werden sie ihren Heimvorteil nutzen.

Frauen-WM Gruppe A: Auf diese Spielerin sollten Sie achten

Nicht etwa die Superstars Alex Morgan oder Alexia Putellas haben die meisten Followerinnen und Follower auf Instagram. Nein, es ist eine Schweizerin: Alisha Lehmann ist mit 13,7 Millionen Followern auf Platz eins im Instagram-Ranking. Laut einer Analyse der Marketingagentur Nielsen verdient sie mit einem Werbepost bis zu 250.000 Euro. Insbesondere im letzten Jahr steigerte sie ihren Wert deutlich – und zog an der Schweizer Tennislegende Roger Federer vorbei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber die Stürmerin ist auch sportlich zu beachten. Nachdem sie die EM 2022 verpasste, weil sie sich „mental nicht fit“ fühlte, dürfte sie in diesem Jahr zum Stammaufgebot der Schweiz gehören. Für Aston Villa stand die starke Technikerin in der Saison 2022/23 in 18 von 22 Partien von Beginn an auf dem Platz, dasselbe gilt für die Hälfte der „Nati“-Testspiele in diesem Jahr.

Wussten Sie schon, …

… dass die Qualifikation der Philippinerinnen eine kleine Sensation ist? Erstmals ist ein Team der Nation überhaupt bei einem Frauen- oder Männerturnier dabei. Das gilt sonst nur noch für drei andere Länder: Vietnam, Thailand und Äquatorialguinea. Das ist besonders beachtlich, weil Fußball in der südostasiatischen Nation keine sonderlich große Rolle spielt.

Ganz oben bei den Bürgerinnen und Bürgern stehen die drei Bs: Beautywettbewerbe, Basketball und Boxen. Trainer Alen Stajcic betitelt die Entwicklung des Teams in den letzten zwei Jahren als eine Reise vom „Ground Zero“ zu einem „Wunder“. Seit seiner Amtsübernahme 2021 brachte der Australier die Nation vom 68. Platz der Fifa-Weltrangliste auf den 46., ins Halbfinale der Asienmeisterschaften 2022 – und nun zur WM.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sein Kader ist durchaus abenteuerlich zusammengesetzt: 18 Spielerinnen wurden in den USA geboren, keine spielt in den Top-Five-Ligen Europas, vier sind derzeit sogar vereinslos.