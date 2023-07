Die Todesgruppe: Kann Australien den Heimvorteil nutzen?

Nirgends sonst dürfte es so knapp werden wie in Gruppe B: Mit Australien, Irland, Kanada und Nigeria treffen die Teams aufeinander, die in den Lostöpfen zur Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland am höchsten gerankt wurden.

Das ist der Sportbuzzer-Guide zur Gruppe B.

Frauen-WM Gruppe B: Wer zieht ins Achtelfinale ein?

Bei dieser Gruppe sind sich sämtliche Expertinnen und Experten wunderbar einig uneinig. Einig, weil die Gruppe B als Todesgruppe gilt. Uneinig, weil nahezu jedes Team schon mal an die Spitze gesetzt wurde. Die Co-Gastgeberinnen aus Australien gehen dennoch als leichte Favoritinnen auf den Gruppensieg in das Turnier.

Während die „Matildas“ unter Trainer Tony Gustavsson vor gut einem Jahr noch nicht vollends überzeugten – unter anderem wegen einer 0:7-Niederlage gegen Spanien – sieht es jetzt ganz anders aus. Die WM-Euphorie ist endgültig im Land angekommen. Dabei half auch ein 1:0-Sieg gegen Titelkandidat Frankreich im letzten Testspiel vor mehr als 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Melbourne.

Als Olympiasieger von 2021 zählt auch Kanada zum erweiterten Favoritenkreis. Allerdings steht der Verband vor großen Problemen: Noch immer gibt es in der nordamerikanischen Land keine eigene Profiliga, zudem stehe der Verband kurz vor der Insolvenz. Berichten zufolge könne sich dieser nach der WM gerade mal noch zwei Testspiele leisten, die notwendig wären, um die Olympiaqualifikation zu schaffen. Auf den Spielerinnen liegt daher ein großer Druck, den Irland und Nigeria eher nicht haben. Insbesondere die Irinnen können bei ihrer ersten WM befreit aufspielen. Nigeria besticht durch physisches und schnelles Spiel.

Die Prognose: Australien nimmt den Schwung mit und geht als Gruppenerster eine Runde weiter. Dahinter liefern sich Kanada – wegen der großen Qualität im Kader – und Nigeria ein enges Duell, bei dem sich die Afrikanerinnen durchsetzen werden.

Frauen-WM Gruppe B: Auf diese Spielerin sollten Sie achten

In der nigerianischen Offensive wird Asisat Oshoala für Furore sagen. Die Stürmerin hat einen bestechenden Torriecher und zudem einen Blick für Assists, was sie insbesondere in den letzten beiden Jahren für den den FC Barcelona bewiesen hat. Sei 2019 spielt sie nach einigen Stationen in England und China in Spanien. Selbst als sie zu Beginn hinter Jennifer Hermoso nur die Nummer zwei auf der Stürmerinnenposition war, erzielte sie 20 Tore in einer Saison. 2022/23 legte sie mit 21 Toren stark nach.

Oshoalo feiert ihren Treffer in der Champions League gegen den AS Rom. © Quelle: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Obwohl sie aufgrund einiger Verletzungen selten zum entscheidenden Faktor des nigerianischen Teams wurde, gewann die 28-Jährige schon drei Mal die Afrikameisterschaften – und wurde fünfmal zu Afrikas Fußballerin des Jahres gekürt. Nun ist Oshoala aber fit, weshalb Trainer Randy Waldrum große Hoffnungen auf sie legt.

Wussten Sie schon, …

… dass die Irin Sinead Farrelly im April 2023 nach acht Jahren ihr Comeback im Fußball gegeben hat? Die Geschichte der 33-Jährigen ist gleich auf mehreren Ebenen bemerkenswert. Nach einem schweren Autounfall im Jahr 2015 beendete die talentierte Mittelfeldspielerin ihre Karriere. Dass dahinter noch viel mehr steckte, wurde erst drei Jahre später bekannt.

Während ihrer Zeit in der National Women’s Soccer League (NWSL) bei den Portland Thorns sollen Farrelly und andere Spielerinnen jahrelang sexuelle Nötigung und Belästigung durch den damaligen Trainer Paul Riley erfahren haben. Erst im Frühjahr 2021 wurde Riley seines damaligen Amtes bei North Carolina Courage enthoben.

Sinead Farrelly während eines Medientages vor der WM. © Quelle: picture alliance / empics

Mit 33 Jahren debütierte Farrelly nun im irischen Nationalteam, nachdem sie bis zur U23 noch für die USA gespielt hatte. Bei der WM könnte sie nun Stammspielerin sein. „Wir haben auf eine Spielerin wie Sinead gewartet“, sagte Trainerin Vera Pauw kurz vor dem Turnier.